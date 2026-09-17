I principali candidati al titolo di capocannoniere della Champions League 2026/27 sono Erling Haaland, Harry Kane, Ousmane Dembelé, Raphinha, Mbappé e Torres.

Mercato capocannoniere Champions League 2026/27 Quota Kylian Mbappé 6.00 Erling Haaland 6.50 Harry Kane 7.00 Ousmane Dembelé 10.00 Ferran Torres 11.00 Raphinha 13.00

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

Kylian Mbappé: il leader del mercato ha ancora margini di crescita nella competizione

Dopo un’estate elettrizzante con la Francia ai Mondiali 2026, Kylian Mbappé è, senza sorprese, il principale candidato nel mercato capocannoniere di Champions League.

Ha confermato perché è il favorito nella vittoria per 2-1 del Real sull’Inter nella fase campionato, al Bernabeu. Il francese ha segnato il gol che ha aperto le marcature ed è stato eletto man of the match da FotMob.

Ha totalizzato 0,64 xG e ha persino fornito due contributi difensivi importanti. Mbappé ha centrato lo specchio della porta con tutti e 4 i suoi tentativi. Ha anche sprecato due grandi occasioni per arrotondare il bottino. Tuttavia, il fatto che stia ricevendo un’abbondanza di opportunità è un segnale incoraggiante per chi punta su di lui in questo mercato.

Mbappé ha chiuso la scorsa edizione della Champions League da capocannoniere della competizione con 15 gol. Una sola rete in avvio di stagione difficilmente cambierà la sua posizione nella corsa al titolo.

Il suo stato di forma in Liga suggerisce che è in condizioni ottimali. Ha segnato 7 gol in 6 presenze nel campionato nazionale, con una media voto FotMob di 8,47.

Erling Haaland: solido volume di tiri in avvio per il City

Il ventiseienne norvegese è considerato il principale rivale di Mbappé per la Scarpa d’Oro di questa Champions League, almeno stando alle quote. Non sorprende, considerando la sua doppietta nella vittoria per 2-0 del Manchester City sul Porto.

Haaland si è ormai affermato da tempo come uno dei bomber più letali del calcio mondiale. Il suo passo e la sua presenza fisica lo rendono quasi impossibile da marcare, dentro e fuori l’area di rigore.

In Premier League viaggia a una media di un gol a partita e sembra portare questa forma anche in Champions League. Contro il Porto, Haaland ha registrato una media voto FotMob di 8,9, con 1,33 xG e 4 tiri nello specchio su 6 conclusioni totali.

L’unico neo per Haaland è che il City è attualmente sesto favorito per la vittoria finale del trofeo. Questo significa che ci sono altre 5 squadre considerate più accreditate per un percorso fino in fondo alla competizione. Se gli uomini di Enzo Maresca dovessero uscire prima del previsto, ciò danneggerebbe le possibilità di Haaland per la Scarpa d’Oro.

Harry Kane: il dominio del Bayern lo mantiene in corsa

Harry Kane ha vissuto un’estate molto intensa, guidando l’Inghilterra come capitano ai Mondiali 2026. Molti hanno ritenuto che l’esperto attaccante fosse apparso poco brillante con i Tre Leoni.

Ha inoltre segnato una sola volta in 3 presenze in Bundesliga. Un ritmo realizzativo ben al di sotto delle sue recenti stagioni con la maglia del Bayern.

Kane ha mostrato segnali di ritorno al proprio livello migliore nella vittoria per 5-0 del Bayern sul Bodø/Glimt, segnando un gol e fornendo un assist. Tuttavia, ha centrato lo specchio della porta solo 2 volte su 6 conclusioni.

Le sue quote sono probabilmente uno specchio fedele della sua reputazione e della qualità dell’attacco del Bayern. Kane dovrebbe continuare a beneficiare delle occasioni create da giocatori come Michael Olise, autore di 3 gol o assist contro i norvegesi.

