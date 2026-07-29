Pronostici Liverpool - Wrexham: un test impegnativo per i Reds

L'analisi degli esperti indica che il Liverpool dovrà faticare non poco per conquistare la vittoria. Tuttavia, la qualità superiore dei Reds dovrebbe fare la differenza, in particolare nel secondo tempo.

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Quote Liverpool vs Wrexham

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 3-2 Wrexham

Pronostico marcatore: Liverpool - Lewis Koumas, Dominic Szoboszlai, Alexander Isak; Wrexham - Keifer Moore, Sam Smith

Il Liverpool può ritenersi soddisfatto del primo test stagionale nel pre-campionato. Domenica scorsa, i Reds si sono imposti per 4-2 sul Sunderland al termine di una gara spettacolare e ricca di reti. Nell'ambito della Premier League Summer Series, la squadra guidata da Andoni Iraola si prepara ora ad affrontare il Wrexham nel prossimo appuntamento amichevole.

Nel primo impegno, il nuovo allenatore ha avuto l'opportunità di valutare diversi giovani e seconde linee. Una coppia centrale difensiva del tutto inedita e giovanissima era destinata a concedere qualcosa, ma limitare i danni a soli due gol subiti rappresenta un segnale incoraggiante. Con il rientro di ulteriori elementi in rosa questa settimana, ci si attende la presenza di volti noti, anche se il loro impiego potrebbe essere limitato alla ripresa.

Dopo aver sfiorato la qualificazione ai playoff per la promozione nella passata stagione, l'obiettivo del Wrexham per questo campionato è chiaro: fare il salto di qualità definitivo. Gli uomini di Phil Parkinson hanno fornito finora ottime prestazioni in questa preparazione estiva. Circa due settimane fa, i Red Dragons hanno collezionato uno scalpo eccellente superando il Manchester United, storico rivale del Liverpool.

Nel complesso, la formazione gallese sta attraversando un ottimo momento di forma. Mantenendo questo ritmo anche in campionato, la promozione rappresenterebbe un traguardo ampiamente alla portata. Il Wrexham ha poi sconfitto il Leeds nella prima partita della Premier League Summer Series; dopo aver superato due compagini della massima serie inglese, la squadra si candida a essere un avversario particolarmente ostico anche per i Reds.

Probabili formazioni Liverpool - Wrexham

Liverpool: Mamardashvili, Ramsay, Ndukwe, Ndiaye, Kerkez, Nyoni, Jones, Morrison, Szoboszlai, Ngumoha, Koumas

Wrexham:Okonkwo, Vyner, Hyam, Brunt, A James, O'Brien, M James, Thomason, Cadamarteri, Broadhead, Moore

Prosegue il trend ad alto punteggio

La Premier League Summer Series ha già offerto uno spettacolo ricco di reti, ben 11 in soli due incontri. È il segnale evidente che le squadre coinvolte stiano ancora affinando i meccanismi difensivi, un'instabilità del tutto fisiologica in questa fase della stagione.

Analizzando più nel dettaglio le ultime uscite del Liverpool, i Reds hanno realizzato 10 gol nelle precedenti cinque partite, con una media esatta di due reti a incontro. Nel match contro il Sunderland sono andati a segno quattro volte, pur senza schierare gli attaccanti titolari. Il Wrexham, dal canto suo, ha collezionato sette reti nelle ultime cinque gare.

Con entrambe le formazioni abituate a gare con più di due gol complessivi, lo scontro allo Yankee Stadium promette di essere aperto e ricco di occasioni. Tre delle ultime cinque partite del Liverpool si sono concluse con l'esito Over 2.5, medesimo bilancio registrato dal Wrexham nelle precedenti cinque uscite.

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L'ingresso dei titolari farà la differenza

Se da un lato ci si attende una gara con diversi gol, dall'altro la superiorità offensiva del Liverpool dovrebbe prevalere. Contro il Leeds, i Red Dragons si sono fatti rimontare per ben due volte il vantaggio, evidenziando ancora qualche limite nella gestione del risultato contro avversari di Premier League.

I sette gol incassati dal Wrexham nelle ultime cinque uscite offrono ulteriori garanzie alla manovra offensiva della squadra del Merseyside. Le metriche prestazionali fatte registrare dal Liverpool contro il Sunderland indicano la possibilità di segnare più di due reti: i Reds hanno prodotto un valore di xG pari a 1.32, superandolo nettamente sul campo grazie alla creazione di quattro grandi occasioni da rete contro l'unica concessa agli avversari.

Con l'integrazione in gruppo di giocatori del calibro di Alexander Isak, Florian Wirtz e Ryan Gravenberch, il potenziale d'attacco del Liverpool si rafforza ulteriormente. Iraola dovrebbe comunque farli subentrare a gara in corso per gestirne il minutaggio: sarà proprio nella ripresa che i Reds dovrebbero far valere il proprio peso specifico e incrementare il bottino.

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La qualità tecnica emergerà alla distanza

Il Wrexham è reduce da quattro risultati utili consecutivi e l'eccellente vittoria contro il Leeds ne ha dimostrato la pericolosità in avanti. Ciononostante, nelle precedenti sei gare il bilancio parla di sole due vittorie e tre sconfitte. Prima di affrontare il Leeds, l'ultimo scontro diretto con un club di Premier League risaliva alla sfida di FA Cup contro il Chelsea, terminata 2-2 nei novanta minuti regolamentari.

Il Liverpool non avrà vita facile, specialmente nel primo tempo. Il momentaneo svantaggio subito contro il Sunderland testimonia un ritmo gara non ancora ottimale. Ciononostante, l'avvio della gestione Iraola si è rivelato positivo, interrompendo una striscia di quattro gare consecutive senza successi.

Il margine di miglioramento sotto la guida del tecnico spagnolo è evidente. Con il progressivo rientro dei giocatori chiave, l'affermazione del Liverpool appare l'esito più probabile. Va tuttavia sottolineato che i Reds vengono da ben sette partite di fila concluse con entrambe le squadre a segno (segno GG), un trend che potrebbe confermarsi anche contro il Wrexham.