Una trasferta ad Anfield è l'ultima cosa di cui gli Spurs avevano bisogno, dopo aver esteso a quattro partite consecutive la propria astinenza dal gol in Premier League nel weekend.

Migliori scommesse per Liverpool - Tottenham

Segno 1 a quota 1.80 su bet365

a quota 1.80 su bet365 Rio Ngumoha gol o assist a quota 1.90 su Stake

a quota 1.90 su Stake Over 2.5 + GG a quota 1.83 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool - Tottenham 2-1

Pronostico marcatore: Liverpool - Ngumoha, Muñoz; Tottenham - Solanke

Liverpool e Tottenham sono stati sorteggiati insieme nel terzo turno dell'EFL Cup, un accoppiamento già ribattezzato il big match del turno.

I Reds di Andoni Iraola arrivano a questo impegno di coppa dopo un weekend frustrante. Il Liverpool è stato fermato sullo 0-0 in casa da un Fulham in difficoltà. I padroni di casa sono apparsi appannati nella zona offensiva, racimolando appena tre conclusioni nello specchio nonostante il 56% di possesso palla.

Vista la filosofia di gioco di Iraola, martedì appare probabile un ampio turnover nella formazione titolare. Giocatori come Wataru Endo, Rio Ngumoha, Lewis Koumas e Trey Nyoni sono tutti candidati a scendere in campo contro uno Spurs in difficoltà.

Il Tottenham di Roberto De Zerbi si presenta in condizioni molto precarie alla vigilia della trasferta di Anfield. Gli Spurs hanno raccolto appena due punti in quattro gare di Premier League e non hanno ancora segnato un gol.

Il pareggio a reti bianche in casa contro l'Everton ha fotografato bene la situazione attuale: solo due tiri nello specchio, con il portiere dei Toffees Jordan Pickford che ha vissuto una serata piuttosto tranquilla. Gli Spurs hanno però battuto il Charlton per 5-1 nel secondo turno di questa competizione, e la formazione rimaneggiata punterà a segnare di più sulle rive della Mersey.

Probabili formazioni Liverpool - Tottenham

Liverpool : Mamardashvili, Frimpong, Araújo, Endo, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Ngumoha, Koumas, Barcola, Muñoz

: Mamardashvili, Frimpong, Araújo, Endo, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Ngumoha, Koumas, Barcola, Muñoz Tottenham Hotspur: Kinsky, Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson, Fernandes, Tonali, Kudus, Gallagher, Savinho, Solanke

I Reds partono favoriti ad Anfield

Il Tottenham ha vinto solamente due delle ultime 20 sfide contro il Liverpool. La squadra di De Zerbi non ha ancora segnato un gol in Premier League in questa stagione, il suo peggior avvio realizzativo di sempre.

Due punti in quattro partite hanno messo sotto pressione il tecnico italiano, dopo il finale di stagione scorsa in crescita.

Il Liverpool ha vinto questa competizione un numero record di 10 volte, e Anfield resta da oltre un decennio un campo ostico per gli Spurs. Iraola dovrebbe ruotare la squadra, ma la profondità della rosa dei Reds dovrebbe comunque garantire loro un vantaggio. Il segno 1 dei padroni di casa, che corrisponde a una probabilità implicita del 55,6%, appare un buon punto di partenza tra i pronostici Liverpool - Tottenham.

Scommessa 1: Segno 1 a quota 1.80 su bet365

Ngumoha pronto a farsi notare da Iraola

L'EFL Cup potrebbe offrire a Rio Ngumoha un'altra occasione per conquistarsi un posto nell'undici titolare di Iraola. Il giovane talento era partito titolare nella vittoria di Champions League contro l'Atlético Madrid a inizio mese, e martedì sera vorrà lasciare il segno.

Il Liverpool dovrà inoltre fare a meno di Cody Gakpo, Enrico Chiesa e Hugo Ekitiké, un'assenza che potrebbe aprire ulteriormente le porte a Ngumoha.

I Reds dovrebbero dominare il possesso palla contro uno Spurs privo di qualsiasi ritmo offensivo, e Ngumoha dovrebbe vedere molti palloni in zone pericolose. Il rischio evidente è che Iraola lo lasci inizialmente in panchina, ma una maglia da titolare appare l'ipotesi più probabile.

Scommessa 2: Rio Ngumoha gol o assist a quota 1.90 su Stake

Valore sui gol da entrambe le parti

Otto degli ultimi 10 precedenti tra le due squadre hanno prodotto almeno tre reti complessive, con gol di entrambe le formazioni: un'incidenza dell'80% a fronte di una probabilità implicita di mercato del 54,6%. Un divario che rappresenta un chiaro margine di valore da sfruttare.

Il Liverpool ha subito gol in quattro delle sei partite giocate finora in stagione, mentre il Tottenham ha rifilato cinque reti al Charlton Athletic nel turno precedente di coppa.

Il calcio di coppa tende a sciogliere le squadre in campo. Il rischio principale resta la sterilità offensiva del Tottenham in Premier League, aggravato dal fatto che entrambe le squadre hanno pareggiato 0-0 lo scorso weekend, un risultato che è sembrato un'anomalia. Questo mercato Over 2.5 + GG può concretizzarsi e rappresentare il pronostico di maggior valore tra le tre scommesse di martedì su Liverpool - Tottenham.

Scommessa 3: Over 2.5 + GG a quota 1.83 su Lottomatica

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