Pronostici Manchester City - Coventry City: Sky Blues già in difficoltà

Enzo Maresca non avrebbe potuto chiedere un inizio migliore come successore di Pep Guardiola, e i nostri pronostici Manchester City - Coventry City partono da qui: i Citizens hanno una grande occasione per centrare la terza vittoria consecutiva.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City - Coventry City 3-0

Pronostico marcatore: Manchester City - Haaland (x2), Semenyo

Il Manchester City ospita il Coventry City all'Etihad sabato pomeriggio. Siamo alla terza giornata, e il divario tra le due squadre difficilmente potrebbe essere più ampio.

Maresca ha vinto entrambe le partite di campionato da quando ha preso il posto di Pep Guardiola. Il City ha battuto il Bournemouth 2-1 con una rimonta spettacolare. Ha poi travolto il Crystal Palace 4-1 a Selhurst Park. I Citizens guidano attualmente la classifica con sei punti.

Maresca ha solo due preoccupazioni legate agli infortuni al momento, con Matheus Nunes fuori e Jérémy Doku alle prese con un problema al polpaccio. Enzo Fernandez è arrivato al City dal Chelsea nell'ultimo giorno di mercato e potrebbe essere convocato per questo weekend. Rayan Cherki ed Erling Haaland hanno entrambi iniziato bene, segnando due gol a testa.

La squadra di Frank Lampard è tornata in massima serie dopo 25 anni di assenza. Il Coventry ha perso entrambe le partite senza segnare, cadendo 3-0 contro l'Arsenal e 1-0 in casa contro il Hull. La sconfitta contro le Tigers è stata amaramente delusa, poiché i Sky Blues non sono riusciti a impensierire un'altra squadra neopromossa.

Haji Wright, Kaine Kesler-Hayden e Luke Woolfenden sono tutti indisponibili. L'assenza di Wright pesa più delle altre, dopo i suoi 17 gol in Championship la scorsa stagione. Taiwo Awoniyi e Jack Rudoni si dividono il peso dell'attacco all'Etihad questo weekend.

Probabili formazioni Manchester City - Coventry City

Manchester City : Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland

: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland Coventry City: Rushworth, van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva, Grimes, Yirenkyi, Mason-Clark, Rudoni, Tchaouna, Awoniyi

Sky Blues in attesa del primo gol stagionale

Il Coventry non ha ancora segnato dal suo ritorno in Premier League. Ha chiuso a reti bianche contro l'Arsenal e di nuovo in casa contro il Hull. Il City ha vinto entrambe le partite di campionato ed è primo in classifica, avendo subito appena due gol in due partite.

La squadra di Maresca dovrebbe dominare il possesso palla per lunghi tratti. Il Coventry rischia di passare gran parte del pomeriggio a difendere la propria area. Haji Wright, il miglior marcatore della scorsa stagione con 17 gol, è infortunato.

Questo lascia Taiwo Awoniyi isolato contro Rúben Dias. Una probabilità implicita del 46,51% appare corretta per una porta inviolata e una vittoria casalinga senza troppi patemi.

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I margini di vittoria puntano in una sola direzione

Il City ha vinto per tre gol di scarto nell'ultima uscita a Selhurst Park. Il Coventry ha perso con lo stesso margine all'Emirates all'esordio. Il trend indica una sola direzione.

La squadra di Maresca ha segnato sei gol in due partite. Haaland e Cherki hanno già due gol a testa. Cherki è stato straordinario a Selhurst Park, segnando due volte e creando sette occasioni nel sud di Londra.

Il Coventry deve fare a meno di tre titolari, tra cui il terzino destro Kaine Kesler-Hayden. La sua difesa non ha ancora affrontato nulla di simile a questo attacco. Un margine di vittoria di tre gol, con una probabilità implicita del 41,67%, appare molto raggiungibile.

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Haaland pronto a ricevere un flusso costante di occasioni

Haaland ha centrato cinque tiri in porta in due presenze. Sono esattamente 2,5 a partita. Ha effettuato dieci tiri totali, segno di quanto costantemente il City voglia coinvolgerlo in attacco.

Ha segnato due volte a Selhurst Park, incluso un gol di testa di ottima fattura. Il Coventry ha una delle difese meno esperte della categoria. Ha giocato solo due partite di Premier League in 25 anni.

Il Coventry ha subito tre gol all'Emirates alla prima giornata. Carl Rushworth sarà impegnato dal primo minuto. Haaland dovrebbe trovare parecchie occasioni in questa gara. Quando il City ospitò il Burnley, neopromosso la scorsa stagione, Haaland segnò due volte e registrò tre tiri in porta.

Il mercato offre una probabilità implicita del 42,19% sul norvegese per tre o più tiri in porta in questo weekend. Sembra la scommessa di miglior valore tra i nostri pronostici Manchester City - Coventry City.

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