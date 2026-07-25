Gli esperti di scommesse prevedono che entrambe le squadre saranno lontane dalla forma migliore in un incontro dal punteggio contenuto. Il Liverpool potrebbe spuntarla di misura.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 2-1 Sunderland

Pronostico marcatore: Liverpool - Dominik Szoboszlai, Will Wright; Sunderland - Enzo Le Fee

La campagna 2025/26 è un'annata che i tifosi del Liverpool dimenticheranno volentieri. Nonostante si presentassero da campioni in carica della Premier League, i Reds non sono mai stati realmente in grado di confermarsi sul trono. Una stagione deludente che alla fine ha portato alla conclusione della gestione di Arne Slot.

L'ex allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, ha preso le redini della squadra con aspettative alte come non mai. Il suo stile di gioco ad alta intensità e votato all'attacco ha evocato paragoni con la leggenda del Liverpool Jürgen Klopp, offrendo ai tifosi validi motivi di ottimismo. Il tecnico spagnolo ha guidato i Cherries al sesto posto nella passata stagione, chiudendo a soli tre punti di distacco dai Reds.

Tuttavia, l'attesa per vedere la squadra al completo si prolunga, visto che diversi titolari del Liverpool devono ancora aggregarsi al gruppo. Lo stesso vale per il Sunderland, che conta un buon numero di giocatori impegnati nelle fasi finali dei Mondiali o bisognosi di ulteriore riposo. I Black Cats sono reduci da una stagione straordinaria, considerando che la scorsa annata segnava il loro ritorno in Premier League dopo otto anni di assenza.

Régis Le Bris ha svolto un lavoro eccellente con la squadra, trascinandola fino alla qualificazione alle coppe europee. Il Sunderland ha chiuso il campionato al settimo posto, tre punti dietro al Bournemouth di Iraola. Si tratterà soltanto della seconda volta nella storia del club in cui la formazione parteciperà a una competizione europea.

La preparazione estiva è già iniziata con un'amichevole contro il York. Ora la squadra vola negli Stati Uniti per la Premier League Summer Series, dove il Liverpool rappresenta l'avversario di maggior prestigio. Di conseguenza, è lecito attendersi una sfida complessa per entrambe le compagini.

Probabili formazioni Liverpool - Sunderland

Liverpool: Mamardashvili, Ramsay, Gomez, Jacquet, Kerkez, Nyoni, Jones, Szoboszlai, Elliott, Ngumoha, Wright

Sunderland: Ellborg, Mukiele, O'Nien, Hume, Reinildo, Browne, Rigg, Scott, Le Fee, Tutierov, Ogunsuyi

I Reds potrebbero impiegare del tempo per trovare il ritmo

Con diversi titolari ancora indisponibili, è probabile che a entrambe le squadre manchi il consueto smalto. Per il Liverpool si tratta del primo test della pre-season in vista della nuova annata, il che implica dover fare riferimento ai dati del campionato precedente. I Reds sono andati a segno almeno una volta in ciascuna delle ultime 17 partite di campionato.

La squadra si è espressa al meglio in trasferta, mettendo a segno due gol in ognuna delle ultime tre gare esterne. Ciononostante, nella passata stagione il Liverpool ha spesso impiegato del tempo prima di ingranare la marcia giusta: 39 dei 63 gol totali in campionato sono arrivati nella seconda frazione di gioco.

Ciò equivale al 62% delle marcature totali realizzate nel secondo tempo. La media parla di 1,03 gol a partita nella seconda metà di gara contro lo 0,63 nei primi 45 minuti. Con una formazione giovane e priva di grande esperienza in campo per la prima volta, si prevede che i Reds riescano a dare il meglio soltanto nella ripresa ma che in generale la partita vedrà almeno 3 gol.

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Previsto un avvio a rilento a Nashville

Nel caldo soffocante di Nashville, in Tennessee, entrambe le formazioni dovrebbero faticare a trovare il ritmo gara. Il GEODIS Park si appresta a ospitare i due club di Premier League con l'auspicio di assistere a una sfida ad alta intensità, ma la realtà è che la preparazione estiva è appena agli inizi.

Di conseguenza, è lecito attendersi un primo tempo prudente, con i calciatori impegnati a ritrovare la condizione agonistica. Entrambe le rose saranno prive dei titolari abituali, dunque i giovani impiegati potrebbero necessitare di tempo per integrarsi. Non sono pertanto previsti grandi stravolgimenti nel punteggio prima dell'intervallo.

Vale la pena sottolineare che il Liverpool non era in vantaggio all'intervallo nel 66% delle gare di Premier League della scorsa stagione. I numeri del Sunderland mostrano che il 79% delle sue sfide si è chiuso in parità a fine primo tempo, il terzo dato più alto del torneo a pari merito. Inoltre, nessuna altra squadra della massima serie inglese ha collezionato più pareggi a reti bianche nei primi 45 minuti rispetto ai 16 del Sunderland (42% su 38 incontri).

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Crescita attesa nella seconda frazione

In virtù dell'avvio cauto nei primi 45 minuti, ci si attende una maggiore vivacità nella ripresa. La tendenza del Liverpool a segnare di più dopo l'intervallo ne è una conferma, e le statistiche del Sunderland vanno nella medesima direzione, con 29 dei 42 gol complessivi (il 69%) realizzati nel secondo tempo.

I Reds si ripresentano in campo dopo una striscia di quattro gare senza vittorie, equamente divise tra sconfitte e pareggi. I Black Cats, al contrario, sono imbattuti da cinque partite e reduci da tre successi consecutivi. Tuttavia, senza i propri elementi di spicco, il Sunderland rischia di incontrare maggiori difficoltà, a maggior ragione considerando che non batte il Liverpool da 12 scontri diretti.

Ciononostante, gli uomini di Le Bris possiedono le qualità per trovare la via del gol: con il 68% delle partite di campionato del Liverpool terminate con entrambe le squadre a segno, le possibilità non mancano. Inoltre, nel 50% delle uscite stagionali dei Reds entrambe le compagini hanno marcato nella ripresa, il dato più alto di tutto il campionato. Ci si aspetta quindi lo stesso scenario al GEODIS Park questo fine settimana.