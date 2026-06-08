Gli esperti di scommesse prevedono che la Francia, tra le favorite per i prossimi Mondiali, volerà negli Stati Uniti dopo aver ottenuto una vittoria contro l'Irlanda del Nord di Michael O’Neill.

Migliori scommesse per Francia - Irlanda del Nord

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Quote Francia - Irlanda

Francia - Irlanda Sisal William Hill bet365 Esito "No Goal" (NG) 1.65 1.54 1.57 Francia vincente primo tempo 1.48 1.40 1.44 Marcus Thuram marcatore in qualsiasi momento N.D. N.D. 1.80

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Francia-Irlanda del Nord 2-0

Pronostico marcatore: Francia - Rayan Cherki, Marcus Thuram

La Francia sta ultimando i preparativi per i Mondiali 2026 con un'ultima amichevole. A parte la sconfitta per 2-1 subita contro la Costa d'Avorio, i due volte campioni del mondo stanno attraversando un ottimo momento di forma, essendo rimasti imbattuti nelle qualificazioni mondiali.

La selezione transalpina è tornata in campo durante la sosta per le nazionali di marzo ottenendo due vittorie consecutive contro due colossi sudamericani. Ha prima superato il Brasile per 2-1 al Gillette Stadium, per poi imporsi per 3-1 sulla Colombia sei giorni dopo. Giovedì scorso, tuttavia, la Costa d'Avorio ha sorpreso i francesi vincendo in modo convincente per 2-1 a Nantes.

Nel frattempo, l'Irlanda del Nord si sta ancora riprendendo dall'eliminazione nei play-off mondiali per mano dell'Italia. La nazionale non partecipa alla fase finale della competizione iridata dai Mondiali di Messico 1986.

La selezione nordirlandese arriva a questo scontro dopo la vittoria per 1-0 in amichevole contro la Guinea. Più avanti nel corso dell'anno la attende la Nations League, con la "Green and White Army" inserita nella Lega B insieme a Ungheria, Ucraina e Georgia.

Le due nazioni si sono affrontate tre volte in precedenza, di cui due ai Mondiali (nel 1958 e nel 1982). La Francia ha vinto tutti i precedenti, compreso il più recente risalente al 1999.

Di conseguenza, i Bleus partono nettamente favoriti per superare agevolmente l'Irlanda del Nord. Potrebbe tuttavia non trattarsi di una vittoria con uno scarto larghissimo, poiché il commissario tecnico Didier Deschamps potrebbe concedere un turno di riposo ai titolarissimi in vista del debutto ai Mondiali contro il Senegal, previsto per il 16 giugno.

Probabili formazioni Francia - Irlanda del Nord

Francia:Maignan, Kounde, Upamecano, Konate, Hernandez, Cherki, Tchouameni, Kante, Olise, Thuram, Mbappe

Irlanda del Nord:Charles, Marshall, McConville, Brown, Smyth, McDonnell, Spencer, Devenny, Morrison, Price, Donley

Le difficoltà offensive dell'Irlanda del Nord

La Francia ha disputato un'eccellente campagna di qualificazione ai Mondiali, collezionando cinque vittorie e un pareggio, a fronte di appena quattro reti subite. La prima nazionale nel ranking FIFA vanta probabilmente il miglior reparto avanzato del calcio mondiale, autore di 16 gol nelle qualificazioni.

Successivamente sono arrivate le vittorie in amichevole contro Brasile e Colombia. In questi due test di marzo, i transalpini hanno realizzato cinque reti subendone due, senza però riuscire a mantenere la porta inviolata. Davanti al proprio pubblico, i francesi hanno concesso appena tre gol in sette incontri, inclusi i due incassati recentemente contro una motivata Costa d'Avorio.

L'Irlanda del Nord si colloca chiaramente un gradino sotto rispetto a Brasile, Colombia o alla stessa Costa d'Avorio. La selezione nordirlandese non è andata a segno in due delle ultime cache uscite, realizzando appena tre reti complessive. Un dato che evidenzia una certa inefficacia in fase offensiva.

La Francia, indicata tra le grandi favorite per il titolo mondiale, si attesta su livelli superiori rispetto a qualsiasi avversaria affrontata dall'Irlanda del Nord negli ultimi mesi. Di conseguenza, si prevede un successo dei Bleus associato al mantenimento della porta inviolata.

Scommessa 1: Esito "No Goal" (NG) a quota 1.65 su Sisal

I Bleus a segno nei primi minuti

La Francia si è dimostrata ampiamente dominante, imponendosi in otto delle ultime dieci sfide disputate. Un approccio aggressivo nei primi minuti di gioco si è rivelato un fattore chiave in tali successi. Nelle amichevoli contro Brasile, Colombia e Costa d'Avorio, la formazione transalpina ha chiuso la prima frazione di gara in vantaggio.

Gli uomini di Didier Deschamps hanno registrato una media di 2,5 gol a partita nel corso di quella striscia di nove risultati utili consecutivi. Questo rendimento è in gran parte il risultato di un'ottima gestione tattica sin dalle battute iniziali.

Al contrario, l'Irlanda del Nord presenta una retroguardia vulnerabile, che palesa difficoltà anche contro avversari di caratura modesta. Ha chiuso in vantaggio il primo tempo in tre occasioni su cinque, ma sempre contro squadre di livello inferiore. Difficilmente la retroguardia francese incontrerà ostacoli significativi in questo match.

I Bleus dovrebbero iniziare l'incontro senza particolari affanni, anche nel caso in cui alcuni titolari di prima fascia dovessero subentrare soltanto nella ripresa. Ci si attende un vantaggio transalpino al termine del primo tempo contro una retroguardia nordirlandese tutt'altro che impenetrabile.

Scommessa 2: Francia vincente primo tempo a quota 1.40 su William Hill

Thuram a guidare l'attacco

Marcus Thuram è stato tenuto a riposo nelle ultime due giornate di campionato con l'Inter, dopo aver contribuito in modo decisivo alla conquista dello Scudetto. Nel mese di aprile, il bomber nerazzurro si è dimostrato inarrestabile, siglando sei reti in cinque partite contro Roma, Como, Cagliari, Torino e Parma.

Una striscia realizzativa di questo tipo era riuscita soltanto all'iconico Christian Vieri nell'era dei tre punti a vittoria. L'attaccante nato a Parma ha chiuso la stagione con un bottino di 18 gol e 9 assist in 44 presenze complessive nelle varie competizioni.

Sebbene si trovi ancora parzialmente all'ombra di Kylian Mbappé, i gol e gli assist recentemente collezionati con la maglia della nazionale hanno indubbiamente catturato l'attenzione di Deschamps. Ha infatti siglato la seconda rete francese contro la Colombia, per poi vestire i panni di uomo assist in occasione del terzo gol.

Nelle giornate di grazia, le accelerazioni palla al piede, la fisicità e l'abilità nel gioco aereo rendono Thuram un profilo di assoluto spessore. La difesa dell'Irlanda del Nord dovrà prestare massima attenzione al ventottenne centravanti.