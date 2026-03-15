I Reds sono reduci dal passo falso contro il Galatasaray, mentre gli Spurs attraversano un momento di totale sbandamento. Per questo motivo, la nostra analisi pende decisa verso una vittoria interna per gli uomini di Arne Slot.

Migliori scommesse per Liverpool - Tottenham Hotspur

Liverpool vincente + Over 2.5 a quota 1.70 su Goldbet

Segno GG a quota 1.68 su William Hill

Mo Salah marcatore in qualsiasi momento a quota 2.25 su Lottomatica

Quote Liverpool - Tottenham Hotspur

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 3-1 Tottenham

Pronostico marcatore: Liverpool - Mo Salah (x2), Hugo Ekitike; Tottenham Hotspur - Dominic Solanke

Il Liverpool di Arne Slot ha mostrato un rendimento altalenante. Dopo un febbraio brillante con quattro vittorie consecutive, marzo si è aperto con una sorprendente sconfitta contro il Wolverhampton. I Reds arrivano a questa sfida dopo il KO in Champions League contro il Galatasaray, ma con la concreta possibilità di risalire fino al terzo posto in classifica.

Il Tottenham Hotspur, di contro, sta vivendo un periodo sportivamente drammatico. Il pesante 5-2 subito contro l'Atletico Madrid ha segnato la sesta sconfitta consecutiva. Inoltre, gli "States" non hanno ancora trovato la vittoria in Premier League nel 2026. Gli Spurs rischiano seriamente di scivolare nella zona retrocessione nelle prossime giornate.

Probabili formazioni Liverpool - Tottenham Hotspur

Liverpool: Alisson; Frimpong, van Dijk, Konate, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

Tottenham Hotspur:Vicario; Porro, Dragusin, Danso, Spence; Sarr, Gray; Kolo Muani, Simons, Tel; Solanke.

Gol a grappoli, ma prosegue il calvario degli Spurs

Il Liverpool è chiamato a riscattare immediatamente la sconfitta europea in terra turca contro un Tottenham in piena crisi. Sebbene i Reds non siano stati impeccabili nelle ultime settimane, affrontano una squadra allo sbando. Grazie al fattore Anfield, i padroni di casa partono con i favori del pronostico.

Arne Slot dovrebbe recuperare Alisson tra i pali, assente nel turno infrasettimanale. Anche Federico Chiesa potrebbe tornare a disposizione, mentre restano ai box i lungodegenti Conor Bradley, Wataru Endo, Giovanni Leoni e Alexander Isak. Nonostante le assenze, i Reds dispongono di qualità sufficiente per blindare i tre punti.

Per quanto riguarda il Tottenham, l'emergenza infortuni continua a peggiorare, preannunciando una serata complicata nel Merseyside. Igor Tudor dovrà fare a meno di Wilson Odobert, Lucas Bergvall, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski e James Maddison. A questo si aggiunge la squalifica di Micky van de Ven e i dubbi legati alle condizioni di Palhinha e Cristian Romero. Una situazione che spiana la strada al Liverpool.

Scommessa 1: Liverpool vincente e Over 2.5 a quota 1.70 su Goldbet

Il Tottenham trova ancora la via del gol

Nonostante il momento torbido per Igor Tudor e i suoi, gli Spurs non sono del tutto sterili in fase offensiva. Sebbene abbiano vinto solo due delle ultime 15 partite ufficiali, hanno trovato la rete con regolarità, restando a secco solo in due occasioni.

Data la non perfetta tenuta difensiva del Liverpool (sei gol subiti nelle ultime quattro gare e solo tre clean sheet nelle ultime nove), gli ospiti potrebbero trovare lo spazio per colpire. Entrambe le squadre hanno una statistica del 62% per il segno GG, il che rende questo esito molto probabile.

Gli ultimi due scontri diretti hanno prodotto complessivamente 10 gol. Il segno GG è una costante in questa sfida, essendosi verificato in 11 degli ultimi 13 incontri dal dicembre 2020. Prevediamo che questa statistica salirà a 12 su 14 dopo questo weekend.

Scommessa 2: Segno GG a quota 1.68 su William Hill

Mo Salah: l’incubo degli Spurs

Anche se non è la sua stagione più prolifica in maglia Reds, Mo Salah resta una minaccia costante. L'egiziano, a 33 anni, cerca il gol per raggiungere la doppia cifra nel 2025/26 e si trova a soli tre passi dal traguardo dei 20 contributi totali tra reti e assist.

Il Tottenham è una delle sue vittime preferite: il numero 11 del Liverpool ha collezionato 21 tra gol e assist in 24 partite contro gli Spurs. Con 16 reti totali segnate contro i londinesi, nessuna squadra è stata punita così spesso da Salah.

Nonostante i bookmaker indichino Hugo Ekitike come il marcatore più probabile, la nostra scelta ricade sul "Re d'Egitto", pronto a infliggere un altro duro colpo alle speranze di salvezza del Tottenham.