カンファレンスリーグ決勝のテレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(ECL)決勝が開催。日本時間5月28日(木)に、日本代表・鎌田大地所属のクリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノが対戦する。
ECL決勝のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。
ECL決勝｜試合日程・キックオフ時刻
2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ決勝クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノは、日本時間5月28日(木)にレッドブル・アレーナ(ドイツ・ライプツィヒ)で開催される。
|日程
|開始時刻
|対戦カード
|試合会場
|日本時間5月28日(木)
|4:00
|クリスタル・パレス(イングランド)vsラージョ・バジェカーノ(スペイン)
|レッドブル・アレーナ（ドイツ・ライプツィヒ）
ECL決勝｜テレビ放送・ネット配信予定
|日時
|テレビ
(地上波/衛星)
|ネット
(スマホ/タブレット)
|5/28(木)
4:00
WOWOW視聴方法
『WOWOW』では、通常の「月額プラン」で2025-26シーズンのECLの他、CL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり
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