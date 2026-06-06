La Mannschaft parte con i favori del pronostico in questo match, e per ottime ragioni. Ci si aspetta una vittoria della selezione tedesca in Illinois.

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Esito finale 1X2: Germania vince a quota 1.55 su Lottomatica

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Marcatore tempo regolamentare: Nick Woltemade marcatore sì a quota 2.10 su bet365

Quote USA - Germania

USA vs Germania Lottomatica Goldbet bet365 Esito finale 1X2: Germania vince 1.55 1.55 1.57 GG/NG + Under/Over: GG + Over 2.5 1.25 1.25 1.80 Marcatore tempo regolamentare: Nick Woltemade marcatore 2.20 2.20 2.10

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: USA 1-2 Germania

Pronostico marcatore: USA – Christian Pulisic; Germania – Florian Wirtz, Nick Woltemade

Mauricio Pochettino ha a disposizione un'ultima partita per perfezionare l'assetto tattico prima del debutto degli Stati Uniti contro il Paraguay nella gara d'esordio dei Mondiali. La vittoria per 3-2 contro il Senegal della scorsa settimana ha indubbiamente rigenerato il morale del gruppo, che tuttavia continua a mostrare evidenti fragilità in fase difensiva. La selezione statunitense ha infatti incassato ben 10 gol nelle ultime tre partite disputate.

La Germania, dal canto suo, si presenta a questo appuntamento estivo in uno stato di forma smagliante. Gli uomini di Julian Nagelsmann hanno vinto tutte e tre le partite giocate nel 2026, realizzando un totale di 10 reti e mantenendo la porta inviolata contro la Finlandia solo pochi giorni fa. I tedeschi partono indiscutibilmente favoriti in questo confronto amichevole al Soldier Field di Chicago.

Probabili formazioni USA - Germania

USA:Turner, Freeman, Ream, McKenzie, Dest, Adams, Berhalter, Robinson, Reyna, Pulisic, Balogun

Germania:Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Goretzka, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Woltemade

La qualità dei tedeschi è destinata a prevalere

Il debutto degli Stati Uniti contro il Paraguay dista poco più di una settimana e la squadra ci terrà a iniziare il torneo nel migliore dei modi. Un eventuale passo falso contro la Germania non comprometterebbe le chance nel mondiale, ma questa sfida rappresenta un banco di prova eccellente per testare il livello collettivo. Una prestazione solida in Illinois darebbe una spinta enorme a Pochettino e ai suoi calciatori.

Al momento la selezione statunitense non lamenta nuovi problemi fisici e il commissario tecnico punterà a preservare l'integrità della rosa in vista dell'inizio del torneo. Sul fronte opposto, la Germania potrebbe ritrovare Manuel Neuer tra i pali dal primo minuto, mentre Deniz Undav potrebbe essere lasciato a riposo precauzionale. Sarà estremamente interessante scoprire quali saranno le scelte definitive di Nagelsmann per l'undici iniziale.

A prescindere dagli interpreti che scenderanno in campo, il tasso tecnico della Germania appare decisamente superiore a quello degli avversari. Un successo esterno a Chicago è lo scenario più probabile.

Scommessa 1: Esito finale 1X2: Germania vince a quota 1.55 su Lottomatica

Reti da ambo le parti

Se da un lato gli Stati Uniti hanno palesato notevoli difficoltà in fase di ripiegamento, dall'altro non è certo mancata la qualità negli ultimi metri. Pur avendo subito 10 gol in tre partite nel corso del 2026, la formazione americana ha saputo segnare 5 reti, e in sei delle ultime sette sfide disputate si è registrato il segno GG.

Nemmeno la Germania può definirsi impeccabile in difesa. Le reti subite contro Ghana e Svizzera a marzo concederanno ai padroni di casa una buona dose di fiducia per far male in avanti. Inoltre, gli ultimi due precedenti ufficiali tra queste due nazionali si sono conclusi con l'esito GG + Over 2.5.

Se da una parte la vittoria finale dovrebbe pendere a favore della compagine europea, dall'altra è lecito attendersi una forte reazione offensiva da parte dei padroni di casa. Ci sono tutti i presupposti per assistere a un match divertente ed estremamente aperto.

Scommessa 2: GG/NG + Under/Over: GG + Over 2.5 a quota 1.25 su Goldbet

Woltemade cerca un gol per il morale

Considerando l'incertezza legata alle scelte tattiche e agli schieramenti iniziali dei due allenatori, individuare un marcatore specifico si preannuncia complicato. Undav sta attraversando un momento di forma straordinario ma potrebbe non essere rischiato dal primo minuto, così come Kai Havertz, reduce dalle fatiche di un'intensa stagione con l'Arsenal. Per questo motivo la scelta ricade su Nick Woltemade, che trarrebbe enorme beneficio da una marcatura per ritrovare fiducia dopo un'annata impegnativa a livello di club.

Tra le fila degli Stati Uniti il nome più caldo è ovviamente quello di Christian Pulisic, senza sottovalutare l'opzione Folarin Balogun. Un dato interessante evidenzia come gli ultimi cinque gol della nazionale americana portino la firma di cinque giocatori diversi, a dimostrazione di una manovra corale che non dipende da un unico terminale offensivo.

La Germania dispone comunque di un arsenale offensivo di primissimo livello. Florian Wirtz ha mostrato ottime cose in nazionale, mentre Jamal Musiala ha ritrovato di recente una buona verve realizzativa. Resta da capire a chi si affiderà Nagelsmann per guidare il reparto d'attacco, ma Woltemade si farà trovare pronto per lasciare il segno.