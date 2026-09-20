All'Artemio Franchi, i nostri esperti prevedono più di due marcature complessive e da una a tre reti sia per la Fiorentina che per il Napoli.

Migliori pronostici di Fiorentina - Napoli

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In una sfida all'Artemio Franchi con più di due reti, i nostri esperti prevedono da una a tre marcature sia della Fiorentina che del Napoli.

Come arrivano i gigliati e i partenopei al match

La Fiorentina riceve il Napoli a nove giorni dal 4-2 a Venezia seguito martedì dal 3-0 contro il Pisa nel derby toscano di Coppa Italia. Seppur contro formazioni sulla carta nettamente inferiori ai partenopei, i gigliati hanno così inanellato due successi in altrettante gare ufficiali dal ritorno di Paolo Vanoli. Che era subentrato a Fabio Grosso all'indomani dell'1-2 contro il Torino arrivato dopo lo 0-4 contro la Roma e lo 0-3 contro il Frosinone.

Dal canto suo, il Napoli giunge a Firenze forte dell'1-0 contro il Bologna che gli ha permesso di ritrovare i tre punti dopo due turni. I primi dal 2-0 di Genova all'esordio in campionato con Massimiliano Allegri in panchina. Poi, gli azzurri avevano incassato l'1-2 contro il Como e il 2-3 in casa dell'Inter – oltreché lo 0-1 contro l'Arsenal.

Probabili formazioni di Fiorentina - Napoli

Fiorentina: De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery, Ndour, Fagioli, Atta, Mastantuono, Beto, Goncalves

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Politano, Hojlund, Lang

Vedremo gol sia della Fiorentina che del Napoli?

Il Napoli giunge a Firenze a una settimana dall'1-0 contro un Bologna che nella Serie A 2026/27 ha segnato esclusivamente nel 2-2 contro il Sassuolo. Così i partenopei sono tornati a mantenere la porta inviolata dopo l'1-2 contro il Como e il 2-3 a San Siro contro l'Inter. Il campionato, invece, si era aperto con il 2-0 in casa del Genoa che, come il Bologna, ha due reti all'attivo.

La Fiorentina era rimasta a secco di marcature sia nello 0-4 contro la Roma sia nello 0-3 contro il neopromosso Frosinone. Poi, nell'ultima uscita sotto la guida di Fabio Grosso, era arrivato l'1-2 contro il Torino. Mentre al ritorno di Paolo Vanoli era arrivato il 4-2 a Venezia.

Nonostante il 3-0 contro il Pisa in Coppa, il segno Goal è realistico in vista della sfida fra Fiorentina e Napoli.

Scommessa 1: Goal quota 1.65 su bet365

All'Artemio Franchi ci saranno almeno tre marcature?

Per esempio, tutte le quattro uscite finora disputate dalla Fiorentina nella Serie A 2026/27 hanno visto più di due reti. Dopo lo 0-4 all'Olimpico contro la Roma e lo 0-3 contro il Frosinone, i gigliati avevano trovato il primo gol nel 2-1 contro il Torino. Poi, con Vanoli in panchina, erano seguiti anche i primi tre punti in virtù del 4-2 a Venezia.

Poi è vero che il Napoli, dopo il 2-0 a Genova del 22 agosto, domenica ha sconfitto il Bologna per 1-0. Ma è altrettanto vero che il "Grifone" e i felsinei hanno finora segnato appena due reti a testa in quattro turni. E fra queste due sfide la squadra di Allegri ha subìto l'1-2 contro il Como e il 2-3 contro l'Inter.

Dunque, la combo Goal + Over 2.5 è da tenere d'occhio nell'incontro a Firenze.

Scommessa 2: Goal + Over 2.5 a quota 2.08 su Stake

La Fiorentina e il Napoli sigleranno da una a tre reti a testa?

Nelle cinque gare ufficiali disputate sotto la guida di Allegri, il Napoli non ha segnato esclusivamente nello 0-1 contro l'Arsenal. Viceversa, erano arrivate due marcature nel 2-0 in casa del Genoa e nel 2-3 contro l'Inter. Al Maradona invece i partenopei avevano registrato l'1-2 contro il Como e domenica l'1-0 contro il Bologna.

Per la Fiorentina, la Serie A 2026/27 si era aperta con lo 0-4 sul campo della Roma e con lo 0-3 contro il Frosinone. Ma poi i gigliati hanno segnato sia nell'1-2 contro il Torino sia soprattutto nel 4-2 a Venezia. Anche se i lagunari con undici gol ne hanno concessi più del doppio rispetto al Napoli, è legittimo pensare che i gigliati si siano sbloccati.

Per questi motivi, in vista della partita fra Fiorentina e Napoli la combo Multigol 1-3 casa + Multigol ospite 1-3 è plausibile.

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