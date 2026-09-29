Pronostici USA - Cile: i padroni di casa difendono il loro solido record casalingo?

Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici per questo incontro amichevole. I padroni di casa sono destinati a conquistare un'altra vittoria in questa finestra internazionale.

Migliori scommesse per USA - Cile

Primo gol del primo tempo - USA a quota 1.73 su bet365

a quota 1.73 su GG a quota 1.88 su Lottomatica

a quota 1.88 su Handicap Asiatico -1 a quota 2.15 su Goldbet

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: USA - Cile 3-1

Pronostico marcatore: USA - Sebastian Berhalter, Malik Tillman, Tyler Adams; Cile - Brereton Diaz

Gli Stati Uniti puntano a chiudere una lunga serie senza vittorie contro il Cile nella prossima amichevole. Se la selezione nordamericana dovesse superare gli ospiti, si tratterebbe del primo successo in oltre 25 anni contro questi avversari.

La squadra di casa ha iniziato la sosta per le nazionali in maniera spettacolare, battendo il Perù 4-1 nel weekend. Nonostante Mauricio Pochettino abbia concesso il debutto in nazionale a diversi giocatori, gli Stars and Stripes si sono rivelati troppo forti per il Perù, segnando tre reti consecutive nella ripresa. La prossima tappa è l'Energizer Park, dove gli Stati Uniti vantano un record eccellente a St. Louis.

L'inizio di finestra internazionale del Cile è stato ben diverso. I sudamericani hanno subito una sconfitta per 1-0 contro il Canada la settimana scorsa.

La loro prestazione è stata deludente, con gli uomini di Nicolas Cordova incapaci di reggere il ritmo degli avversari e in difficoltà a mantenere la lucidità. Due giocatori sono stati espulsi, lasciando la squadra a giocare quasi un intero tempo in nove uomini. Cordova non ha mai subito due sconfitte consecutive da quando ha preso in mano la nazionale l'anno scorso, un aspetto che vorrà evitare mercoledì mattina. Il Cile ha un buon record contro gli Stati Uniti, ma questa volta potrebbe essere difficile mantenerlo.

Probabili formazioni USA - Cile

USA: Freese, Freeman, M. Robinson, Campbell, A. Robinson, Berhalter, Adams, Reyna, Hall, Ellis, Tillman

Cile: Vigouroux, Salinas, Villagra, Roman, Morales, Echeverria, Pizarro, Nunez, Gutierrez, Tapia, Brereton Diaz

Migliori siti scommesse per la Nations League selezionati da Goal Italia

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Gli USA vogliono partire forte a St. Louis

Ancora una volta, gli Stati Uniti sono partiti forte la settimana scorsa con un altro gol precoce. Hanno aperto le marcature contro il Perù al quarto minuto, con un gol memorabile all'esordio di Justin Ellis.

Le squadre di Pochettino sono note per i loro avvii ad alta intensità. Se l'avversario è lento a reagire, o ancora in fase di ambientamento nella partita, di solito ne paga le conseguenze e subisce gol. Gli Stati Uniti hanno segnato entro i primi 15 minuti in quattro delle ultime sei partite.

Gli Stati Uniti hanno colpito per primi nell'ultimo confronto diretto tra queste due squadre, con Christian Pulisic che ha aperto le marcature al quarto minuto. Hanno anche trovato il vantaggio in anticipo in una precedente amichevole in Sud America, segnando dopo appena sei minuti.

Il Cile è partito lentamente contro il Canada, ritrovandosi sotto di un gol entro il dodicesimo minuto. La nazionale statunitense cercherà di capitalizzare su un eventuale avvio lento degli ospiti anche in questa occasione. Questo sostiene il nostro pronostico secondo cui la squadra di casa segnerà per prima nei primi 45 minuti.

Scommessa 1: Primo gol del primo tempo - USA a quota 1.73 su bet365

Il Cile proverà a segnare

Recentemente, gli Stati Uniti sono stati protagonisti di alcune partite ad alto punteggio. Le loro ultime cinque uscite hanno prodotto 19 gol in totale, una media di 3,8 a partita. Gli uomini di Pochettino hanno segnato 11 gol in quella serie, con una media di 2,2 gol a partita.

Si tratta di una media notevole per la squadra di casa, mentre il fatto di aver segnato quattro gol con una formazione rinnovata dovrebbe preoccupare il Cile. La buona notizia per Cordova è che i padroni di casa hanno subito otto gol in quella serie, il che suggerisce che la sua squadra avrà delle occasioni. Il Cile ha segnato otto gol nelle ultime cinque partite e sarà fiducioso di continuare su questa strada.

Cinque delle ultime sei partite del Cile in tutte le competizioni hanno visto entrambe le squadre segnare, mentre lo stesso vale per tre delle ultime quattro partite degli Stati Uniti. Inoltre, in tutti i sette precedenti tra queste due squadre entrambe le formazioni hanno trovato il gol. Questo rende la giocata interessante dal punto di vista del valore.

Scommessa 2: GG a quota 1.88 suLottomatica

Il Cile deve alzare il livello

I tifosi che si dirigeranno all'Energizer Park di St. Louis si aspetteranno nulla meno di una vittoria dalla squadra di casa. Questa aspettativa nasce dal fatto che gli Stati Uniti hanno un record perfetto di quattro vittorie su quattro nell'impianto, con un totale di reti di 15-3 a proprio favore. Gli Stars and Stripes sono inoltre imbattuti negli ultimi tre precedenti casalinghi contro il Cile, una serie che risale al 1995.

I padroni di casa hanno vinto cinque e pareggiato una delle ultime sei partite contro squadre sudamericane. La Roja è a caccia della prima vittoria contro una nazionale nordamericana in questo decennio.

Il Cile ha ancora molto da migliorare dopo la prestazione della settimana scorsa. È apparso poco brillante e in difficoltà a trovare ritmo, mentre la sua scarsa incisività offensiva potrebbe essere sfruttata da uno Stati Uniti energico. Considerando il recente record dei padroni di casa contro squadre sudamericane, ci aspettiamo che abbiano la qualità per vincere con almeno due gol di scarto e coprire l'handicap -1. Contro una squadra che pure vanta energia e creatività, il mercato Handicap Asiatico -1 può concretizzarsi con una vittoria netta degli Stati Uniti.

Vietato ai minori di 18 anni. Gioco responsabile. Le quote citate sono soggette a variazione.