Ousmane Dembelé: un possibile caso di valore se il PSG mantiene il suo avvio sprint

Ousmane Dembelé non ha ancora segnato in nessuna delle sue 3 presenze in Ligue 1 con il PSG in questo avvio di stagione. Tuttavia, è stato lucidissimo nel 6-1 rifilato dai parigini allo Slovan Bratislava, segnando 2 reti e fornendo altri 2 assist.

Ha chiuso quella partita con un voto FotMob quasi perfetto, 9,7. L’attuale detentore del Pallone d’Oro riserva evidentemente il suo miglior calcio al palcoscenico della Champions League.

C’è un caso concreto a favore di Dembelé se il PSG deciderà di farlo rifiatare maggiormente in Ligue 1. La rosa profonda dei parigini permette loro di tenere freschi i giocatori chiave in vista della Champions League. Questo potrebbe garantire a Dembelé un vantaggio enorme rispetto a giocatori come Kane e Haaland, che potrebbero dover giocare quanto più possibile in campionato.

Quando un giocatore inizia la campagna di Champions League con due gol, 10 tiri e 14 tocchi nell’area avversaria, è impossibile non notarlo. Con una probabilità implicita modesta dell’11,11%, Dembelé potrebbe rappresentare un vero valore se il PSG dovesse spingersi di nuovo in profondità nella competizione.

Ferran Torres: un avvio dirompente lo rende un’altra scommessa di valore

Dembelé è stato quasi oscurato dal proprio compagno di squadra al PSG, Ferran Torres, nella vittoria sullo Slovan Bratislava. Torres ha realizzato una tripletta clamorosa contro gli slovacchi, da un xG di appena 0,53.

Un dato che mostra quanto sia stato efficiente l’ex attaccante del Barcellona davanti alla porta. Tutti e tre i suoi tiri nello specchio sono finiti in rete.

L’autore del gol che ha regalato alla Spagna il titolo mondiale 2026 ha evidentemente qualcosa da dimostrare, dopo essere stato messo alla porta dal Barcellona questa estate. Torres ha inoltre segnato 3 gol in 4 partite di Ligue 1 in questo avvio di campionato 2026/27. È chiaramente un giocatore in forma.

Per chi è fiducioso in un nuovo percorso profondo del PSG, fino alle semifinali o oltre, combinare Dembelé e Torres in questo mercato potrebbe essere un’opzione.

Perché la squadra di Luis Enrique arrivi tra le prime 4 o in finale, sarà probabilmente necessario che entrambi i giocatori si mettano in mostra e segnino con continuità.

Raphinha: il brasiliano sembra prosperare da falso nove del Barça

Raphinha potrebbe essere l’opportunità di maggior valore tra le attuali quote capocannoniere di Champions League. Il ventinovenne si sta trovando a proprio agio nel nuovo ruolo di falso nove del Barcellona, con Hansi Flick che rinuncia a un centravanti di riferimento.

L’ex attaccante del Leeds United è stato letale sotto porta, con 9 gol in 6 presenze in Liga. Anche in Champions League il brasiliano ha iniziato nel migliore dei modi.

Ha segnato una doppietta nel 5-1 rifilato dal Barça al Feyenoord. Attualmente si trova nel 95,9° percentile FotMob per xG nello specchio e per xG complessivo. È inoltre nel 93,9° percentile per xG non da rigore, un dato che dimostra la sua qualità nel gioco aperto.

Come Torres, Raphinha non è una punta tradizionale, ma l’approccio aggressivo del Barcellona in fase offensiva dovrebbe garantirgli numerose occasioni in questa stagione. È comprensibilmente indietro rispetto a giocatori come Mbappé nelle quote, ma rappresenta un’opzione di valore tra le scommesse a quota più alta.

Vietato ai minori di 18 anni. Gioco responsabile. Le quote citate sono soggette a variazione.