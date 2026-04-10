第106回天皇杯の日程が発表！8月19日に開幕で元旦に決勝戦

日本サッカー協会（JFA）は10日、『天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会』の大会日程を発表した。

日本一のチームを決める天皇杯。昨年はFC町田ゼルビアの優勝で幕を閉じた。

第106回大会は2026年8月19日に開幕し、決勝戦は来年の元旦（1月1日）に行われる。

またアマチュアシードは、前回大会の最上位チームが所属する連盟に1枠が与えられ、全日本大学サッカー連盟より筑波大が選出された。筑波大学の天皇杯出場は5年連続36回目となる。

なお、現在開催されているAFCチャンピオンズリーグエリート2025/26において、ヴィッセル神戸またはFC町田ゼルビアが優勝した場合、当該クラブはFIFAインターコンチネンタルカップ2026への出場権を獲得するためのスケジュールを鑑みて、天皇杯は準々決勝からの出場となる。

また、試合の組み合わせも変更となり、J2リーグ14チーム（2025年所属時J2リーグ7～17位、J3リーグ1～2位チーム、明治安田J2昇格プレーオフ勝者のテゲバジャーロ宮崎）は1回戦からの出場となる。

第106回天皇杯の大会日程は以下の通り。

■天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会 大会日程

【1回戦】8月19日（水）

＊アマチュアシードチーム（筑波大学）、都道府県代表チーム出場

【2回戦】8月26日（水）

＊J1、J2チーム出場

【3回戦】9月23日（水・祝）、10月7日（水）

【ラウンド16（4回戦）】12月 9日（水）

【準々決勝】12月23日（水）

【準決勝】12月27日（日）

【決 勝】2027年1月1日（金・祝）／元日

・大会方 式： ノックアウト方式（88 チーム出場）※組み合わせは後日発表予定

・出 場チ ー ム：J1-20チーム※1、J2-20 チーム※2、アマチュアシード1チーム※3、都道府県代表47チーム