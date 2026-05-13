Puntiamo sulla vittoria del City, impegnato a non perdere terreno dalla capolista Arsenal.

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Quote Manchester City - Crystal Palace

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man City 3-0 Crystal Palace

Pronostico marcatore: Man City – Erling Haaland (x2), Jeremy Doku

Il Manchester City ha fallito una grande occasione la scorsa settimana pareggiando con l'Everton, ma si è riscattato prontamente battendo il Brentford. La vittoria cruciale dell'Arsenal di domenica ha lasciato i Citizens a cinque punti di distacco: la squadra di Pep Guardiola deve vincere per mantenere vive le speranze di titolo. Imbattuti da otto partite, i padroni di casa sono i grandi favoriti per questa penultima sfida interna della stagione.

Dall'altra parte, il Crystal Palace ha ormai poco da chiedere al proprio campionato. Destinate a una posizione di metà classifica, le "Eagles" di Oliver Glasner concentreranno probabilmente le proprie energie sulla prossima finale di Conference League. Reduci dal pareggio per 2-2 contro l'Everton, appare altamente improbabile che la loro striscia di quattro partite senza vittorie in Premier League possa interrompersi mercoledì sera all'Etihad.

Probabili formazioni Manchester City - Crystal Palace

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, O’Reilly, Silva, Reijnders, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

Crystal Palace: Henderson, Canvot, Riad, Lacroix, Munoz, Lerma, Kamada, Devenny, Johnson, Pino, Larsen

City obbligato alla vittoria

La squadra di Pep Guardiola sta ancora tentando il sorpasso ai danni dell'Arsenal in vetta alla classifica e il tempo stringe. Il Palace, invece, non può più raggiungere un piazzamento europeo e non ha grandi stimoli di classifica.

Per quanto riguarda le disponibilità, restano dubbi su Rodri dopo il recente infortunio, mentre Ruben Dias potrebbe tornare titolare nella difesa di casa. Il Palace non ha nuovi problemi in infermeria, sebbene rimangano assenti Eddie Nketiah, Borna Sosa, Evann Guessand e Cheick Doucouré. Entrambe le squadre dispongono di rose profonde, ma il City è indubbiamente superiore a livello tecnico.

In termini offensivi, i Citizens non hanno faticato in questa stagione: hanno segnato sei gol nelle ultime due gare e 20 nelle ultime otto in tutte le competizioni. Con la necessità assoluta di fare tre punti e un Crystal Palace focalizzato sulla finale europea, ci si aspetta una netta vittoria interna.

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Un altro clean sheet per i padroni di casa

Difensivamente parlando, il City è stato discontinuo nelle ultime settimane. Ha mantenuto la porta inviolata nel recente 3-0 contro il Brentford, ma è stato solo uno dei cinque clean sheet ottenuti nelle ultime 15 partite ufficiali. Tuttavia, con la posta in gioco così alta e sulla scia del successo contro le "Bees", è lecito attendersi un'altra gara senza subire reti.

Gli uomini di Guardiola hanno collezionato 15 clean sheet casalinghi in tutte le competizioni in questa stagione. Inoltre, hanno vinto la gara d'andata per 3-0, dimostrando di sapere come scardinare la difesa del Palace neutralizzandone al contempo l'attacco.

I londinesi raramente sono rimasti a secco nel 2025/2026, ma prevediamo un cambio di tendenza in questo match. Di recente non sono riusciti a segnare contro Bournemouth e West Ham, dunque il City ha ottime chance di chiudere la gara con la porta inviolata. Una vittoria interna con esito NG è lo scenario più probabile all'Etihad.

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Puntare su un marcatore diverso da Haaland

Data la sua incredibile prolificità, non sorprende che la quota per un gol di Erling Haaland non offra molto valore. Il norvegese è il favorito assoluto per andare a segno, ma stiamo monitorando altre opzioni in casa City. C'è un uomo in particolare che sta chiudendo la stagione in forma smagliante.

Jeremy Doku ha segnato solo otto gol nella campagna attuale, ma ben cinque di questi sono arrivati nelle ultime sei partite. L'esterno belga sta offrendo prestazioni di altissimo livello proprio mentre il City tenta l'aggancio ai Gunners.

Il City ha molti potenziali marcatori, tra cui Haaland, Rayan Cherki e Omar Marmoush. Questa settimana, tuttavia, puntiamo sull'attaccante che ha il miglior stato di forma dalla sua parte. Glasner dovrà istruire la sua difesa a marcare stretto Doku, sia che parta dall'inizio, sia che entri a gara in corso.