Pronostici Manchester United - Liverpool: si rinnova la storica rivalità

La rivalità tra questi due club attraversa decenni di storia e ci aspettiamo che, in questa occasione ad Old Trafford, le due squadre finiscano per annullarsi a vicenda.

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Quote Manchester United - Liverpool

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester United 2-2 Liverpool

Pronostico marcatore: Manchester United - Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo; Liverpool - Alexander Isak, Virgil van Dijk

Dopo la sconfitta a sorpresa contro il Leeds United all'inizio del mese, il Manchester United ha reagito bene. I Red Devils hanno ottenuto vittorie consecutive contro Chelsea e Brentford e sono solidamente al terzo posto. Michael Carrick ha quattro partite a disposizione per dimostrare di meritare la conferma sulla panchina a tempo pieno.

Nel frattempo, anche il Liverpool si è ripreso dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain. I Reds hanno battuto l'Everton nel derby prima di imporsi sul Crystal Palace, risalendo fino alla quarta posizione in Premier League. Una vittoria a Old Trafford permetterebbe loro di scavalcare proprio lo United, il che rappresenta uno stimolo fondamentale.

Probabili formazioni Manchester United - Liverpool

Manchester United:Lammens, Dalot, Maguire, Yoro, Dorgu, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko

Liverpool:Alisson, Jones, van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Frimpong, Wirtz, Gakpo, Isak

Atteso un equilibrio totale ad Old Trafford

Il Manchester United si appresta a riaccendere la rivalità con il Liverpool questo fine settimana. I Red Devils si sono aggiudicati l'ultimo scontro diretto lo scorso ottobre, ma i Reds sono cresciuti notevolmente da quel periodo difficile dello scorso anno. Ci aspettiamo una sfida ricca di emozioni a Old Trafford.

Tra i padroni di casa, Luke Shaw si è aggiunto alla lista degli infortunati durante la vittoria contro il Brentford, ma Leny Yoro e Patrick Dorgu sono tornati a disposizione. Matheus Cunha potrebbe rientrare proprio questo weekend, fornendo una spinta significativa all'attacco. Per quanto riguarda gli ospiti, Arne Slot potrebbe schierare nuovamente Alisson tra i pali dopo l'infortunio, mentre resta in dubbio Mohamed Salah, uscito malconcio dalla sfida contro il Crystal Palace.

Come suggerisce la classifica di Premier League, le due squadre si equivalgono. Sebbene entrambe abbiano le qualità per vincere, il pareggio sembra l'esito più probabile per questo incontro. La corsa per il terzo posto è serratissima e una sconfitta sarebbe estremamente pesante per chiunque.

Scommessa 1: Pareggio a quota 3.75 su Lottomatica

Pioggia di gol nel classico del calcio inglese

Le sfide tra questi due club garantiscono quasi sempre spettacolo. L'esito Over 2.5 si è verificato in tutti gli ultimi cinque scontri diretti e in 11 degli ultimi 12 incontri complessivi. Entrambe le squadre sono andate a segno (GG) in sette di queste 12 partite, inclusi i due match disputati nel corso del 2025.

In questa stagione, il 62% delle 34 partite giocate da entrambe le formazioni ha fatto registrare più di 2,5 gol. Inoltre, nessuna squadra supera lo United per percentuale di "Goal" (GG), che attualmente si attesta al 74%. Considerando queste statistiche, è lecito aspettarsi che entrambi i portieri debbano raccogliere il pallone in fondo al sacco domenica prossima.

Scommessa 2: GG + Over 2.5 a quota 1.65 su Goldbet

Fernandes punta al record di assist in Premier League

Bruno Fernandes sta vivendo una stagione eccezionale, ricevendo ampi consensi per le sue prestazioni con il Manchester United. Il centrocampista portoghese è il favorito per i premi individuali di fine anno e sta dando la caccia al record storico di assist in una singola stagione di Premier League.

Dopo l'assist fornito a Benjamin Sesko contro il Brentford, Fernandes è a un solo passaggio vincente dall'eguagliare il primato di 20 assist detenuto da Kevin de Bruyne e Thierry Henry. Ha collezionato sette assist nelle ultime sette partite e ha ancora quattro turni a disposizione per superare il record.

Con 28 tra gol e assist in tutte le competizioni quest'anno, è l'uomo più pericoloso del match. Fernandes è rimasto a secco (senza gol né assist) in sole 11 partite di campionato in questa stagione, e va notato che nove di queste risalgono all'anno solare precedente. Ci aspettiamo che possa rimpinguare il suo bottino personale anche in questa sfida.