韓国遠征に臨むU-21日本代表メンバーが発表！ALL国内組で挑む

日本サッカー協会（JFA）は20日、韓国遠征に臨むU-21日本代表メンバー25選手を発表した。
大岩剛監督が率いるU-21日本代表は、今年1月に2連覇を達成したU23アジアカップ以来初となる活動で、U-21アメリカ代表、U-23韓国代表と対戦する。
今回、ロス五輪世代の大岩監督体制では、アルビレックス新潟DF佐藤海宏、湘南ベルマーレMF石井久継、ヴィッセル神戸DF山田海斗、東京ヴェルディFW白井亮丞、サガン鳥栖FW鈴木大馳、中京大MF岩本悠庵、法政大FW小池直矢、京都産業大FW福永裕也の8選手が初招集となった。
韓国遠征に臨むU-21日本代表メンバーは以下の通り。
■U-21日本代表メンバー
▼GK
12 小林将天(FC東京)
1 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋グランパス)
23 荒木琉偉(ガンバ大阪)
▼DF
2 梅木怜(FC今治)
3 関富貫太(横浜F・マリノス)
4 永野修都(藤枝MYFC)
5 土屋櫂大(福島ユナイテッドFC)
22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
24 山田海斗(神戸)
21 佐藤海宏(新潟)
15 森壮一朗(名古屋)
▼MF
6 小倉幸成(法政大/ファジアーノ岡山内定)
7 石渡ネルソン(セレッソ大阪)
10 石井久継(湘南)
16 岩本悠庵(中京大)
14 名和田我空(G大阪)
8 矢田龍之介(筑波大)
▼FW
20 古谷柊介(東京国際大/柏レイソル内定)
18 小池直矢(法政大)
19 白井亮丞(東京V)
9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
17 福永裕也(京都産業大)
11 横山夢樹(C大阪)
13 石橋瀬凪(湘南)
25 鈴木大馳(鳥栖)