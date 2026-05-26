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conference league trophyGetty Images
ECL決勝はWOWOWで独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能
Yuta Tokuma

カンファレンスリーグ決勝のテレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ決勝の試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
psg arsenal

WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(ECL)決勝が開催。日本時間5月28日(木)に、日本代表・鎌田大地所属のクリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノが対戦する。

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ECL決勝のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

ECL決勝｜試合日程・キックオフ時刻

2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ決勝クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノは、日本時間5月28日(木)にレッドブル・アレーナ(ドイツ・ライプツィヒ)で開催される。

日程開始時刻対戦カード試合会場
日本時間5月28日(木)4:00クリスタル・パレス(イングランド)vsラージョ・バジェカーノ(スペイン)レッドブル・アレーナ（ドイツ・ライプツィヒ）

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ECL決勝｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
5/28(木)
4:00

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WOWOW視聴方法

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」で2025-26シーズンのECLの他、CL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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