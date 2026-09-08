Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici Real Madrid - Inter. Dopo l'ultima prestazione dei Blancos, l'Inter potrebbe portare via un punto dal Bernabeu.

Migliori scommesse per Real Madrid - Inter

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid - Inter 2-2

Pronostico marcatore: Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinicius Junior; Inter - Lautaro Martinez, Marcus Thuram

Sedici anni dopo aver guidato l'Inter al suo ultimo titolo di Champions League, José Mourinho inaugura una nuova campagna proprio contro la sua ex squadra. The Special One è tornato al Real Madrid per il suo secondo mandato alla guida del club, e sembra che la luna di miele sia già finita. I Blancos hanno subito la loro prima sconfitta stagionale contro il Real Betis venerdì sera, un risultato che ha evidenziato alcune preoccupazioni per Mourinho.

Gli spagnoli iniziano la loro caccia al 16° titolo europeo, un record, ma dovranno superare sfide impegnative lungo il percorso. Il nuovo formato della Champions League sta già regalando incontri di grande interesse, e questa partita ne è un buon esempio. Mourinho punta a battere Christian Chivu, che fu parte della squadra dell'Inter campione d'Europa nel 2010.

L'Inter ha iniziato la stagione di Serie A con un percorso netto, ma il suo record perfetto è stato messo a rischio nel weekend. Nonostante fosse sotto 2-0 in casa contro il Napoli, i campioni d'Italia hanno rimontato e vinto la partita grazie a una rete di Lautaro Martinez nel recupero. I nerazzurri sono stati vicini a vincere la Champions League nelle ultime stagioni, ma la sorprendente eliminazione dello scorso anno contro il Bodo/Glimt sarà una motivazione in più stavolta.

Probabili formazioni Real Madrid - Inter

Real Madrid : Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Bellingham, Valverde, Diomande, Diaz, Vinicius Jr, Mbappé

: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Bellingham, Valverde, Diomande, Diaz, Vinicius Jr, Mbappé Inter: Martinez, Bastoni, Bisseck, Akanji, Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Dimarco, Martinez, Thuram

Gol attesi al Bernabeu

Prima dell'ultimo digiuno di venerdì, il Real Madrid aveva segnato otto gol nelle due uscite precedenti. Il suo reparto offensivo è tra i più temuti d'Europa ed è ampiamente in grado di andare a segno più di una volta contro l'Inter martedì. Giocare in casa offre ai Blancos una buona occasione per sfruttare al meglio le proprie chances.

Il Real Madrid ha inoltre segnato almeno una volta in 35 delle sue 36 partite di Champions League sotto la guida di Mourinho. Quattro delle ultime cinque partite europee al Santiago Bernabeu hanno prodotto esattamente tre gol. Tre delle ultime quattro partite del Real hanno visto il numero di gol superare quota 2.5, e ciò appare altamente probabile anche in questo caso.

L'Inter, dal canto suo, ha segnato almeno due gol in 11 delle precedenti 13 partite competitive. Inoltre, in due delle tre gare disputate quest'anno si sono verificati sia il Goal che il superamento della linea Over 2.5. Considerando come sono partite entrambe le squadre nelle rispettive competizioni, ci aspettiamo diverse reti in questa sfida.

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Mbappé pronto al riscatto

Kylian Mbappé è stato duramente criticato dopo la sua prestazione contro il Real Betis. Il francese è stato definito "egoista" e "impreciso" dai media spagnoli e francesi all'indomani di quella sconfitta per 1-0. Ha inoltre sbagliato un rigore nel recupero che avrebbe potuto valere il pareggio per i Blancos.

Mbappé ha ora l'occasione di lasciarsi quella prestazione alle spalle. Ha vinto la Scarpa d'Oro della Champions League nella scorsa stagione, con 15 gol in 11 partite nella competizione. Ha già messo a segno quattro gol in altrettante gare in questa stagione.

Sarebbe rischioso escluderlo dai marcatori in questa gara d'esordio, specialmente al Bernabeu. Sei dei suoi ultimi 10 gol in Champions League sono arrivati prima del 35° minuto, il che lo rende un candidato solido per sbloccare il risultato. Mbappé si esalta in questa competizione. Dopo una serata difficile venerdì, ci aspettiamo pienamente che risponda presente per la sua squadra martedì.

Scommessa 2: Kylian Mbappé primo marcatore a quota 3.50 su Lottomatica

Un'occasione d'oro

Questo è probabilmente il momento migliore per affrontare il Real Madrid in trasferta, con i padroni di casa privi di diversi elementi chiave. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy e Thiago Pitarch sono tutti indisponibili, mentre Raul Asencio, Endrick e Marc Cucurella sono in dubbio. Inoltre, Eduardo Camavinga, Arda Güler e Bernardo Silva stanno scontando squalifiche ereditate dalla scorsa stagione.

Quel centrocampo indebolito potrebbe rappresentare un vantaggio per l'Inter. I nerazzurri non hanno particolari preoccupazioni di formazione, con Djed Spence come unico giocatore ancora al lavoro per recuperare la piena condizione. Tre vittorie in altrettante partite, l'ultima arrivata nel recupero, daranno ai nerazzurri una grande carica di fiducia in vista di martedì sera. Il bilancio degli scontri diretti pende nettamente a favore del Real Madrid, che ha vinto ciascuna delle ultime quattro sfide in questa competizione.

Questa è un'occasione d'oro per l'Inter di lasciare il Bernabeu con qualcosa in tasca, a differenza delle recenti trasferte. Tuttavia, la retroguardia di Chivu non è impermeabile, il che dovrebbe offrire ai padroni di casa diverse occasioni per attaccare. Una sfida equilibrata e combattuta potrebbe essere lo scenario più probabile, con le due squadre pronte ad annullarsi a vicenda fino al triplice fischio.

Scommessa 3: Segno X a quota 4.20 su GoldBet

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