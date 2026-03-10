L'analisi dell'esperto prevede un avvio propositivo della squadra di casa, in un match aperto dove Lamine Yamal potrebbe iscriversi a referto tra i marcatori.

Migliori scommesse per Newcastle United - Barcellona

Over 3.5 gol a quota 2.00 su Goldbet

Esito Primo Tempo: Newcastle a quota 3.25 su Netbet

Lamine Yamal marcatore in qualsiasi momento a quota 2.55 su Lottomatica

Quote Newcastle United - Barcellona

Quote Newcastle United - Barcellona Goldbet Netbet Lottomatica Over 3.5 gol 2.00 2.17 2.00 Esito Primo Tempo: Newcastle 3.20 3.25 3.20 Lamine Yamal marcatore in qualsiasi momento 2.55 3.25 2.55

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Newcastle United 2-2 Barcellona

Pronostico marcatore: Newcastle United - Harvey Barnes, Anthony Gordon; Barcellona - Lamine Yamal, Raphinha

Il Newcastle si presenta alla sfida di Champions League più importante di un'intera generazione dopo la sconfitta per 3-1 subita contro il Man City. I Magpies hanno perso tre delle ultime quattro partite in ambito nazionale; tuttavia, la squadra di Eddie Howe ha superato agevolmente il Qarabag nell'ultimo turno della competizione con un complessivo 9-3 tra andata e ritorno.

Questo successo ha apparecchiato la tavola per il re-match contro il Barcellona, che si era già imposto per 2-1 al St James’ Park durante la fase a gironi. Nonostante le sconfitte contro PSG e Chelsea, i catalani sono riusciti a chiudere la prima fase tra le prime otto della classe.

L'undici di Hansi Flick arriva a questo appuntamento in ottima forma, reduce da quattro vittorie consecutive, inclusa quella esterna per 1-0 ottenuta sabato scorso contro l'Athletic Club.

Probabili formazioni Newcastle United - Barcellona

Newcastle United: Pope, Hall, Botman, Thiaw, Trippier, Willock, Tonali, Joelinton, Barnes, Gordon, Elanga

Barcellona:J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Pedri, Bernal, Raphinha, Fermin, Yamal, Lewandowski

Un'andata aperta e ricca di reti

Le maggiori chance di qualificazione per il Newcastle passano inevitabilmente dallo sfruttare le lacune difensive del Barcellona tra le mura amiche. La trasferta al Camp Nou della prossima settimana si preannuncia infatti proibitiva, data la solidità interna dei catalani. Questo scenario suggerisce che Howe imposterà una gara d'attacco in questo primo round.

Nel corso di questa stagione, l'80% dei match di Champions League del Newcastle ha fatto registrare tre o più gol. Inoltre, in tutte le ultime 12 partite disputate dai Magpies tra tutte le competizioni è stato centrato il segno GG. In otto di queste occasioni, il totale delle reti è stato di almeno quattro.

Il Barcellona adotta per natura un approccio propositivo, con Flick restio a modificare la sua linea difensiva molto alta. Questo stile di gioco ha contribuito a far subire gol ai campioni di Spagna in carica in ogni singola trasferta europea di quest'anno. Va però sottolineato che i blaugrana hanno chiuso la fase iniziale con il secondo miglior attacco (a pari merito), siglando ben 22 reti.

Considerate le premesse, ci sono tutti i presupposti per un incontro a viso aperto. La quota per l'Over 3.5 appare di valore, con una probabilità implicita del 47.6%.

Scommessa 1: Over 3.5 gol a quota 2.00 su Goldbet

Partenza lanciata per i Magpies

Il Newcastle ha mostrato una forza impressionante nei primi tempi durante questa edizione della Champions League, mettendo a segno 15 reti e subendone solo due prima dell'intervallo. Dato ancora più rilevante: l'80% dei gol incassati dai Magpies in questa competizione è arrivato nella ripresa.

Con l'atmosfera del St James' Park che si preannuncia elettrica, Howe cercherà di imporre un ritmo altissimo fin dal fischio d'inizio. Le statistiche giocano a suo favore, specialmente contro un Barcellona che tende a rendere molto di più dopo il riposo.

Questo trend è evidente sia in La Liga che in Champions League. In Europa, i blaugrana hanno una differenza reti nei primi tempi pari a -2, migliorando drasticamente dopo l'intervallo con 16 gol fatti e solo 6 subiti nelle seconde frazioni.

Tali dati indicano un valore concreto nel puntare sui Magpies nel mercato "Esito Primo Tempo" per la sfida di martedì notte.

Scommessa 2: Esito Primo Tempo - Newcastle a quota 3.25 su Netbet

Yamal per continuare la striscia positiva

Se c’è un giocatore capace di spostare gli equilibri in questa sfida, quello è senza dubbio Yamal. Il talento adolescente attraversa un momento di forma sensazionale, con otto reti messe a segno nelle ultime 10 apparizioni complessive tra tutte le competizioni.

Questo bottino include la sua prima tripletta in carriera, realizzata contro il Villarreal alla fine del mese scorso. Pur non essendo al top della condizione sabato scorso, Yamal è stato comunque decisivo siglando un gran gol per risolvere un match molto combattuto a Bilbao.

L'internazionale spagnolo è diventato molto più cinico sotto porta in questa stagione. In La Liga mantiene una media di 4,2 tiri a partita, rispetto ai 4,1 della passata stagione; tuttavia, il suo bottino attuale di 14 gol è già superiore di cinque reti rispetto a quanto realizzato nell'intera annata 2024/25.

Anche la media realizzativa in Champions League, con un gol ogni 171 minuti, segna un netto miglioramento rispetto allo scorso anno. Yamal rappresenta dunque un'opzione di grande valore per la giocata marcatore in qualsiasi momento, con una probabilità implicita del 33,3%.