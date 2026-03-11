Il nostro esperto di betting prevede una prestazione di forza degli ospiti in questo primo atto, con un Antoine Semenyo pronto a brillare nel suo debutto assoluto in una competizione europea.

Migliori scommesse per Real Madrid - Manchester City

Vittoria Manchester City a quota 1.97 su Goldbet

Antoine Semenyo marcatore in qualsiasi momento a quota 2.25 su William Hill

Over 0.5 gol Manchester City nel primo tempo a quota 1.65 su Lottomatica

Quote Real Madrid - Manchester City

Quote Real Madrid - Manchester City Goldbet William Hill Lottomatica Vittoria Manchester City 1.97 2.01 1.97 Antoine Semenyo marcatore in qualsiasi momento 3.00 2.25 3.00 Over 0.5 gol Manchester City nel primo tempo 1.65 1.65 1.65

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 1-2 Manchester City

Pronostico marcatore: Real Madrid - Vinicius Junior; Manchester City - Antoine Semenyo, Rayan Cherki

Questi due club sono ormai avversari abituali; il loro ultimo confronto risale a dicembre, terminato con una vittoria per 2-1 del City. Da allora, il Real Madrid ha cambiato guida tecnica: Álvaro Arbeloa ha preso il posto di Xabi Alonso.

Proprio Arbeloa si trova ora sotto pressione alla vigilia di una sfida che potrebbe segnare il suo futuro oltre questa stagione. Il Real Madrid ha perso due delle ultime tre partite di campionato, approdando a questa fase dopo aver superato il Benfica con un complessivo 3-1 nel turno di playoff.

Il Manchester City si è qualificato direttamente per gli ottavi dopo aver chiuso all'ottavo posto la fase a gironi (league phase). I Citizens arrivano al match in ottima forma, reduci dal successo per 3-1 ottenuto sabato in FA Cup contro il Newcastle con un ampio turnover.

Probabili formazioni Real Madrid - Manchester City

Real Madrid:Courtois, Mendy, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Guler, Vinicius, Gonzalo.

Manchester City:Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, Silva, O’Reilly, Cherki, Semenyo, Haaland.

Il City prende il controllo con una vittoria all'andata

Questo sarà il dodicesimo scontro in Champions League tra i due club dal 2020 a oggi. Il sorteggio sembra non poter fare a meno di accoppiarli, alimentando una rivalità fatta di grandi picchi e cadute. Sebbene il Real Madrid abbia eliminato agevolmente il City nei playoff della scorsa stagione, in questa sfida i Blancos partono decisamente come sfavoriti.

Il motivo risiede in un mix di fattori, in primis le assenze. Le "Merengues" dovranno fare a meno di pilastri come Kylian Mbappé, Jude Bellingham ed Eder Militão. Al contrario, il City è quasi al completo e anche le seconde linee hanno impressionato nell'ultimo weekend.

Dall'arrivo a gennaio, Arbeloa ha faticato a dare un'impronta: il Real ha mostrato lacune offensive, segnando solo sei gol nelle ultime cinque partite. Nell'ultima uscita interna di Champions, hanno prodotto solo 1.11 xG contro l'1.64 del Benfica.

Se il City giocherà ai suoi livelli, potrà battere un Real decimato. La vittoria esterna offre valore, con una probabilità implicita del 50%.

Scommessa 1: Vittoria Manchester City a quota 1.97 su Goldbet

Semenyo pronto a brillare al debutto europeo

Sarà una notte speciale per Semenyo, che non ha mai calcato prima d'ora il palcoscenico europeo. L'impatto all'Etihad Stadium è stato folgorante: 7 gol in 13 presenze con la sua nuova maglia, restando a secco solo in quattro delle 11 gare disputate da titolare.

Con la sua velocità e capacità di ribaltare l'azione palla al piede, potrebbe causare enormi problemi alla difesa del Real nelle ripartenze. Il suo rapido adattamento dopo il trasferimento dal Bournemouth a gennaio suggerisce che non si lascerà intimidire dal palcoscenico del Bernabéu.

Semenyo ha realizzato 15 gol in questa Premier League: solo il compagno Erling Haaland e Igor Thiago del Brentford hanno fatto meglio.

Tuttavia, il momento di Haaland è opaco (solo 4 gol nelle ultime 16 gare), il che rende Semenyo la scommessa più intelligente come marcatore a una quota decisamente interessante.

Scommessa 2: Antoine Semenyo marcatore in qualsiasi momento a quota 2.25 su William Hill

Ospiti a segno prima dell'intervallo

Il Real Madrid di Arbeloa non è apparso convincente nei primi tempi, come confermato dai risultati dell'ultima settimana.

Lunedì scorso è arrivata una clamorosa sconfitta interna per 1-0 contro il Getafe dovuta a un gol al 39°, e anche venerdì a Vigo i Blancos hanno sofferto nella prima frazione, concedendo 0.89 xG senza creare grandi occasioni.

Anche in Champions, il Real tende a sbloccarsi nella ripresa: la differenza reti nei primi tempi è di +3, contro il +8 dei secondi tempi.

Al contrario, il Manchester City parte solitamente forte in Europa: il 67% dei suoi gol nella fase a gironi è arrivato prima dell'intervallo.

La squadra di Guardiola ha segnato almeno un gol nel primo tempo in cinque delle ultime sette gare di Champions e aveva già colpito due volte nei primi 45 minuti a Madrid lo scorso dicembre. La quota per l'Over 0.5 gol ospite nel primo tempo è di grande valore, con una probabilità implicita del 60.6%.