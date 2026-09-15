Nei nostri pronostici Ipswich Town - Arsenal partiamo dal fatto che i Gunners hanno iniziato la stagione 2026/27 in maniera perfetta, vincendo tutte le sei partite ufficiali disputate finora e subendo un solo gol.

Migliori scommesse per Ipswich Town - Arsenal

Ipswich +1 (Handicap 3 vie primo tempo) a quota 1.95 su bet365

a quota 1.95 su bet365 Noni Madueke a segno o assist a quota 1.75 su Stake

a quota 1.75 su Stake Arsenal vittoria a porta inviolata a quota 2.40 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Ipswich Town - Arsenal 0-2

Pronostico marcatore: Arsenal - Gyökeres, Madueke

L'Ipswich Town accoglie i campioni della Premier League nel Suffolk martedì per la sfida valida per il terzo turno dell'EFL Cup. I Tractor Boys hanno la possibilità di raggiungere gli ottavi di finale.

La squadra di Gary O'Neil ha vissuto un buon avvio di stagione nel suo ritorno in massima serie, trovandosi nella metà alta della classifica con sei punti in quattro partite. L'Arsenal, tuttavia, rappresenterà una sfida ben più ardua rispetto al Crystal Palace, battuto 3-2 dall'Ipswich sabato scorso a Selhurst Park.

O'Neil è pronto a rinnovare la formazione per l'impegno infrasettimanale di coppa. Emersonn (problema al quadricipite) dovrebbe riposare, mentre Zian Flemming punta a confermarsi dopo il suo primo gol con la maglia del club arrivato sabato. Anche Jaden Philogene, Darnell Furlong, Florentino Luis e Kasey McAteer potrebbero rientrare tra le opzioni a disposizione del tecnico.

I Gunners di Mikel Arteta hanno vinto tutte le sei partite ufficiali disputate nella stagione 2026/27, segnando 12 gol e subendone solamente uno. Il loro rendimento nelle prime giornate lascia intendere che la squadra stia già esprimendo un livello molto alto.

Il calendario recente, però, non è stato semplice. Alla trasferta di Champions League contro il Napoli di mercoledì è seguita la sfida di sabato sera a Sunderland. Arteta cambierà sicuramente diversi uomini per la terza trasferta in sei giorni: i giovani Max Dowman e Marli Salmon sarebbero in lizza per una maglia da titolare.

Probabili formazioni Ipswich Town - Arsenal

Ipswich Town : Walton, Furlong, Greaves, O'Shea, Davis, Florentino, Lukic, McAteer, Maeda, Nunez, Flemming

: Walton, Furlong, Greaves, O'Shea, Davis, Florentino, Lukic, McAteer, Maeda, Nunez, Flemming Arsenal: Kepa, Calafiori, Konsa, Hincapié, Salmon, Zubimendi, Merino, Madueke, Eze, Dowman, Gyökeres

I Gunners faticano a trovare il ritmo giusto

Nelle ultime uscite l'Arsenal ha faticato a sbloccare le partite. A Napoli il risultato era fermo sullo 0-0 all'intervallo prima della rete di Martin Ødegaard al 75'. Anche entrambi i gol arrivati a Sunderland sono maturati nella ripresa.

Arteta cambierà molti uomini per questa sfida. L'Ipswich gioca in casa e arriva galvanizzato dal successo per 3-2 di sabato sul campo del Crystal Palace.

Se è vero che l'obiettivo principale dei Tractor Boys resta la salvezza in Premier League, un buon percorso in coppa contribuirebbe comunque a rafforzare la fiducia del gruppo. L'Ipswich ha già eliminato il Leicester al turno precedente. Questa scommessa richiede solo che le squadre siano in parità all'intervallo.

Scommessa 1: Ipswich +1 (Handicap 3 vie primo tempo) a quota 1.95 su bet365

Madueke, un'occasione per mettersi in mostra

Noni Madueke ha giocato da titolare in pochissime occasioni con l'Arsenal in questa stagione. L'EFL Cup è la competizione in cui i giocatori di rosa hanno l'opportunità di mettersi in mostra con Arteta.

Una buona prestazione in questa sfida potrebbe aiutarlo a guadagnarsi più spazio in campionato. Anche Viktor Gyökeres ed Eberechi Eze dovrebbero scendere in campo. L'Ipswich non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime cinque partite.

La squadra di O'Neil ha incassato nove gol nelle ultime tre gare. A Portman Road ci si attende un ampio possesso palla per l'Arsenal. Il mercato che vede l'ex Chelsea segnare o servire un assist, con una probabilità implicita del 57,1%, appare una scelta equilibrata.

Scommessa 2: Noni Madueke a segno o assist a quota 1.75 su Stake

Grande valore su un altro clean sheet per gli ospiti

L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite ufficiali, subendo un solo gol nell'intera stagione fin qui.

Il rigore parato da David Raya a Sunderland ha permesso ai Gunners di conservare un'altra porta inviolata. Anche negli ultimi sette confronti diretti con l'Ipswich, solo una delle due squadre è riuscita a segnare.

L'Arsenal ha vinto l'ultimo precedente per 4-0 a Portman Road, due stagioni fa. Anche l'Ipswich farà turnover, con la trasferta decisiva sul campo dell'Everton in programma sabato in campionato. L'unico dato che desta qualche perplessità è che l'Ipswich ha segnato in quattro delle ultime cinque partite, con due reti incassate proprio nella vittoria contro il Palace.

Tuttavia, O'Neil potrebbe far riposare alcuni dei suoi elementi migliori, come Julio Enciso, Emersonn ed Exequiel Palacios. Un undici dell'Ipswich rimaneggiato rende questa scommessa probabilmente la più interessante tra i pronostici Ipswich Town - Arsenal di martedì.

Scommessa 3: Arsenal vittoria a porta inviolata a quota 2.40 su Lottomatica

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