Pronostici Liverpool - Fulham: la ripresa dei Reds continua

Il Fulham ha perso le prime tre gare di Premier League sotto la guida di Álvaro Arbeloa. Il tecnico spagnolo torna questo weekend nella sua ex squadra, a caccia dei primi punti nei nostri pronostici Liverpool - Fulham.

Migliori scommesse per Liverpool - Fulham

Over 2.5 e GG a quota 1.87 su bet365

a quota 1.87 su Liverpool 6+ tiri in porta a quota 2.25 su Stake

a quota 2.25 su Dominik Szoboszlai gol o assist a quota 2.85 su Planetwin365

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool - Fulham 3-1

Pronostico marcatore: Liverpool - Isak, Szoboszlai, Barcola; Fulham - García

Il Liverpool ospita il Fulham ad Anfield sabato, nella quarta gara della stagione 2026/27 di Premier League. I Reds arrivano da una vittoria in Champions League a metà settimana contro l'Atlético Madrid.

La squadra di Andoni Iraola ha ritrovato la propria identità. A una comoda vittoria per 2-0 a Ipswich è seguito un successo per 2-1 in rimonta contro l'Atlético. Dominik Szoboszlai ha pareggiato i conti prima che Alexis Mac Allister segnasse cinque minuti dopo l'intervallo.

Dopo il match, Iraola ha confermato che Cody Gakpo è in dubbio dopo aver rimediato un problema fisico. Si tratta di una brutta notizia, considerando che l'olandese ha quattro gol e assist nelle ultime tre partite. Bradley Barcola è stato sostituito per crampi, ma dovrebbe essere disponibile. Restano fuori Hugo Ekitiké, Conor Bradley e Giovanni Leoni.

Una trasferta ad Anfield deve sembrare una prospettiva scoraggiante per un Fulham che difficilmente potrebbe trovarsi in condizioni peggiori. Álvaro Arbeloa ha perso tutte le tre gare di campionato da quando ha sostituito Marco Silva in estate.

Le sconfitte casalinghe contro Chelsea e Crystal Palace hanno incorniciato un ko per 1-0 a Sunderland. Il Fulham ha subito sette gol ed è ultimo in classifica senza punti. Arbeloa è già sotto pressione da parte dei tifosi, e le attenzioni dei media stanno già aumentando. Sia Tom Cairney che Luc de Fougerolles salteranno la trasferta sul Merseyside per infortunio.

Probabili formazioni Liverpool - Fulham

Liverpool: Alisson, Araújo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Muñoz, Wirtz, Ngumoha, Isak

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Iwobi, Charles, Bobb, King, Palacios, García

La storia promette spettacolo e gol sabato

Quattro degli ultimi cinque incontri tra queste squadre hanno prodotto tre o più reti complessive. Entrambe le squadre hanno segnato in sette delle ultime otto sfide.

La trasferta più recente a Craven Cottage è finita 2-2. Arbeloa ha adottato un sistema audace basato sia sul pressing alto che su una linea difensiva alta. Questa struttura lascia una copertura difensiva limitata e genera caos nelle transizioni.

Di conseguenza il Fulham ha subito sette gol in tre partite. La squadra ha comunque generato 5,42 gol attesi. Anche il Liverpool ha subito gol in tre delle quattro gare ufficiali disputate in questa stagione. Tutto considerato, questa sembra la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Liverpool - Fulham.

Scommessa 1: Over 2.5 e GG a quota 1.87 su bet365

Il volume di tiri non dovrebbe essere un problema per i Reds

Il Liverpool ha fatto registrare una media di sei tiri in porta a partita in questa stagione. Alexander Isak ha già tre gol in tre presenze in campionato. Cody Gakpo, Florian Wirtz e Dominik Szoboszlai stanno creando con costanza occasioni nelle retrovie dell'attacco.

Il Fulham ha incassato sette gol in tre gare e non ha ancora tenuto la porta inviolata. La linea aggressiva della squadra invita al tiro piuttosto che limitarlo. Il Crystal Palace ha ripetutamente tagliato in due la loro difesa in contropiede lo scorso weekend. Persino le Eagles hanno prodotto cinque tiri in porta a Craven Cottage.

Il Liverpool dovrebbe godersi una pressione costante e un alto volume di attacchi ad Anfield. Una probabilità implicita del 54,6% appare bassa per una squadra con un ritmo offensivo in crescita.

Scommessa 2: Liverpool 6+ tiri in porta a quota 2.25 su Stake

Szoboszlai pronto a essere protagonista se Gakpo e Barcola non saranno disponibili

Szoboszlai ha segnato il gol del pareggio del Liverpool contro l'Atlético Madrid mercoledì sera. Aveva già trasformato un rigore nei minuti di recupero a Newcastle nella prima giornata.

Questo lo confirma come rigorista designato di Iraola. Ha percorso 33,3 km in questa stagione, più di qualsiasi compagno di squadra. Questa mole di lavoro gli permette di arrivare in area in ritardo e di ottenere occasioni da tiro su cross e palloni arretrati.

Ha battuto la maggior parte dei calci d'angolo del Liverpool a metà settimana, un'altra strada evidente verso un assist. La difesa disorganizzata del Fulham dovrebbe generare occasioni sulle seconde palle. Una probabilità implicita del 50% appare qui sorprendentemente bassa.

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