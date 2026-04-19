Il City ha perso solo una volta all'Etihad in questa stagione ed è reduce da una striscia di nove risultati utili consecutivi. Riusciranno i Citizens ad avvicinarsi ulteriormente ai Gunners questa domenica?

Migliori scommesse per Manchester City - Arsenal

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Under 2.5 a quota 1.80 su bet365

Antoine Semenyo segna o fa assist a quota 2.60 su Lottomatica

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City 2-0 Arsenal

Pronostico marcatore: Man City - Haaland, Semenyo; Arsenal: N/A

Il destino del titolo di Premier League 2025/26 passa inevitabilmente per lo scontro di domenica tra Manchester City e Arsenal.

Per il City si tratta di una vittoria obbligata. Un successo per gli uomini di Pep Guardiola li porterebbe a soli tre punti dall'Arsenal, con una partita ancora da recuperare e una differenza reti paragonabile. Il City parte come chiaro favorito, avendo mantenuto una media di 2,40 punti a partita all'Etihad in questa stagione.

In casa, i Citizens hanno segnato mediamente 2,40 gol a partita, subendone appena 0,73. La vittoria per 3-0 contro il Chelsea della scorsa settimana ha messo pressione all'Arsenal, che ha risposto con una sconfitta interna per 2-1 contro il Bournemouth. Nonostante i numerosi infortuni nel reparto difensivo, il City è riuscito a mantenere una striscia di nove partite senza sconfitte in campionato.

Nonostante il fiato del City sul collo, l'Arsenal ha mostrato una buona forma recente. Prima del KO contro il Bournemouth, i Gunners avevano inanellato quattro vittorie consecutive in campionato, mantenendo la porta inviolata in tre di queste occasioni.

Il problema principale per Mikel Arteta questo fine settimana riguarda la disponibilità dei giocatori. Ci sono diversi punti interrogativi sulla formazione titolare: Bukayo Saka, Jurrien Timber e Martin Ødegaard sono alle prese con problemi muscolari, mentre Riccardo Calafiori è in dubbio per una contusione. Tutti e quattro saranno sottoposti a test fisici dell'ultimo minuto.

Probabili formazioni Manchester City - Arsenal

Manchester City:Donnarumma, Ait-Nouri, Nunes, Khusanov, Guehi, Rodri, Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland.

Arsenal:Raya, White, Lewis-Skelly, Gabriel, Saliba, Zubimendi, Rice, Dowman, Martinelli, Havertz, Gyokeres.

Il City riapre la corsa al titolo

Il recente record dell'Arsenal all'Etihad in Premier League non è dei migliori. I Gunners hanno vinto solo una delle ultime dieci trasferte contro il City, segnando appena due gol nelle ultime quattro visite. Questo dato, unito al dominio casalingo del City in questa stagione, rafforza l'ipotesi di una vittoria interna.

Per l'Arsenal si tratta di una posizione tattica complicata: giocare di rimessa o cercare il colpo esterno? Un pareggio sarebbe più che accettabile per i londinesi, ma è estremamente difficile contenere il City tra le mura amiche.

Bisogna inoltre considerare le fatiche europee dei Gunners. In settimana, l'Arsenal ha lottato fino allo 0-0 contro lo Sporting per raggiungere le semifinali di Champions League. Con le gambe stanche e diversi dubbi sulla condizione fisica dei singoli, Pep Guardiola sarà fiducioso di poter colpire fin dall'inizio.

Scommessa 1: Manchester City vincente a quota 1.85 su Goldbet

Scommettere su meno di tre gol totali

Cinque degli ultimi sette scontri diretti ufficiali tra City e Arsenal hanno fatto registrare due o meno gol totali. Tuttavia, il mercato delle scommesse attribuisce a questo esito solo il 53,48% di probabilità per domenica. Questo ci sembra il pronostico con il miglior valore nel nostro terzetto per Manchester City - Arsenal.

La posta in palio è altissima. Ci si aspetta che entrambe le squadre giochino con prudenza, specialmente nelle fasi iniziali. L'Arsenal cercherà di frustrare il City il più a lungo possibile, conscio che un pareggio resterebbe un ottimo risultato.

L'unico rischio per una selezione Under 2.5 è un eventuale gol precoce del City: in quel caso, un Arsenal stanco e decimato dagli infortuni potrebbe crollare. Tuttavia, il pareggio a reti bianche contro lo Sporting mercoledì ha dimostrato che i Gunners hanno carattere e solidità nonostante le assenze.

Scommessa 2: Under 2.5 gol a quota 1.87 su bet365

Semenyo pronto a lasciare il segno

C'è grande valore nelle quote riguardanti Antoine Semenyo. L'ex attaccante del Bournemouth ha collezionato sei contributi al gol in dieci presenze di Premier League da quando è arrivato al City.

Ciò significa che ha segnato o fornito un assist nel 60% delle sue apparizioni sotto la guida di Pep Guardiola. Eppure, i mercati gli attribuiscono solo il 51,28% di probabilità di andare a segno o servire un assist domenica. Semenyo è riuscito a fare entrambe le cose nella travolgente vittoria del City per 4-0 contro il Liverpool nei quarti di finale di FA Cup.

Semenyo è stato decisivo anche nel 3-0 contro il Chelsea della scorsa settimana. L'internazionale ghanese sta entrando nel rettilineo finale della stagione con grande fiducia; puntare su una sua giocata decisiva ha molto senso questo fine settimana.