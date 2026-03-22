「2人で迷うけど…」アーセナル守護神が考える世界最高のGKは？

アーセナルのスペイン代表GKダビド・ラヤが、自身が考える世界最高のGKについて語った。

2023-24シーズンにブレントフォードからのレンタル移籍を経て翌シーズンに完全移籍したアーセナルで守護神に君臨しているラヤ。今季も公式戦40試合に出場するなど、プレミアリーグ首位を走るチームを最後尾から支えている。

そのラヤは『スカイスポーツ』のインタビューで「現在、世界最高のGKは？」との質問を問われると、「2人で迷うけど…クルトワかな」と、レアル・マドリーのベルギー代表GKティボー・クルトワを選出。迷ったもう1選手がマンチェスター・シティのイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマであることを明かし、以下のように理由を語った。

「（クルトワは）レアル・マドリーでの活躍ぶり、起用された時に必ず期待に応えるGKだ。先日のシティ戦でのパフォーマンスも（チームにとって）とても頼りになるものだったよね」

「そしてドンナルンマ。チャンピオンズリーグを制覇したし、プレミアリーグの適応ぶりも素晴らしい。PSGからシティに移籍して、完全に異なるプレミアリーグでもやれている。簡単なことじゃないよ。マンチェスター・ユナイテッド戦でのデビューからすぐに適応していた。称賛すべきだ」