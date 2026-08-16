Pronostici Lens - PSG: obiettivo costruire sul primo trofeo della stagione

L'analisi degli esperti offre un quadro approfondito su scommesse e pronostici per l'avvio della stagione francese, con il PSG favorito per conquistare un altro trofeo. Una guida utile per chi analizza i pronostici calcio oggi.

Pronostici e scommesse per Lens vs PSG

Goal a quota 1.66 su bet365

a quota 1.66 su bet365 1X2 - PSG vince a quota 1.73 su GoldBet

a quota 1.73 su GoldBet Marcatore in qualsiasi momento - Ousmane Dembele a quota 2.42 su Lottomatica

Quote Lens - PSG

Pronostico Lens vs PSG bet365 Goldbet Lottomatica Goal 1.66 1.63 1.63 Risultato Finale 2 1.72 1.73 1.73 Osumane Dembele marcatore 2.25 2.25 2.25

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La nostra analisi: lo stato di forma delle due squadre

Pronostico risultato esatto: Lens 1-2 PSG

Lens 1-2 PSG Pronostico marcatori: Lens: Odsonne Edouard - PSG: Désiré Doué, Ousmane Dembélé

Il Lens è reduce da una stagione 2025/26 di grande successo. La squadra ha concluso la Ligue 1 al secondo posto, a soli sei punti dai campioni del Paris Saint-Germain. Pierre Sage, guida tecnica del gruppo, ha condotto il club alla conquista della prima storica Coppa di Francia dopo quattro tentativi infruttuosi. Tuttavia, il suo passaggio al Crystal Palace costringe i Sang et Or a ripartire da zero per questo nuovo campionato.

Dino Toppmöller è stato nominato capo allenatore all'inizio di luglio. I giocatori devono quindi adattarsi a un nuovo assetto tattico e a diverse dinamiche di gioco. Resta da capire se il tecnico tedesco saprà mantenere l'elevato livello di prestazioni garantito da Sage. Con l'impegno imminente in Champions League, le sfide per l'allenatore non mancano.

Il primo banco di prova ufficiale vedrà il Lens opposto ai campioni di Francia e d'Europa. Il PSG ha disputato soltanto due amichevoli di preparazione prima dell'inizio della stagione, scattato ufficialmente mercoledì sera. I parigini hanno superato l'Aston Villa per 2-1 nella Supercoppa UEFA, confermandosi al vertice.

Gli uomini di Luis Enrique stanno ancora perfezionando la condizione fisica. Ciononostante, con un trofeo ufficiale in palio, le motivazioni rimangono alte. I Rouge-et-Bleu hanno già conquistato le ultime quattro edizioni della Supercoppa francese e servirà una prestazione di alto livello per impedire loro di centrare il quinto Trophée des Champions consecutivo.

Formazioni probabili Lens vs PSG

Lens: Risser, Sagnan, Antonio, Nawrocki, Abdulhamid, Bulatovic, Cuisance, Udol, Thauvin, Sima, Edouard

Risser, Sagnan, Antonio, Nawrocki, Abdulhamid, Bulatovic, Cuisance, Udol, Thauvin, Sima, Edouard PSG: Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Disattenzioni difensive

Sorprendentemente, Luis Enrique ha schierato la difesa titolare contro l'Aston Villa, nonostante l'assenza del miglior ritmo partita. Con un trofeo in palio, appare probabile la riconferma dello stesso pacchetto arretrato. Tuttavia, valutando la prestazione di mercoledì sera, la retroguardia del PSG non è sembrata solida come di consueto.

L'Aston Villa ha prodotto 2,13 xG nel match di Supercoppa, creando cinque grandi occasioni da gol su 15 conclusioni totali. Dati che offrono spunti d'interesse al Lens, qualora riesca ad approcciare la gara senza condizionamenti psicologici di fronte ai campioni d'Europa. Giocando in casa grazie al sorteggio, il Lens possiede le armi per creare grattacapi alla difesa parigina.

I Sang et Or hanno realizzato 16 reti nelle sette amichevoli pre-stagionali, con una media di 2,28 gol a partita. In quattro di queste sfide entrambe le squadre sono andate a segno, esito registrato anche nelle ultime due uscite del PSG e in due degli ultimi quattro scontri diretti. Con gli atleti ancora alla ricerca della forma ideale, la presenza di reti da ambo le parti è un'opzione da considerare per chi consulta la schedina del giorno nelle principali piattaforme di schedine online.

Pronostico 1: Goal a quota 1.66 su bet365

Il rendimento del PSG indica una nuova vittoria

Il cambio di guida tecnica in casa Lens potrebbe comportare qualche discontinuità iniziale. La doppia amichevole della scorsa settimana contro il Sunderland, chiusa con una vittoria e una sconfitta, ne è la testimonianza. Questo rendimento altalenante rappresenta un'incognita alla vigilia del confronto con i campioni d'Europa in carica.

Il PSG ha mostrato la propria qualità contro il Villa, riscattando la sconfitta per 3-0 subita contro il Maiorca nel precampionato. Enrique ha riproposto una formazione vicina a quella ideale e la sensazione è che confermerà l'ossatura principale anche domenica. I precedenti recenti dei parigini contro il Lens sono favorevoli, elemento che orienta i pronostici a loro favore.

I Rouge-et-Bleu sono imbattuti da otto incontri diretti con il Lens, avendo ottenuto una doppia vittoria in campionato nella passata stagione. Inoltre, la squadra della capitale ha conquistato 12 delle ultime 13 edizioni della Supercoppa francese. L'obiettivo del PSG è mettere in bacheca il 15° titolo nella competizione, negando al Lens il primo successo storico.

Pronostico 2: PSG vince a quota 1.73 su GoldBet

Uno degli attacchi più incisivi d'Europa

La continuità di rendimento del PSG nelle ultime stagioni è legata in larga misura all'efficienza dell'attacco. Ognuno dei tre interpreti offensivi può andare a segno in qualsiasi momento, come confermato nella sfida di mercoledì. Kvhicha Kvaratskhelia e Désiré Doué sono finiti nel tabellino dei marcatori e rappresentano opzioni concrete per la gara di domenica.

L'unico elemento del tridente privo di marcature in quel match è stato Ousmane Dembélé. Subentrato all'intervallo, l'esterno ha fornito l'assist per il gol decisivo di Doué. Il giocatore sta vivendo un momento di forma notevole, confermato anche con la maglia della nazionale francese.

Dembélé ha registrato sei reti e due assist nelle ultime otto presenze tra club e nazionale. Sia nel caso di un impiego dal primo minuto sia in caso di ingresso a partita in corso, il suo contributo offensivo rimane elevato. Un'opzione valida da valutare per chi cerca una schedina pronta per oggi.