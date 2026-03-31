Sono disponibili tre pronostici per Kosovo - Turchia, sfida decisiva per i play-off orientati ai Mondiali che si disputerà a Pristina martedì 31 marzo.

Migliori scommesse per Kosovo - Turchia

Kosovo o Pareggio a quota 1.90 su Goldbet

Over 2.5 a quota 1.88 su William Hill

GG a quota 1.75 su Lottomatica

Quote Kosovo - Turchia

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Kosovo 2-2 Turchia

Pronostico marcatore: Kosovo - Vedat Muriqi, Fisnik Asllani; Turchia - Kerem Akturkoglu, Arda Guler

Il Kosovo arriva da un'epica semifinale di play-off disputata giovedì sera, vinta per 4-3 in Slovacchia. La selezione balcanica aveva già sorpreso in questa campagna di qualificazione ai Mondiali durante una fase iniziale di alto livello: le vittorie contro Svezia e Slovenia hanno infatti permesso di chiudere il Gruppo B al secondo posto.

La Turchia ha avuto la sfortuna di essere inserita nel Gruppo E con la Spagna, grande favorita per il titolo mondiale. Nonostante la pesante sconfitta interna per 6-0 contro le Furie Rosse, la nazionale turca ha collezionato 13 punti nelle restanti cinque partite. Questo percorso ha portato allo spareggio casalingo contro la Romania, vinto giovedì scorso per 1-0 grazie alla rete di Ferdi Kadioglu.

Probabili formazioni Kosovo - Turchia

Kosovo: Muric, Gallapeni, Aliti, Hajrizi, Dellova, Vojvoda, Muslija, Rexhbecaj, Hoxha, Muriqi, Asllani

Turchia: Cakir, Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu, Yuksek, Calhanoglu, Yilmaz, Guler, Yildiz, Akturkoglu

Il Kosovo sogna una storica qualificazione

La campagna del Kosovo è stata finora fantastica e la squadra non va sottovalutata in questo scontro diretto. In sette partite disputate nel 2026 per le qualificazioni mondiali, è arrivata una sola sconfitta. Un dato impressionante, considerando che nel turno precedente non c'erano avversarie materasso.

Svizzera, Slovenia e Svezia non sono riuscite a vincere a Pristina durante la fase a gironi. La squadra di Franco Foda ha inoltre mostrato tutto il proprio potenziale offensivo con la straordinaria vittoria a Bratislava di giovedì scorso. In generale, la selezione balcanica ha perso solo uno degli ultimi 12 incontri internazionali.

Tutti questi elementi preannunciano una serata difficile per la Turchia, su cui graverà una pressione decisamente maggiore. La rosa è talentuosa, ma dipende molto da giovani come Arda Guler e Kenan Yildiz. In una partita secca con una posta in gioco così alta, puntare sui padroni di casa (in grande forma) per ottenere almeno il pareggio nei 90 minuti appare un'opzione di valore.

Scommessa 1: Kosovo o Pareggio a quota 1.90 su Goldbet

Spettacolo e gol attesi a Pristina

La forza principale della Turchia risiede nella capacità di creare occasioni e finalizzare. Con Yildiz, i turchi dispongono di uno dei giocatori più in vista della Serie A in questa stagione: il ventunenne ha messo a referto 16 partecipazioni al gol in 29 presenze di campionato con la Juventus.

Guler, Hakan Calhanoglu e Kerem Akturkoglu aggiungono ulteriore qualità a quella che sembra essere una generazione d'oro per il calcio turco. La squadra di Vincenzo Montella ha segnato una media di 2,83 gol a partita durante i gironi, ma deve risolvere alcune lacune difensive. Cinque delle sei partite del girone si sono concluse con almeno tre reti complessive.

Ci si aspetta un match più aperto rispetto alla semifinale play-off, poiché il Kosovo giocherà con maggiore intraprendenza rispetto alla Romania. Anche sei delle undici partite giocate dal Kosovo dall'inizio del 2025 hanno fatto registrare l'Over 2.5. Questa giocata offre valore, con una probabilità implicita del 56,5%.

Scommessa 2: Over 2.5 a quota 1.88 su William Hill

Calcio d'attacco per una sfida che si preannuncia un classico

Gli spareggi di questa importanza sono spesso partite bloccate e tattiche, ma questa sfida potrebbe invertire la tendenza. Dato il talento a disposizione, la Turchia vedrà nell'approccio offensivo la strada maestra verso la vittoria. I turchi hanno giocato con coraggio persino contro la Spagna in autunno, dove un pareggio per 2-2 in trasferta ha ridato orgoglio dopo la pesante sconfitta interna.

Il Kosovo può contare su una notevole qualità nel reparto avanzato, specialmente con Vedat Muriqi. Il potente centravanti rappresenta una costante minaccia aerea contro cui i difensori centrali turchi potrebbero faticare. In questa stagione, Muriqi ha segnato 18 reti in La Liga con il Maiorca, un bottino che solo Kylian Mbappé è riuscito a superare.

Puntare sul segno GG offre valore, con una probabilità implicita del 58,8%. Questa scommessa si è concretizzata in tutte le trasferte della Turchia nella fase a gironi, incontri che hanno garantito una media di 5,67 gol ogni 90 minuti.