韓国遠征に臨むU-21日本代表メンバーが発表！ALL国内組で挑む

日本サッカー協会（JFA）は20日、韓国遠征に臨むU-21日本代表メンバー25選手を発表した。

大岩剛監督が率いるU-21日本代表は、今年1月に2連覇を達成したU23アジアカップ以来初となる活動で、U-21アメリカ代表、U-23韓国代表と対戦する。

今回、ロス五輪世代の大岩監督体制では、アルビレックス新潟DF佐藤海宏、湘南ベルマーレMF石井久継、ヴィッセル神戸DF山田海斗、東京ヴェルディFW白井亮丞、サガン鳥栖FW鈴木大馳、中京大MF岩本悠庵、法政大FW小池直矢、京都産業大FW福永裕也の8選手が初招集となった。

韓国遠征に臨むU-21日本代表メンバーは以下の通り。

■U-21日本代表メンバー

▼GK

12 小林将天(FC東京)

1 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋グランパス)

23 荒木琉偉(ガンバ大阪)

▼DF

2 梅木怜(FC今治)

3 関富貫太(横浜F・マリノス)

4 永野修都(藤枝MYFC)

5 土屋櫂大(福島ユナイテッドFC)

22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)

24 山田海斗(神戸)

21 佐藤海宏(新潟)

15 森壮一朗(名古屋)

▼MF

6 小倉幸成(法政大/ファジアーノ岡山内定)

7 石渡ネルソン(セレッソ大阪)

10 石井久継(湘南)

16 岩本悠庵(中京大)

14 名和田我空(G大阪)

8 矢田龍之介(筑波大)

▼FW

20 古谷柊介(東京国際大/柏レイソル内定)

18 小池直矢(法政大)

19 白井亮丞(東京V)

9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)

17 福永裕也(京都産業大)

11 横山夢樹(C大阪)

13 石橋瀬凪(湘南)

25 鈴木大馳(鳥栖)