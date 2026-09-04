Pronostici Ipswich Town - Liverpool: i Reds a caccia della prima vittoria in campionato

I Reds di Andoni Iraola arrivano nel Suffolk con un punto in meno rispetto all'Ipswich. Hanno iniziato la campagna di Premier League 2026/27 con due pareggi consecutivi per 2-2.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Ipswich Town - Liverpool 1-2

Pronostico marcatore: Ipswich - Enciso; Liverpool - Isak, Gakpo

L'Ipswich Town accoglie il Liverpool a Portman Road venerdì sera per la terza giornata. Entrambe le squadre sono nel mezzo di una ricostruzione e hanno molto da dimostrare.

La squadra neopromossa di Gary O'Neil ha aperto con una vittoria casalinga per 2-1 sul Sunderland. È seguita una sconfitta per 5-2 a Old Trafford, nonostante Leif Davis avesse portato in vantaggio i suoi. Il Town ha inoltre battuto il Leicester in EFL Cup.

Gli acquisti estivi Sasa Lukic e Julio Enciso si sono ambientati rapidamente. Enciso guida la squadra per assist con due e si è dimostrato il migliore del Town. Zian Flemming, arrivato dal Burnley l'ultimo giorno di mercato, potrebbe guidare l'attacco se Emersonn (ginocchio) non dovesse superare il test di idoneità dell'ultimo minuto. Il colpo di mercato a centrocampo Exequiel Palacios è pronto a fare la sua prima presenza da titolare dopo l'arrivo dal Bayer Leverkusen.

Andoni Iraola attende ancora la sua prima vittoria con il Liverpool. I pareggi in extremis a Newcastle e in casa contro il Nottingham Forest lasciano i Reds al tredicesimo posto con due punti. Iraola ha preso il posto di Arne Slot dopo il quinto posto della scorsa stagione.

Mohamed Salah, Andy Robertson e Ibrahima Konaté sono tutti partiti quest'estate. Alexander Isak e il nuovo acquisto da 34,5 milioni di sterline Víctor Muñoz hanno segnato contro il Forest e dovrebbero partire titolari di nuovo. Bradley Barcola, arrivato dal PSG, potrebbe essere convocato ma difficilmente partirà titolare.

Probabili formazioni Ipswich Town - Liverpool

Ipswich Town : Scherpen, Ouattara, Diop, O'Shea, Lukic, Palacios, Fatawu, Maeda, Enciso, Flemming

: Scherpen, Ouattara, Diop, O'Shea, Lukic, Palacios, Fatawu, Maeda, Enciso, Flemming Liverpool: Alisson, Frimpong, Kerkez, van Dijk, Jacquet, Mac Allister, Szoboszlai, Munoz, Gakpo, Wirtz, Isak

I gol hanno accompagnato entrambe le squadre in questo avvio di stagione

Entrambe le partite di campionato del Liverpool quest'anno sono finite 2-2. In entrambe sono arrivati gol da una parte e dall'altra, superando comodamente questa linea. L'Ipswich ha fatto lo stesso, vincendo 2-1 contro il Sunderland prima di perdere 5-2 a Old Trafford.

Sono quattro partite su quattro per questa esatta combinazione. L'Ipswich segna in media due gol a partita. Il Liverpool, dal suo canto, ne subisce due a partita e non ha ancora tenuto la porta inviolata sotto la guida di Iraola.

La squadra di Iraola pressa alta e lascia spazi dietro. Una probabilità implicita del 53,48% non riflette adeguatamente quanto costantemente si sia ripetuto questo schema.

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La forza creativa del Town pronta a brillare ancora

Julio Enciso è stato il miglior giocatore dell'Ipswich nelle prime due partite. Il paraguaiano ha già due assist e guida la rosa per media voto.

È chiaramente il principale sbocco creativo di Gary O'Neil. L'Ipswich incanala il proprio gioco offensivo attraverso di lui. Il Liverpool ha subito gol in entrambe le partite di campionato e si è mostrato vulnerabile in difesa. Il Forest ha creato tre grandi occasioni nel solo primo tempo.

Enciso dovrebbe trovare un'occasione da gol quando l'Ipswich si concederà rare transizioni. È quotato per segnare o servire un assist con una probabilità implicita di appena il 34,48%. Sembra un valore basso per un giocatore coinvolto in metà dei gol della sua squadra in questa stagione.

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La forma di Isak è in crescita

Alexander Isak ha posto fine all'attesa per il suo primo gol stagionale ad Anfield contro il Forest. È migliorato ad ogni uscita sotto la guida di Iraola.

Il Liverpool è ancora a caccia della prima vittoria e attaccherà certamente senza sosta a Portman Road. L'Ipswich ne ha subiti cinque a Old Trafford ed è stato ripetutamente aperto domenica, nonostante avesse dominato il primo tempo.

Jacob Greaves ha vissuto un pomeriggio da incubo in quella partita. Il Liverpool ha fatto registrare in media 27 tiri a partita in questo avvio di stagione. Isak è il punto di riferimento di quel volume di gioco. Quattro o più tentativi appaiono un traguardo alla sua portata. Una probabilità implicita del 45,45% è generosa per un attaccante che affronta una squadra neopromossa e che finora ha fatto registrare una media di 3,50 tiri a partita.

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