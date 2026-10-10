Il PSG torna in campo in Ligue 1 contro il Le Mans sabato 10 ottobre, alle ore 20:45, in un match valido per questi pronostici PSG - Le Mans: i normanni hanno impressionato dopo la promozione, ma dovranno affrontare un test probante al Parco dei Principi.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG - Le Mans 3-1

Pronostico marcatore: PSG - Dembélé (x2), Doué; Le Mans - Diallo

Il Paris Saint-Germain, campione di Francia in carica, torna al Parco dei Principi dopo la sosta per le nazionali per affrontare il neopromosso Le Mans.

La sosta per le nazionali è arrivata in un momento scomodo per il PSG, che aveva iniziato a trovare il proprio ritmo. La squadra di Luis Enrique aveva infatti vinto due partite consecutive in Ligue 1, contro Brest e Marsiglia, riprendendosi dopo un avvio di stagione 2026/27 in salita.

Potrebbe trattarsi di una partita complicata per il PSG. Il Le Mans è una squadra a proprio agio senza il pallone, con una media del 46,3% di possesso contro il 66,1% del PSG. Questo lascia intendere che i normanni si disporranno bassi per provare a colpire in ripartenza ogni volta che sarà possibile. Enrique ha a disposizione una rosa quasi al completo, con il solo Senny Mayulu (coscia) indisponibile. Ferran Torres, di rientro dagli impegni con la nazionale spagnola, sarà sottoposto a un test fisico last minute.

Il Le Mans di Patrick Videira ha sorpreso tutti con un avvio promettente nel ritorno in Ligue 1. Sei punti nelle prime cinque giornate tengono i normanni appena dentro la metà alta della classifica del massimo campionato francese.

Il Le Mans ha vinto una sola volta in trasferta contro il PSG, e quel successo risale al febbraio 2006. Tuttavia, ha anche perso tre delle ultime quattro trasferte a Parigi, a partire dall'aprile 2007. Gli uomini di Videira dovranno fare a meno di Djibril Sidibé, squalificato, mentre anche Erwan Colas è indisponibile per infortunio.

Probabili formazioni PSG - Le Mans

PSG: Safonov, Mendes, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Vitinha, Ruiz, Neves, Kvaratskhelia, Doué, Dembélé

Le Mans: Kocik, Torrent, Yohou, Voyer, Bamba, Larouci, Bourabaa, Bretelle, Vercruysse, Mafouta, Diallo

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Il PSG verso i tre punti, ma il Le Mans può trovare il gol

Il Le Mans ha dimostrato di poter creare problemi nonostante la recente promozione in Ligue 1. I normanni hanno segnato nove gol nelle prime cinque partite, un bottino niente male per una squadra ancora in fase di adattamento al campionato.

Anche il PSG è stato più vulnerabile del solito in fase difensiva, con sette gol subiti nelle prime cinque gare di campionato. Il Monaco è stata l'ultima squadra a sfruttare questa debolezza, vincendo 2-1 al Parco dei Principi lo scorso mese.

Tuttavia, il PSG dovrebbe comunque avere la qualità necessaria per conquistare i tre punti. I parigini hanno battuto il Marsiglia 2-1 in trasferta nell'ultimo turno e si aspettano di dominare il possesso palla in casa. Questo rende un successo del PSG con gol di entrambe le squadre un'opzione interessante, con una probabilità implicita del 40%.

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Il Le Mans può contenere il passivo

Il PSG non sta vincendo con margini ampi in questa stagione. I parigini non hanno ancora battuto nessuno con più di un gol di scarto, e il successo di misura per 2-1 a Marsiglia conferma la tendenza a vincere partite combattute.

Anche il Le Mans ha mostrato una solidità simile nelle sconfitte. I normanni non hanno ancora perso una partita con più di un gol di scarto, e Patrick Videira li ha resi organizzati e difficili da affrontare.

Al Le Mans basterà evitare una sconfitta con tre o più gol di scarto. Il PSG non ha mostrato finora grande capacità di vincere con ampi margini in questa stagione. Djibril Sidibé è squalificato, ma il Le Mans dovrebbe comunque riuscire a mantenere la gara in equilibrio. I normanni hanno perso una sola volta nelle prime cinque giornate, con uno scarto di un solo gol, il che rende il +3 un'opzione interessante con una probabilità implicita del 45,5%.

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Dembélé pronto a proseguire la sua striscia positiva

Ousmane Dembélé sta tirando a un ritmo notevole. Il francese ha effettuato 16 tiri in appena 211 minuti giocati in Ligue 1, una media di 6,82 conclusioni ogni 90 minuti.

Il suo rendimento è stato di alto livello anche nelle altre competizioni. Dembélé ha segnato due gol e fornito altrettanti assist in Champions League, in appena 64 minuti disputati.

Il Le Mans dovrebbe difendersi basso e concedere al PSG spazio per tirare dalla distanza. Dembélé è uno dei giocatori più indicati per sfruttare questa situazione. La sua principale incognita riguarda i minuti che riuscirà a giocare. Gli servono cinque tiri per vincere la scommessa, e la sua media in Ligue 1 è di 6,82 tiri ogni 90 minuti. Se dovesse mantenere questo ritmo, dovrebbe avere buone probabilità di raggiungere il traguardo richiesto, chiudendo così i nostri pronostici PSG - Le Mans con un'opzione di valore.