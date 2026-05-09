L'analisi tecnica prevede un confronto aperto in cui il Brentford saprà farsi valere, con Jeremy Doku atteso tra i marcatori per i padroni di casa.

Migliori scommesse per Manchester City - Brentford

Brentford +2 (handicap europeo) a quota 1.90 su Lottomatica

GG a quota 1.60 su Goldbet

Jeremy Doku marcatore in qualsiasi momento a quota 3.55 su William Hill

Quote Manchester City - Brentford

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City 2-1 Brentford

Pronostico marcatore: Erling Haaland, Jeremy Doku - Brentford: Igor Thiago

Le ambizioni di titolo del Manchester City hanno subito un duro colpo lunedì scorso. Nonostante una reazione nel finale, i Citizens non sono andati oltre il 3-3 sul campo dell'Everton, perdendo terreno rispetto alla capolista Arsenal. Questo risultato interrompe una striscia di tre vittorie consecutive in campionato per la formazione di Pep Guardiola.

I padroni di casa non possono permettersi ulteriori passi falsi, ma il successo non è scontato contro un Brentford in salute. La squadra guidata da Keith Andrews ha battuto il West Ham per 3-0 nell'ultimo turno, rilanciando le proprie aspirazioni europee. Prima di questa vittoria, i "Bees" venivano da sei partite senza successi in Premier League, sebbene cinque di queste sfide si fossero concluse in parità.

Probabili formazioni Manchester City - Brentford

Manchester City:Donnarumma, O’Reilly, Khusanov, Guehi, Nunes, Gonzalez, Silva, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

Brentford:Kelleher, Lewis-Potter, Collins, Van den Berg, Ajer, Kayode, Jensen, Damsgaard, Yarmolyuk, Schade, Thiago.

Il Brentford può competere all'Etihad

L'assenza di vittorie per il Brentford tra marzo e aprile non è stata sinonimo di scarsa competitività. Tutti i match disputati in quel periodo sono stati estremamente equilibrati, inclusa l'unica sconfitta rimediata all'Old Trafford. In quel 2-1 contro il Manchester United, i Bees hanno mantenuto il 55% di possesso palla, registrando appena 0.19 xG in meno rispetto ai Red Devils.

La squadra ha creato quattro grandi occasioni da gol nella convincente vittoria contro un West Ham molto motivato. Analizzando il rendimento complessivo, il Brentford ha perso solo due delle ultime 14 partite ufficiali nei tempi regolamentari. Inoltre, solo una di queste sconfitte è avvenuta con più di un gol di scarto.

Il Manchester City non sta mostrando la stessa solidità che ha caratterizzato le scorse cavalcate verso il titolo. Gli uomini di Guardiola hanno vinto solo una delle ultime otto gare di campionato con un margine superiore a una rete. Questo dato suggerisce valore nella quota per l'handicap europeo a favore del Brentford (+2) per la sfida di questo fine settimana

Scommessa 1: Brentford +2 (Handicap Europeo) a quota 1.90 su Lottomatica

Segno GG in un confronto aperto

La sfida mette di fronte i primi due della classifica marcatori della Premier League. Erling Haaland guida la corsa con 25 reti, ma Igor Thiago del Brentford rimane in scia a quota 22. Entrambe le compagini sono consapevoli di avere il potenziale per sbloccare il match alla minima occasione utile.

Gli errori individuali sono costati cari al Manchester City nel pareggio per 3-3 contro l'Everton di lunedì sera. Quattro delle ultime sei partite di Premier League dei Citizens si sono concluse con il segno GG.

Il Brentford ha creato non pochi grattacapi alle big in questa stagione, riuscendo a imporsi in ben quattro degli otto scontri diretti disputati contro le attuali prime cinque della classe. Inoltre, il segno GG si è concretizzato in quattro delle sei sfide giocate contro le squadre che occupano le prime quattro posizioni della classifica.

Puntare su una rete per parte sembra dunque offrire un valore interessante in questo match. Tale esito viene stimato con una probabilità implicita del 60.6%.

Scommessa 2: GG (Entrambe le squadre segnano) a quota 1.60 su Goldbet

Prosegue il momento d'oro di Doku

Senza l'apporto di Jeremy Doku, il Manchester City avrebbe probabilmente rimediato una sconfitta nell'ultimo turno. Il belga ha messo in mostra tutta la sua qualità, siglando la prima e l'ultima rete nel pirotecnico 3-3 finale.

Il ventitreenne sta attraversando un periodo di forma straordinario, avendo collezionato quattro gol e due assist nelle ultime cinque presenze tra tutte le competizioni. Doku è stato inoltre l'autore del decisivo pareggio nella semifinale di FA Cup contro il Southampton.

Considerato il suo attuale stato di grazia, è difficile che Guardiola rinunci all'esterno belga. Con gli ultimi centri, Doku è salito a quota 12 reti stagionali tra club e nazionale. La sua capacità di creare superiorità numerica lo rende un'opzione molto interessante come marcatore in qualsiasi momento del match