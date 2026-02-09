12試合で1勝…三笘薫が先発のブライトン、絶不調でブーイング「最もつらい瞬間」と指揮官も肩を落とす

ブライトン（プレミアリーグ）ファビアン・ヒュルツェラーが想いを吐露した。

プレミアリーグ第25節で日本代表MF鎌田大地らを擁するクリスタル・パレスと対戦したブライトン。リーグ戦4試合勝利がないブライトンは、MF三笘薫が先発入りを果たし、勝ち点3を目指した。

試合は拮抗した展開のまま後半に突入。すると61分にクリスタル・パレスが先制点を奪い、そのまま終了。0-1で敗れたブライトンは14位に後退した。

この結果を受けて、ブライトンはプレミアリーグの直近12試合でわずか1勝となった。試合後にはファン、サポーターから「お前らは何をやっているのか分かっていない」「朝にはクビだ」と激しいブーイングが浴びせられた。

苦境に立たされているヒュルツェラー監督は「最もつらい瞬間であると同時に、この瞬間から最大限の成果を得ようと努め、最も多くを学び、最も成長する瞬間でもある。だから、私はこの逆境に立ち向かい、乗り越えるつもりだ」と肩を落としながらも、懸命に前を向いた。『スカイスポーツ』が伝えた。

「私には責任がある。結果に対して責められるのはフットボールのコーチである以上仕方がないし、責任を取らなければならない」

「このクラブのために魂を捧げる。そしてこれからもそうし続けるよ。チーム、選手たちと共に解決策を見つけるために努力し続ける。それが私がここにいる理由だから」

ブライトンは次節でアストン・ヴィラと対戦する。