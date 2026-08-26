Pronostici Real Madrid - Real Sociedad: i Blancos prendono il comando

Il Real ha dominato l'Espanyol, ma è riuscito a piegare i padroni di casa solo al 90° minuto. La prima partita casalinga della stagione 2026/27 sarà più agevole?

Le migliori scommesse per Real Madrid - Real Sociedad

Real Madrid - Real Madrid (parziale/finale) a quota 1.90 su bet365

Goal e Over 2.5 a quota 1.95 su Lottomatica

Kylian Mbappé 3+ tiri in porta a quota 2.30 su Goldbet

L'analisi: lo stato di forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto : Real Madrid 3-1 Real Sociedad

: Real Madrid 3-1 Real Sociedad Pronostico marcatori in qualsiasi momento: Real Madrid: Mbappé, Vinícius Jr, Bellingham - Real Sociedad: Barrenetxea

Il Real Madrid ospita la Real Sociedad al Santiago Bernabéu mercoledì sera in un incontro riprogrammato della prima giornata. Questo sarà il primo match casalingo di José Mourinho nel suo secondo mandato alla guida della squadra.

I Blancos arrivano imbattuti. Quattro vittorie e un pareggio in cinque partite pre-stagionali, concluse con un successo per 3-0 sullo Schalke, sono state seguite dal gol vittoria di Carlos Espí al 90° minuto contro l'Espanyol. I tre punti sono solitamente l'unica cosa che conta nella giornata inaugurale, ma il Real ha dominato in tutti gli aspetti del match.

Per la serata di mercoledì, Mourinho dovrà ancora fare a meno di Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy e Raúl Asencio. Aurélien Tchouaméni dovrebbe rientrare in squadra dopo un problema muscolare. Endrick, alle prese con un altro fastidio muscolare, è in forte dubbio.

L'estate della Sociedad è stata cupa. La pre-stagione ha visto quattro sconfitte nelle ultime cinque amichevoli. Tra queste, una sconfitta per 3-1 contro il Chelsea, prima che il gol di Rodrigo Riquelme al 62° minuto decidesse la sconfitta per 1-0 contro il Betis di venerdì.

Álvaro Odriozola sarà fuori fino a novembre a causa di un infortunio al ginocchio. Gorrotxategi ha saltato la prima partita, mentre Pablo Marín e Gonçalo Guedes hanno recuperato ma non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe. Mikel Oyarzabal, rientrato in ritardo dagli impegni della Coppa del Mondo, sta ancora cercando la migliore condizione fisica e potrebbe essere disponibile solo per la panchina.

Probabili formazioni di Real Madrid - Real Sociedad

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Bernardo Silva, Güler, Bellingham, Vinícius Jr, Mbappé

Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Bernardo Silva, Güler, Bellingham, Vinícius Jr, Mbappé Formazione prevista della Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Herrera, Soler, Kubo, Sučić, Barrenetxea, Óskarsson

I Blancos non perderanno tempo

La squadra di Mourinho non ha perso tempo contro l'Espanyol. Bellingham ha sbloccato il risultato nei primi dieci minuti. La tendenza contro la Real è ben consolidata. La Sociedad non vince al Bernabéu nella Liga dal gennaio 2019.

La Sociedad ha subito gol in ciascuna delle sette amichevoli pre-stagionali, quindi una rete incassata nei primi minuti è probabile. Tuttavia, il Real ha avuto bisogno di un aiuto dalla panchina con il gol vittoria di Carlos Espí al 90° contro l'Espanyol.

Nonostante ciò, il Real ha segnato per primo in sei degli ultimi sette precedenti contro la Sociedad. Inoltre, ha chiuso in vantaggio il primo tempo in quattro degli ultimi cinque confronti.

Scommessa 1: Parziale/finale a quota 1.90 su bet365

Quote di valore sui gol da entrambe le parti

Le sfide al Bernabéu tra queste due formazioni si rivelano spesso aperte. La vittoria per 4-1 di febbraio ha rispettato questo copione. Gonzalo García ha segnato subito, prima che Oyarzabal pareggiasse su rigore, con il Madrid che poi ha preso il largo.

La linea difensiva di Mourinho resta rimaneggiata, con Militão, Asencio e Mendy tutti indisponibili. Persino l'Espanyol è riuscito a trovare dei varchi sabato.

La Sociedad possiede sufficiente potenziale offensivo con Kubo e Barrenetxea per mettere alla prova la difesa di casa. L'esito Over 2.5 si è verificato in oltre il 55% degli ultimi nove incontri. Il segno Goal è stato registrato in oltre il 66% di queste sfide. Puntare su entrambi gli esiti con una probabilità del 51,28% appare una scelta di grande valore, considerando la vulnerabilità difensiva del Madrid.

Scommessa 2: Goal e Over 2.5 a quota 1.95 su Lottomatica

Mbappé è pronto a collezionare tiri

Questa è l'opzione che più risalta tra le tre. Mbappé ha creato dieci occasioni di tiro contro l'Espanyol, centrando lo specchio in tre circostanze. È stato respinto due volte da Dmitrovic prima di mandare di poco a lato un colpo di testa da distanza ravvicinata su una respinta.

Mbappé ha cercato la conclusione da ogni posizione, inclusa una punizione. La Sociedad trascorrerà lunghi tratti della partita difendendo la propria area. Matarazzo ha ammesso apertamente che la squadra necessita di rinforzi in difesa.

Mbappé ha registrato una media di 4,7 tiri a partita nella scorsa stagione. Con il Madrid destinato a dominare il possesso palla in casa, una probabilità del 43,48% appare invitante per una soglia che l'attaccante ha superato solo quattro giorni fa.