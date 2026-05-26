カンファレンスリーグ決勝のテレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(ECL)決勝が開催。日本時間5月28日(木)に、日本代表・鎌田大地所属のクリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノが対戦する。

ECL決勝のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

ECL決勝｜試合日程・キックオフ時刻

2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ決勝クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノは、日本時間5月28日(木)にレッドブル・アレーナ(ドイツ・ライプツィヒ)で開催される。

日程 開始時刻 対戦カード 試合会場 日本時間5月28日(木) 4:00 クリスタル・パレス(イングランド)vsラージョ・バジェカーノ(スペイン) レッドブル・アレーナ（ドイツ・ライプツィヒ）

ECL決勝｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 5/28(木)

4:00 WOWOWプライム WOWOWオンデマンド

WOWOW視聴方法

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」で2025-26シーズンのECLの他、CL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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