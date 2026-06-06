Pronostici Inghilterra - Nuova Zelanda: strada in discesa per i Tre Leoni

La pesante sconfitta per 4-0 subita in amichevole contro Haiti evidenzia le evidenti difficoltà della Nuova Zelanda nella preparazione alla Coppa del Mondo. L'Inghilterra riuscirà a imporre lo stesso dominio?

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Inghilterra Over 1.5 gol nel 1° tempo a quota 2.50 su Netbet

Quote Inghilterra vs Nuova Zelanda

Inghilterra vs Nuova Zelanda Lottomatica Goldbet Netbet Inghilterra 1.07 1.07 1.05 Pareggio 9.00 9.00 7.00 Nuova Zelanda 20.00 20.00 25.00

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inghilterra 3-0 Nuova Zelanda

Pronostico marcatore: Inghilterra - Kane, Rogers, Bellingham; Nuova Zelanda - N/A

L'Inghilterra affronta gli All Whites della Nuova Zelanda al Raymond James Stadium di Tampa, con gli uomini di Thomas Tuchel alle prese con gli ultimi collaudi prima del Mondiale 2026.

I Tre Leoni arrivano da una serie di amichevoli a marzo caratterizzate da risultati altalenanti. La nazionale inglese ha strappato solo un pareggio in extremis contro l'Uruguay, prima di subire una storica sconfitta a Wembley per mano del Giappone. Non sono mancate le critiche e le perplessità su alcune scelte di Tuchel per i convocati della fase finale di questa estate; il tecnico tedesco ha quindi molto lavoro da fare per restituire piena fiducia alla tifoseria.

Il quartetto dell'Arsenal composto da Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke ed Eberechi Eze ha beneficiato di un periodo di riposo prolungato. I giocatori dei Gunners hanno dovuto smaltire la delusione per la sconfitta nella finale di Champions League prima di volare in Florida. Situazione simile per Dean Henderson, reduce dalle fatiche in Conference League con il Crystal Palace. Di conseguenza, è molto probabile che nessuno di questi elementi venga impiegato contro la Nuova Zelanda.

Anche la Nuova Zelanda prenderà parte alla fase finale dei Mondiali questa estate. Tuttavia, il morale del gruppo è decisamente basso dopo il pesante 4-0 incassato martedì scorso contro Haiti. Sotto di un solo gol all'intervallo, gli All Whites sono crollati nella ripresa complice anche la consueta girandola di sostituzioni.

Inghilterra e Nuova Zelanda non si affrontano dal lontano 1991, il che rende i precedenti storici poco significativi ai fini dell'analisi. Tra le fila degli All Whites, la maglia di titolare al centro dell'attacco dovrebbe essere affidata a Chris Wood, centravanti ben noto per i suoi trascorsi in Premier League con il Nottingham Forest. L'Inghilterra rappresenta l'ultimo banco di prova per i neozelandesi prima del debutto nel Gruppo G della Coppa del Mondo. La squadra è reduce da una striscia negativa di otto partite senza vittorie, con l'ultimo successo che risale allo scorso giugno contro la Costa d'Avorio.

Probabili formazioni Inghilterra - Nuova Zelanda

Inghilterra:Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly, Anderson, Mainoo, Rashford, Bellingham, Rogers, Kane

Nuova Zelanda:Paulsen; Surman, Bindon, Payne, Cacace, Stamenic, Rufer, Singh, Just, Randall, Wood

Vittoria dei Tre Leoni con almeno tre gol di scarto

Considerando i quattro gol incassati dalla Nuova Zelanda contro Haiti, la quota proposta per la vittoria dell'Inghilterra con almeno tre gol di scarto appare piuttosto generosa. I mercati di scommesse stimano attualmente una probabilità del 46.51% che questo scenario si realizzi.

È realistico attendersi un'Inghilterra non in formazione tipo. Come anticipato, il blocco dell'Arsenal difficilmente prenderà parte a questo test, venendo preservato con ogni probabilità per l'ultima amichevole contro la Costa Rica. Questo scenario offrirà a Thomas Tuchel lo spazio ideale per sperimentare e testare soluzioni alternative, concedendo minutaggio a elementi come Kobbie Mainoo e Morgan Rogers.

Ciò premesso, la rosa degli All Whites pecca visibilmente di esperienza internazionale ai massimi livelli. Chris Wood è di fatto l'unico calciatore a vantare una presenza costante e continuativa in Premier League. Tuchel pretenderà un approccio aggressivo e un avvio forte fin dai primi minuti in terra nordamericana.

Scommessa 1: Inghilterra -2 (handicap europeo) a quota 2.15 su Lottomatica

La difesa inglese non dovrebbe correre grandi rischi

Il punto di riferimento offensivo e uomo simbolo della Nuova Zelanda è Chris Wood, il classico ariete del Nottingham Forest. Wood conosce molto bene i difensori inglesi per averli affrontati ripetutamente nel corso degli anni. Al di là del suo peso offensivo, la rosa degli All Whites dispone di pochissime soluzioni in grado di fare saltare i banchi e creare l'effetto sorpresa.

La Nuova Zelanda ha messo a segno soltanto cinque reti nelle ultime nove amichevoli internazionali disputate, un dato che include sfide contro nazionali come Haiti, Polonia e Australia.

L'Inghilterra ha chiuso la propria campagna di qualificazione ai Mondiali senza subire nemmeno un gol, concedendo poi una sola rete a partita nelle amichevoli di marzo contro Uruguay e Giappone. Il divario tecnico e di ranking (i neozelandesi occupano attualmente la novantottesima posizione della classifica FIFA) è netto. Puntare sulla combinazione che vede l'Inghilterra segnare tre o più gol mantenendo la porta inviolata, a fronte di una probabilità stimata dai bookmaker del 37.04%, rappresenta una giocata di assoluto valore.

Scommessa 2: Esito GG/NG (NG) e Over 2.5 a quota 2.70 su Goldbet

Almeno due gol nel primo tempo per gli uomini di Tuchel

È ipotizzabile che Tuchel decida di schierare un undici iniziale competitivo per i primi 45 minuti di gioco. Anche il capitano Harry Kane potrebbe trovare spazio nel corso della prima frazione, senza contare che elementi del calibro di Rashford e Rogers avranno forti motivazioni per mettersi in mostra davanti alla porta avversaria.

Per questo motivo, la valutazione dei bookmaker, che stimano al 40% la probabilità che l'Inghilterra realizzi almeno due reti nel primo tempo, appare decisamente prudente.

Contro nazioni del medesimo spessore calcistico della Nuova Zelanda, come ad esempio la Lettonia, la nazionale inglese ha spesso archiviato la pratica già nei primi minuti. Nello scorso ottobre, nel match vinto per 5-0 in Lettonia, i Tre Leoni avevano già messo a segno tre reti prima dell'intervallo. Alla luce del recente tracollo degli All Whites contro la selezione haitiana, questa opzione di mercato si prospetta come un'occasione decisamente interessante.