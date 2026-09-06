Pronostici Valencia - Barcellona: il Barça strappa i tre punti anche al Mestalla

Il Valencia di Carlos Corberán ha racimolato appena 1 punto nelle prime 3 giornate di campionato. I Che non tengono la porta inviolata contro il Barça dal 2020.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Valencia - Barcellona 0-3

Pronostico marcatore: Barcellona - Raphinha, Yamal, Gordon

Il Valencia ospita il Barcellona al Mestalla domenica pomeriggio, nella 4ª giornata di Liga. I leader ancora imbattuti fanno visita alla squadra di Carlos Corberán, che è ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

Il Valencia ha raccolto un solo punto nelle prime tre partite. Al pareggio a reti bianche sono seguite le sconfitte contro Real Betis e Deportivo La Coruña. I Che hanno segnato una sola rete finora.

Quel gol porta la firma di Umar Sadiq, che ora dovrà fermarsi per un infortunio al bicipite femorale fino a novembre. Diego López e Sergi Cañós sono assenti di lungo corso. Anche Pablo Maffeo e Guido Rodríguez non sono disponibili.

Il Barcellona, al contrario, ha vinto tutte e tre le partite, segnando 12 gol e subendone due. Raphinha guida la classifica marcatori della Liga con cinque reti. Il gol di Lamine Yamal contro il Rayo Vallecano è stato il cinquantesimo con la maglia blaugrana.

Hansi Flick non può contare su Frenkie de Jong, il cui rientro da un problema al menisco non è atteso prima del prossimo mese. Roony Bardghji è fuori a lungo termine per un infortunio al crociato. Gavi, invece, è tornato ad allenarsi con il gruppo.

Probabili formazioni Valencia - Barcellona

Valencia: Dimitrievski, Arnau Martínez, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez, Rioja, Pepelu, Ugrinic, Sato, Guerra, Duro

Barcellona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha

Il Barça avanti già all'intervallo e gestisce fino alla fine

Il Barcellona è andato al riposo in vantaggio in tutte e tre le partite di Liga disputate finora. Raphinha lo ha portato avanti al 37' contro l'Athletic Club. A Elche i blaugrana erano già avanti dopo appena 14 minuti.

Il Valencia non ha ancora mostrato nulla che faccia pensare possa reggere. I Che hanno incassato due gol nel primo tempo nell'ultima sconfitta contro il Deportivo La Coruña. La squadra di Carlos Corberán ha un punto e un gol segnato in tre partite.

Una probabilità implicita del 55,6% appare generosa per una squadra che viaggia a una media di quattro gol a partita. Ci aspettiamo che il mercato Parziale/Finale possa concretizzarsi, offrendo di fatto un ritorno potenziale doppio rispetto alla semplice vittoria esterna del Barcellona.

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Raphinha può proseguire la sua striscia da bomber

Raphinha ha cinque gol in tre partite di Liga, nessuno nella competizione ne ha di più. Ha segnato una doppietta a Elche e un'altra rete contro l'Athletic Club. I suoi 4,10 gol attesi sono di gran lunga il valore più alto in casa blaugrana.

La fascia di capitano gli si addice. Flick lo ha nominato primo capitano dopo le partenze di Ter Stegen e Araújo. Raphinha ha anche calciato e trasformato il rigore a Elche, il che apre un'ulteriore via per andare a segno.

Una probabilità implicita del 53,5% sembra sottovalutare un attaccante in un momento di forma così brillante. Il Valencia ha già subito quattro reti ed è inoltre privo di diversi difensori.

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I precedenti al Mestalla indicano 3 gol o meno

Solo cinque degli ultimi 14 confronti di Liga al Mestalla hanno prodotto quattro gol o più. Il Valencia è destinato a chiudersi con una difesa a cinque per provare a contenere gli avversari. I Che hanno segnato una sola volta in tutta la stagione e non hanno motivo di scoprirsi.

Corberán ha aperto il campionato con uno 0-0 contro il Celta Vigo. Il rischio evidente resta il bottino di 12 gol messo a segno dal Barcellona in tre partite.

Due di quelle gare hanno superato la soglia di 3,5 gol complessivi. Il Barcellona ha però mantenuto la porta inviolata in due occasioni su tre. Una probabilità implicita del 54,1% appare comunque bassa per questa sfida: con il Barça che ha buone possibilità di non subire gol, scommettere su questo mercato equivale di fatto a puntare contro quattro o più reti complessive.

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