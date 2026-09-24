Il mercato ritiene che l'arrivo di Zinedine Zidane possa dare un vantaggio ai Bleus. Spagna, Inghilterra e i campioni in carica del Portogallo hanno comunque una chance.

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Francia – la scelta del mercato per sfidare la Roja

I francesi occupano attualmente la terza posizione nel ranking mondiale, ma sono considerati i favoriti per la vittoria della Nations League davanti ai campioni del mondo in carica della Spagna. La nuova era sotto Zinedine Zidane è attesa con grande interesse, dopo il passaggio di consegne dall'ex compagno di squadra Didier Deschamps.

Zidane possiede un'esperienza immensa, nonostante non alleni una squadra da 5 stagioni. Basti pensare che ha conquistato una tripletta di Champions League consecutive con il Real Madrid.

Aiuta anche il fatto che Zidane abbia probabilmente a disposizione la rosa di giocatori europei più talentuosa. Per larghi tratti del Mondiale 2026, la Francia si è dimostrata una squadra irresistibile nella zona offensiva. Tuttavia, i transalpini sono usciti di scena quando contava di più, contro la Spagna in semifinale.

Anche il modo in cui hanno perso la finale per il terzo posto contro l'Inghilterra desta preoccupazione. Il loro girone di Nations League è tutt'altro che semplice: affronteranno Italia, Turchia e Belgio due volte prima ancora di pensare alla fase a eliminazione diretta.

Con un adattamento allo stile di gioco di Zidane atteso nel breve periodo, è difficile considerare i Bleus una scommessa di valore a un'implicita probabilità del 26,67%.

Spagna - la continuità potrebbe essere la chiave per i campioni del mondo

Un confronto tra i gironi di Nations League di Francia e Spagna suggerisce che quest'ultima possa avere un percorso migliore verso la fase a eliminazione diretta. La Roja affronta Inghilterra, Croazia e Cechia.

L'Inghilterra rappresenta la minaccia principale, ma la Croazia si trova in una fase di transizione, con la generazione d'oro dei suoi giocatori ormai agli sgoccioli. Nel frattempo, la Cechia è scivolata al 48° posto nel ranking mondiale, ben al di sotto della sua posizione media, la 22ª.

La squadra di Luis de la Fuente non conosce sconfitta nei tempi regolamentari da 38 partite, amichevoli comprese. In questo periodo, ha superato tutte le principali rivali della Nations League almeno una volta.

La Spagna ha raggiunto la finale dell'ultima edizione della Nations League, cadendo però all'ultimo ostacolo contro le acerrime rivali del Portogallo. De la Fuente si è dimostrato notevolmente coerente nelle sue scelte di formazione. Le prime 4 partite della Nations League 2026/27 si giocheranno tra settembre e ottobre, quindi l'affiatamento del gruppo sarà un punto di forza in questo calendario serrato.

Anche dal punto di vista della disponibilità dei giocatori, la Roja è in buona forma. L'unica assenza per questa sosta di quattro partite è Joan Garcia, alle prese con un problema al ginocchio.

Inghilterra - i Tre Leoni di Tuchel potrebbero ancora sorprendere

I Tre Leoni sono attualmente terzi favoriti nelle quote vincente Nations League. Gli uomini di Thomas Tuchel sono arrivati vicinissimi alla finale del Mondiale 2026. Il loro cammino si è concluso con una sconfitta in semifinale contro l'Argentina.

Ciononostante, hanno perso solamente una delle ultime 10 partite ufficiali nei tempi regolamentari. Tuttavia, se si esclude la vittoria nella finale per il terzo posto al Mondiale contro la Francia, non battono una big europea dall'ottobre 2023.

Dopo quel 3-1 sull'Italia, hanno poi pareggiato con il Belgio e perso contro la Spagna nella finale di Euro 2024.

È importante guardare oltre se si valuta una scommessa sull'Inghilterra per la vittoria della Nations League 2026/27. Il fatto che si trovino nello stesso girone della Spagna suggerisce che il secondo posto sia l'esito più probabile.

Ciò significherebbe disputare il ritorno dei quarti di finale lontano da Wembley. Inoltre, quella sfida da dentro-o-fuori sarebbe contro una delle altre vincitrici di girone.

Ci sono ulteriori dubbi riguardo al calendario della Nations League e alla compatibilità dell'Inghilterra con la competizione.

La fase a eliminazione diretta del 2027 si giocherà a marzo, nel bel mezzo della stagione di Premier League. Dato che la maggior parte dei giocatori inglesi sarà impegnata a fondo tra Premier League e coppe europee con i rispettivi club, difficilmente si presenteranno in condizioni ottimali.

Le richieste della Premier League possono essere considerevoli, sia fisicamente che mentalmente. Sembra aver pesato sui Tre Leoni nelle fasi finali del Mondiale 2026. Lo stesso potrebbe accadere se l'Inghilterra dovesse superare il proprio girone di Nations League.

Portogallo - rispetto per i campioni in carica della Nations League

Il Portogallo ha sorpreso il calcio europeo vincendo l'ultima Nations League, avendo la meglio sugli acerrimi rivali della Spagna in finale. Il Portogallo vanta ora 2 titoli di Nations League, il che lo rende il 4° favorito solo in base all'esperienza.

È improbabile che i Lusitani possano aggiungere un terzo successo in così poco tempo. La nazionale è in fase di profonda ricostruzione dopo la delusione del Mondiale. Il nuovo commissario tecnico Jorge Jesus rappresenta una scelta sensata ed esperta per gestire l'era post-Ronaldo, sebbene quest'ultimo rimanga nei piani a breve termine dell'allenatore.

Il Portogallo è ben posizionato per vincere il proprio girone, essendo stato sorteggiato con Norvegia, Danimarca e Galles. Tuttavia, i risultati recenti, comprese le qualificazioni mondiali, sono stati altalenanti. I Lusitani hanno vinto solamente 3 delle ultime 8 partite ufficiali. L'anno scorso hanno faticato sorprendentemente per avere la meglio su Ungheria e Irlanda.

Il mercato attualmente assegna al Portogallo un'implicita probabilità dell'11% di vincere nuovamente la Nations League. Ironicamente, si tratta della stessa percentuale che gli veniva attribuita per la vittoria del Mondiale 2026, e si è visto come è andata a finire. Al momento, il Portogallo è difficile da scommettere con fiducia.

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