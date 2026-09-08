Pronostici Porto - Manchester City: Haaland trova il gol

Il Porto di Francesco Farioli ha vinto tutte e quattro le partite di campionato senza subire gol. I Dragões non battono il City da quattro confronti europei, con un pareggio e tre sconfitte.

Migliori scommesse per Porto - Manchester City

Combo 2 + GG a quota 3.25 su bet365

a quota 3.25 su bet365 Erling Haaland marcatore a quota 1.75 su Lottomatica

a quota 1.75 su Lottomatica Rayan Cherki gol o assist a quota 2.10 su Goldbet

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Porto - Manchester City 1-2

Pronostico marcatore: Porto - Gomes; Manchester City - Haaland, Semenyo

Il Porto ospita il Manchester City all'Estádio do Dragão martedì sera. Entrambi i club aprono la loro fase campionato di Champions League in Portogallo.

I campioni di Francesco Farioli hanno vinto tutte e quattro le partite di Primeira Liga senza subire gol. Hanno inoltre conquistato la Supertaça battendo il Torreense. Il Porto ha segnato nelle ultime dieci partite. In casa, era rimasto imbattuto in tutte le sei gare europee della scorsa stagione.

Samu Aghehowa è stato indisponibile ed è stato il miglior marcatore della scorsa stagione con 20 gol. Gabri Veiga ha già tre gol in campionato. Sarà la prima partita di Champions League per Farioli.

Enzo Maresca ha vinto tutte e tre le partite di Premier League da quando ha sostituito Pep Guardiola. Il City ha battuto il Bournemouth 2-1 e poi travolto il Crystal Palace 4-1. È servito un gol tardivo per superare il neopromosso Coventry, nella prestazione meno convincente della stagione finora.

Rodri si è trasferito al Barcellona per 65,4 milioni di sterline questa estate, lasciando il City senza un centrocampista chiave. Inoltre, Jérémy Doku sta gestendo un problema al polpaccio. Erling Haaland e Rayan Cherki hanno entrambi due gol in campionato in appena tre partite.

Probabili formazioni Porto - Manchester City

FC Porto : Diogo Costa, Alberto Costa, Kiwior, Bednarek, Sanusi, Rosario, Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, André Silva, William Gomes

: Diogo Costa, Alberto Costa, Kiwior, Bednarek, Sanusi, Rosario, Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, André Silva, William Gomes Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland

City vittorioso ma senza porta inviolata

I club di Premier League restano la forza dominante in Europa. Il City ha vinto il proprio esordio in Champions League in sei delle ultime sette stagioni. È inoltre imbattuto in sei trasferte in tutte le competizioni.

Il Porto, però, offre una resistenza reale. La squadra di Farioli ha segnato in dieci partite consecutive. Inoltre, era rimasta imbattuta in sei gare casalinghe europee nella scorsa stagione.

La difesa di Maresca ha già subito due gol in due uscite di campionato. Questa combinazione suggerisce gol da entrambe le parti. Una probabilità implicita del 30,77% sembra generosa per una vittoria del City con gol di entrambe le squadre.

Scommessa 1: Combo 2 + GG a quota 3.25 su bet365

Valore su Haaland in base alla forma in Champions League

Haaland ha iniziato la stagione nella sua forma abituale, segnando due gol in altrettante presenze in Premier League. Ha calciato dieci volte, cinque delle quali nello specchio della porta. Il City continua a creare numerose occasioni per lui, rendendo il norvegese il suo punto di riferimento offensivo.

Il Porto non ha subito gol in quattro partite di campionato quest'anno, un dato che potrebbe scoraggiare alcuni dallo scommettere su Haaland martedì. Tuttavia, il City rappresenta un test diverso rispetto a Moreirense o Arouca.

Haaland ha segnato contro difese ben più solide in questa competizione. Nella scorsa edizione della Champions League aveva una media realizzativa dell'80%. Una probabilità implicita del 57,14% può sembrare bassa, ma resta comunque ben al di sotto di quel dato dell'80%.

Scommessa 2: Erling Haaland marcatore a quota 1.75 su Lottomatica

Cherki pronto a incidere ancora

Cherki è stato il migliore in campo nell'avvio perfetto del City in Premier League. Ha segnato due gol a Selhurst Park nella travolgente vittoria per 4-1 contro il Crystal Palace.

In totale, ha creato sette occasioni in appena 109 minuti giocati. Si tratta di un ritmo di creazione di occasioni notevole. Maresca si è affidato molto a lui nelle prime settimane.

Il Porto si chiuderà nella propria metà campo e concederà pressione al Dragão. Cherki prospera in questi spazi congestionati. Dovrebbe vedere molto il pallone nella zona offensiva. La sua forma di inizio stagione rende interessante il mercato gol o assist, con una probabilità implicita del 47,62%.

Scommessa 3: Rayan Cherki gol o assist a quota 2.10 su Goldbet

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