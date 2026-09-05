I pronostici Inter Milan - Napoli del nostro esperto di scommesse indicano che questa sfida metterà davvero alla prova le ambizioni scudetto di entrambe le squadre, con un pareggio come esito probabile.

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Migliori scommesse per Inter Milan - Napoli

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter Milan - Napoli 1-1

Pronostico marcatore: Inter Milan - Pio Esposito; Napoli - Rasmus Hojlund

La difesa del titolo di Serie A da parte dell'Inter Milan sembra essere iniziata alla perfezione. Gli uomini di Christian Chivu hanno registrato due vittorie consecutive, ma ciò non è comunque bastato per issarsi in vetta alla classifica. La Roma occupa il primo posto grazie a una differenza reti superiore, con un vantaggio di quattro gol.

I nerazzurri hanno effettuato alcuni acquisti estivi cruciali che li hanno certamente rafforzati in questa stagione. Quattro giocatori arrivati all'Inter vantano esperienza in Premier League. Considerato l'ottimo avvio di campionato della Roma, i campioni in carica hanno pochissimo margine di errore.

L'Inter spera di consolidare il proprio rendimento casalingo, nel tentativo di confermarsi campione d'Italia anche questa stagione. Il Napoli, dal canto suo, sarà determinato a reagire dopo che l'Inter ha posto fine al suo regno da campione di Serie A la stagione scorsa. Antonio Conte ha potuto ottenere solamente un secondo posto lo scorso anno, a ben 11 punti di distanza dall'Inter.

Questo è probabilmente il motivo principale per cui ha lasciato il ruolo di allenatore al termine della stagione. Massimiliano Allegri ha preso in mano le redini dei partenopei, e nelle sue prime due gare ha ottenuto risultati altalenanti. Il Napoli ha subito una sconfitta per 2-1 in casa contro il Como domenica scorsa. Non era certamente il risultato di cui avevano bisogno prima di far visita ai campioni in carica.

Probabili formazioni Inter Milan - Napoli

Inter Milan : J.Martinez, Pavard, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, L.Martinez, Esposito

: J.Martinez, Pavard, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, L.Martinez, Esposito Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lang, Hojlund

Gol in arrivo per entrambe le squadre nei pronostici Inter Milan - Napoli

La scorsa stagione, l'Inter ha segnato più di ogni altra squadra del campionato con un margine considerevole. I padroni di casa hanno realizzato 89 gol in 38 partite, con una media di 2,34 gol a incontro. Sembra che quest'anno abbiano già trovato una concorrente in questo ambito. La Roma ha già segnato otto gol senza subirne in due partite.

Tre delle ultime cinque partite dell'Inter hanno visto entrambe le squadre segnare. Alcune disattenzioni defensive hanno spalancato le porte agli avversari. Avendo segnato in entrambe le partite di campionato disputate finora, il Napoli è destinato a scardinare la difesa di casa. Gli ospiti hanno inoltre visto entrambe le squadre a segno in quattro delle loro ultime cinque partite.

Questo confronto, in particolare, ha sempre avuto la tendenza a regalare gol per entrambe le formazioni. Ciascuno degli ultimi cinque precedenti ha centrato il mercato GG, motivo per cui il mercato GG può ripetersi anche in questa occasione. Quattro degli ultimi cinque incontri disputati in questo stadio hanno prodotto gol per entrambe le squadre.

Scommessa 1: GG a quota 1.90 su bet365

Un nuovo marcatore per i padroni di casa

Storicamente, l'Inter ha sempre fatto affidamento su Lautaro Martinez per portare il peso offensivo. Il fatto è che l'argentino ha 29 anni e forse ha perso un po' di brillantezza. Ha calciato nove volte verso lo specchio dall'area di rigore contro il Cagliari la settimana scorsa senza riuscire comunque a segnare.

Il vincitore della Scarpa d'Oro della scorsa stagione non ha ancora sbloccato il proprio conto gol in questa annata, mentre Donyell Malen alla Roma ha già segnato cinque reti. L'Inter può però guardare a Pio Esposito per un attacco rinnovato. Il 21enne ha segnato alla prima giornata e ha fornito un assist nel 4-1 con cui l'Inter ha travolto il Monza.

Esposito non ha segnato lo scorso weekend, ma ha comunque registrato un xG (gol attesi) di 0,90. Il giovane attaccante ha un xG complessivo di 1,6, secondo solo a Malen in tutto il campionato. Ha inoltre sbagliato una grande occasione e effettuato due tiri di testa, motivo per cui ci affidiamo a lui per il gol in questa partita.

Scommessa 2: Pio Esposito marcatore a quota 2.80 su Lottomatica

Il Napoli può prolungare l'imbattibilità dell'Inter

I padroni di casa vivono un'incredibile striscia di imbattibilità di 14 partite ufficiali. La loro ultima sconfitta risale a marzo di quest'anno. Chivu ha inoltre già impresso la propria identità alla squadra da quando ha preso le redini la scorsa estate, rendendo il compito del Napoli di conquistare i tre punti ancora più difficile.

La sconfitta degli ospiti lo scorso weekend è stata la prima dopo una striscia di cinque risultati utili consecutivi. La squadra di Allegri deve migliorare il proprio rendimento in trasferta, avendo perso sei delle 19 gare esterne disputate la scorsa stagione. Sotto la sua guida, tuttavia, gli Azzurri dovrebbero risultare più difficili da battere. L'ex tecnico del Milan lavora con uno spogliatoio meno blasonato rispetto ai campioni in carica, ma dovrebbe comunque essere in grado di creare qualche problema.

Il corrispondente incontro della scorsa stagione si è concluso con un 2-2, parte di una serie di quattro pareggi negli ultimi cinque precedenti. Il Napoli non ha subito una sconfitta in campionato contro l'Inter dal dicembre 2023. Gli ultimi tre confronti disputati con l'Inter in casa si sono tutti conclusi in parità, un esito plausibile anche per la partita di questo weekend.

Scommessa 3: Segno X a quota 3.70 su Goldbet

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