Il nostro esperto di scommesse si aspetta che il Real Madrid imponga la propria autorità in questa partita, continuando così il proprio ruolino di marcia perfetto in campionato: ecco i pronostici Real Betis - Real Madrid per la sfida di venerdì.

Migliori scommesse per Real Betis - Real Madrid

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Betis - Real Madrid 1-3

Pronostico marcatore: Real Betis - Rodrigo Riquelme; Real Madrid - Kylian Mbappe (x2), Jude Bellingham

Il Real Betis è stato una vera forza sotto la guida di Manuel Pellegrini. Il tecnico cileno è al timone dal 2020 e ha conquistato la Copa del Rey per il club nel 2022. Ha inoltre condotto costantemente la squadra a piazzamenti tra le prime sette posizioni durante il suo mandato.

Il Betis ha chiuso la stagione scorsa al quinto posto, ma con uno scarto impressionante di nove punti dall'Atletico Madrid, quarto. Qualificarsi per la Champions League rappresenterebbe una campagna di successo per gli andalusi, ma ridurre il gap dalle prime quattro è comunque un obiettivo. La prima occasione contro una di quelle squadre arriva venerdì sera, quando accoglierà il Madrid.

I Blancos sembrano aver ritrovato la loro forma abituale sotto la guida di Jose Mourinho. Lo Special One è tornato al club per una seconda esperienza, e ci sono già segnali del suo impatto nello spogliatoio. Il Real Madrid ha chiuso la scorsa stagione a otto punti dal Barcellona, ma ha iniziato la nuova annata in maniera perfetta.

I catalani non avranno vita facile in questa stagione. Gli uomini di Mourinho sono determinati a strappare il titolo di Liga ai rivali. Dopo non aver vinto nessuna delle ultime quattro visite in casa del Betis, questa partita sarà un vero test per le ambizioni di titolo del Madrid quest'anno. Anche il Barcellona ha ottenuto tre vittorie in tre gare, il che sottolinea la necessità per i Blancos di mantenere il ritmo qui.

Probabili formazioni Real Betis - Real Madrid

Real Betis : Valles, Bellerin, Bartra, Nathan, Garcia, Bernal, Roca, Antony, Isco, Riquelme, Parrot

: Valles, Bellerin, Bartra, Nathan, Garcia, Bernal, Roca, Antony, Isco, Riquelme, Parrot Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Diomande, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappé

Il conto è sempre su Kylian

Nonostante un distacco di otto punti dalla vetta nella scorsa stagione, il reparto offensivo del Madrid è stato piuttosto efficace, in particolare Kylian Mbappé. La stella francese si è aggiudicata la Scarpa d'Oro con 25 gol in campionato in 31 presenze. Sembra aver iniziato questa stagione con la stessa intensità.

Mbappé ha realizzato la sua prima tripletta la settimana scorsa nel 4-1 rifilato al Real Sociedad. Sono così quattro gol nelle ultime tre partite con il Real Madrid. È stato tra i marcatori anche contro il Malaga lo scorso weekend, dove ha firmato una prestazione da migliore in campo.

Il capitano francese ha registrato il maggior numero di tiri (6), il maggior numero di tocchi nell'area avversaria (15) e una percentuale di dribbling riusciti del 78%. Il suo xG (gol attesi) era di 1,01, di gran lunga il più alto tra tutti i giocatori in campo. Mbappé ha segnato due gol in tre precedenti personali contro il Real Betis. Punta a migliorare questo bilancio nel weekend.

Scommessa 1: Kylian Mbappé marcatore a quota 1.65 su bet365

Il momento sbagliato per affrontare il Madrid

Il Madrid ha segnato 77 gol nella scorsa stagione, il secondo miglior computo della categoria dietro ai campioni. I Blancos hanno già segnato 10 gol in tre partite, segno che si stanno ambientando sotto la guida del nuovo allenatore.

Hanno segnato esattamente quattro gol in ciascuna delle ultime due uscite, il che rappresenta una brutta notizia per i padroni di casa. Peggio ancora, la squadra di Pellegrini ha subito cinque gol contro il Levante nel weekend. Non sono segnali incoraggianti per una squadra che deve affrontare quello che è potenzialmente l'attacco più prolifico della categoria.

Il Madrid ha inoltre segnato almeno due gol nel 68% delle partite di campionato della scorsa stagione, con solo il Barcellona a registrare una percentuale più alta, al 74%. Nella gara di andata della scorsa stagione i Blancos avevano rifilato cinque gol agli andalusi. Con lo slancio decisamente a favore degli ospiti, vale la pena puntare sul fatto che possano segnare più di due gol venerdì.

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Gioia possibile anche per i padroni di casa

La sconfitta per 5-2 nel weekend è stata la prima di questa stagione di Liga per i padroni di casa. Le precedenti quattro uscite, nel complesso, avevano prodotto due vittorie e due sconfitte. L'altra sconfitta era arrivata in un'amichevole contro l'Inter.

Gli ospiti sono probabilmente carichi di fiducia dopo il loro ottimo avvio di stagione. Il Real Madrid sa inoltre che il Barcellona è vicino in classifica, il che lascia poco margine di errore. Se gli uomini di Mourinho sono probabilmente destinati a portare a casa i tre punti, il Betis è comunque in grado di trovare la via del gol.

In due delle ultime tre partite del Madrid entrambe le squadre hanno segnato, mentre il Betis ha segnato in tutte e tre le partite di campionato disputate finora. Ognuno degli ultimi tre precedenti diretti ha prodotto gol da entrambe le parti, uno scenario altamente probabile anche in questa occasione. Di conseguenza, tra i pronostici Real Betis - Real Madrid il mercato GG può concretizzarsi anche in questa sfida.

Scommessa 3: 2 + GG a quota 2.48 su GoldBet

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