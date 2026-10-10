Quattro punti e quattro gol nelle prime cinque giornate di Serie A sono costati la panchina a Carlos Cuesta. Alberto Gilardino riuscirà a dare una scossa immediata al Parma?

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter 2-0 Parma

Pronostico marcatore: Inter - Thuram, Çalhanoğlu

La sesta giornata della Serie A 2026/27 torna questo fine settimana, con i campioni in carica che ospitano a San Siro il Parma, quindicesimo in classifica.

L'Inter ha iniziato bene la stagione e resta imbattuta in Serie A. È una delle tre squadre ancora senza sconfitte, con quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque partite. Il reparto difensivo, però, desta qualche preoccupazione: i nerazzurri hanno incassato otto reti, cinque in più rispetto alle concorrenti Roma e Lazio. In attacco hanno invece compensato alla grande, con un bottino di 15 gol in cinque partite, il migliore del campionato.

Cristian Chivu dovrebbe fare a meno di John Stones (problema alla coscia) per la sfida contro il Parma. Una decisione definitiva sulla disponibilità di Lautaro Martinez arriverà solo all'ultimo momento. L'attaccante argentino ha giocato quasi 80 minuti nella partita d'addio di Lionel Messi contro il Benin: rientrerà in ritiro con qualche giorno di ritardo e verrà monitorato con attenzione.

Il Parma dovrà rinunciare a Dominik Drobnic (braccio) e Hans Nicolussi Caviglia (ernia) per la trasferta di Milano. Alberto Gilardino sta lavorando sodo sul campo, sfruttando la sosta per le nazionali per trasmettere le proprie idee alla nuova squadra.

Pur avendo segnato solamente quattro gol in cinque partite, il Parma ne ha subiti appena sette, la miglior difesa tra le squadre nella seconda metà della classifica.

Probabili formazioni Inter - Parma

Inter : J. Martinez, Bastoni, Akanji, Bisseck, Dimarco, Diouf, Zieliński, Çalhanoğlu, Barella, Thuram, L. Martinez

: J. Martinez, Bastoni, Akanji, Bisseck, Dimarco, Diouf, Zieliński, Çalhanoğlu, Barella, Thuram, L. Martinez Parma: Corvi, Delprato, Troilo, Carlos, Valeri, Britschgi, Bernabé, Keita, Touré, Lontani, Romero

Migliori siti scommesse per Inter - Parma

Il confronto di San Siro tra Inter e Parma rappresenta uno degli appuntamenti più intriganti della giornata di Serie A. I nerazzurri puntano ai tre punti per proseguire la corsa nelle zone alte della classifica, mentre gli emiliani cercano un'impresa esterna per smuovere la propria graduatoria. Per orientarsi nei pronostici di questo match del campionato italiano, abbiamo messo a confronto tre bookmaker autorizzati e sicuri in Italia che offrono promozioni di benvenuto dedicate tramite i link partner di Goal. Ricordiamo che la partecipazione al gioco è riservata solo ed esclusivamente ai maggiori di 18 anni. Ecco le opzioni disponibili:

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L'Inter verso una rara porta inviolata

L'Inter ha subito più gol di metà delle squadre di Serie A. Tuttavia, non crediamo che questa fragilità difensiva si ripeterà anche in questa occasione. Il Parma ha segnato in media appena 0,8 gol ogni 90 minuti, un dato che ha pesato sull'addio di Cuesta.

La probabilità implicita di una vittoria interna arriva fino all'87% secondo i bookmaker, quindi puntare sull'Inter secco offre poco valore. Serve aggiungere un'altra selezione per alzare la quota a un prezzo più interessante, e la soluzione migliore sembra essere la porta inviolata nerazzurra.

Il Parma è attualmente ultimo nella classifica xG (expected goals) di Serie A con 3,4 in cinque partite. È inoltre 20° nella classifica dei tiri in porta per 90 minuti, con una media di appena 2,8. I dati sottostanti suggeriscono che l'Inter vittoria e porta inviolata, a una quota di poco inferiore alla pari, sia la scelta più sensata.

Scommessa 1: Inter vittoria e porta inviolata a quota 1.90 su bet365

Gli uomini di Gilardino per evitare una sconfitta pesante

Se l'Inter dovesse vincere, difficilmente lo farà con un ampio margine. Il Parma ha perso con uno scarto di tre o più gol in una sola delle ultime nove trasferte di Serie A contro i nerazzurri, un dato che risale al gennaio 2012.

Il Parma ha faticato sotto porta, ma si è dimostrato solido in fase difensiva. È 13° nella classifica xGA (expected goals against) della Serie A, due posizioni sopra la propria collocazione reale in classifica.

Pur essendo l'Inter la favorita, ci aspettiamo un piccolo effetto nuovo allenatore per il Parma. Il mercato Handicap 3 vie +3 per il Parma può concretizzarsi, con una probabilità implicita di circa il 59%. Sembra la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Inter - Parma, soprattutto considerando che questo esito si è verificato in otto delle ultime nove sfide tra queste squadre a Milano.

Scommessa 2: Parma +3 (Handicap 3 vie) a quota 1.70 su Stake

Un primo tempo tranquillo

C'è una tendenza chiara se si osservano i 12 gol segnati dall'Inter in Serie A a San Siro in questa stagione: solamente tre sono arrivati nei primi tempi delle tre partite casalinghe.

Il Parma ha segnato un solo gol in trasferta nel 2026/27, un gol della bandiera firmato da David Romero nel finale della sconfitta per 2-1 a Como. Nel frattempo, tre delle quattro reti subite in trasferta dal Parma sono arrivate anch'esse nella ripresa.

Va considerata anche la lunga sosta di tre settimane per le nazionali. Diversi giocatori dell'Inter potrebbero risentirne in termini di brillantezza fisica questo fine settimana. Il mercato Under 1.5 gol nel primo tempo può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 54% secondo i bookmaker.