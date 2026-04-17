“やべっち”ことナイナイの矢部浩之さんがW杯2026の「DAZNナビゲーター」に就任！「日本代表を全力で応援しましょう！」

「DAZN（ダゾーン）」は17日、日本時間6月12日に開幕し全104試合をライブ配信するFIFAワールドカップ2026の「DAZNナビゲーター」に、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之さんの就任が決定したと発表した。

矢部さんは、期間中毎日配信されるデイリーハイライトのキャスターをはじめ、DAZNの「FIFAワールドカップ2026」のコンテンツをナビゲーターとしてけん引。「やべっち」ならではの深いサッカー愛と独自の視点で、約40日にわたる熱戦のストーリーを届ける。

矢部さんは、2002年4月から2020年9月まで「やべっち F.C.」（テレビ朝日系列）のメインMCを務め、同年11月からは DAZNでの後継番組「やべっちスタジアム」のメインMCに就任していた。現在ではJリーグをはじめ日本サッカーを応援する顔としてもその地位を築いており、自身も小学校3年から高校までサッカーを続けた。

◆「FIFA ワールドカップ 2026 DAZN ナビゲーター」 矢部浩之さんコメント

「ありがとうございます！幸せです！いや、幸せすぎなのかもしれません！必ず日本代表が新しい景色を見せてくれることを信じて、みんなで日本代表を全力で応援しましょう！ 」

■矢部さんプロフィール

1971年10月23日生まれ。大阪府吹田市出身。小学3年でサッカーを始め、大阪府立茨木西高では大阪府選抜候補にまであがった経歴を持つ。90年4月、同高サッカー部の先輩である岡村隆史さんを誘い、ナインティナインを結成。若手ユニット「吉本印天然素材」への参加を経て東京に進出。以降、バラエティをはじめ、ドラマ、映画でも活躍する人気タレントに。2002年4月から20年9月まで『やべっちF.C.』（テレビ朝日系列）のメイン MC を務め、同年11月からは DAZN での後継番組「やべっちスタジアム」のメイン MC に就任。