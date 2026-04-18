Pronostici Roma - Atalanta: Match aperto, ma punteggio contenuto

I nostri esperti prevedono reti sia della Roma che dell'Atalanta, ma rispettivamente al massimo tre giallorosse e una della "Dea".

Migliori pronostici di Roma - Atalanta

Di seguito qualche spunto per le scommesse su Roma - Atalanta con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Goal a quota 1.72 su Goldbet

Multigoal 1-3 casa + Multigoal 0-1 ospite a quota 1.90 su William Hill

Goal + Under 4.5 a quota 2.15 su Lottomatica

All'Olimpico, i nostri esperti prevedono almeno una rete sia della Roma che dell'Atalanta – ma meno di quattro dei giallorossi e al massimo una della "Dea".

Quote Roma - Atalanta

I principali bookmaker vedono la Roma favorita contro l'Atalanta, ma i nostri esperti hanno analizzato altre opzioni.

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Come arrivano i giallorossi e gli orobici al match

La Roma riceve l'Atalanta a otto giorni dal 3-0 a Pisa che l'ha vista ritrovare i tre punti dopo il 2-5 sul campo dell'Inter. Al Meazza, gli uomini del grande ex Gian Piero Gasperini avevano incassato la terza sconfitta in quattro giornate. L'1-0 contro il Lecce del 22 marzo era, infatti, arrivato dopo i due 1-2 in casa del Genoa e a Como.

L'Atalanta invece con lo 0-1 contro la Juventus dell'11 aprile è rimasta a secco di vittorie per la quarta volta in sei turni. All'1-2 sul campo del Sassuolo che aveva aperto marzo erano seguiti il 2-2 contro l'Udinese e l'1-1 in casa dell'Inter. Poi la "Dea" a ridosso della sosta aveva inanellato l'1-0 contro l'Hellas Verona e il 3-0 a Lecce.

Probabili formazioni di Roma - Atalanta

Roma: Svilar, Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch, Soulé, El Shaarawy, Malen

Svilar, Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch, Soulé, El Shaarawy, Malen Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Scamacca

Segneranno sia la Roma sia l'Atalanta?

A eccezione delle ultime due uscite all'Olimpico con l'1-0 contro il Lecce e il 3-0 contro il Pisa, tutte le gare in Serie A della Roma hanno visto reti di entrambe le squadre. Dopo il rocambolesco 3-3 contro la Juventus, erano arrivati gli 1-2 a Genova e Como. Poi, a Pasqua i giallorossi avevano sempre in trasferta incassato il 2-5 a San Siro contro l'Inter.

L'Atalanta da fine marzo ha registrato l'1-0 contro l'Hellas Verona, il 3-0 a Lecce e lo 0-1 contro la Juventus. Ma è altrettanto vero che dal 2-1 contro il Napoli all'1-1 in casa dell'Inter quattro gare della "Dea" non avevano visto clean sheet. Anche perché a inizio marzo aveva registrato l'1-2 contro il Sassuolo e il 2-2 contro l'Udinese.

Alla luce di questi risultati, il segno Goal è plausibile in vista della sfida fra la Roma e l'Atalanta.

Scommessa 1: Goal a quota 1.72 su Goldbet

Ci saranno al massimo tre marcature giallorosse e una orobica?

Per esempio, l'Atalanta in quattro delle sue ultime sei uscite in Serie A non ha segnato più di una volta. Tra l'1-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e il 3-0 a Lecce la "Dea" aveva visto l'1-1 contro l'Inter e l'1-0 contro l'Hellas Verona. Poi sabato è arrivato lo 0-1 contro la Juventus.

La Roma invece non ha mai superato quota tre gol nella Serie A 2025/26 e nelle più recenti nove gare ha sempre segnato. Da inizio marzo all'Olimpico le è riuscito nel 3-3 contro la Juventus, nell'1-0 contro il Lecce e nel 3-0 contro il Pisa. Mentre lontano dalle mura amiche il 2-5 contro l'Inter era stato preceduto dagli 1-2 a Genova e a Como.

Tutto sommato, la combo Multigoal 1-3 casa + Multigoal 0-1 ospite è realistica nell'incontro all'Olimpico.

Scommessa 2: Multigoal 1-3 casa + Multigoal 0-1 ospite a quota 1.90 su William Hill

In Roma - Atalanta vedremo non più di quattro gol?

Dopo il 3-3 contro la Juventus e a eccezione del 2-5 contro l'Inter, tutte le gare della Roma in Serie A hanno registrato meno di cinque reti. Fra i big match contro i bianconeri e i nerazzurri i giallorossi avevano visto gli 1-2 contro il Genoa e il Como oltreché l'1-0 contro il Lecce. Poi il 10 aprile hanno inflitto il 3-0 al Pisa.

Inoltre, da fine settembre in tutte le uscite dell'Atalanta in campionato sono state siglate al massimo quattro reti. Per esempio, tra il 2-2 contro l'Udinese e il Lecce gli orobici avevano visto l'1-1 al Meazza contro l'Inter e l'1-0 contro l'Hellas Verona. Ad aprile invece la "Dea" ha visto il 3-0 a Lecce e lo 0-1 contro la Juventus.

Per questi motivi, prima di Roma - Atalanta vale la pena tenere d'occhio la combo Goal + Under 4.5.

Scommessa 3: Goal + Under 4.5 a quota 2.15 su Lottomatica

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