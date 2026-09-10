La Roma ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime otto partite competitive, ma la forma casalinga del Fenerbahçe potrebbe rendere questa sfida più equilibrata del previsto.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Fenerbahçe - Roma 2-2

Pronostico marcatore: Fenerbahçe - Romelu Lukaku, Mason Greenwood; Roma - Donyell Malen (x2)

Il Fenerbahçe ha fatto un ritorno trionfale in Champions League. I giganti turchi hanno superato un estenuante percorso di qualificazione durato sei partite e ne sono usciti vincitori. Ora torneranno a disputare la massima competizione europea per la prima volta dalla stagione 2008/09.

Non è un caso che siano riusciti a qualificarsi, avendo dovuto battere formazioni come lo Sturm Graz e il Lione nei turni preliminari. Tuttavia, la preparazione degli uomini di Ismail Kartal non è andata secondo i piani. Nel derby locale del fine settimana hanno perso contro il Beşiktaş, un risultato che li ha lasciati al nono posto in Super Lig, a quattro punti dalla capolista Galatasaray.

La Roma, al contrario, ha iniziato con forza il proprio campionato di Serie A. I giallorossi hanno battuto 2-1 l'Atalanta, ex squadra di Gian Piero Gasperini, lo scorso weekend, mantenendo così il proprio record di vittorie al 100%. Gli ospiti dovrebbero arrivare in Turchia con grande fiducia per l'esordio nella loro campagna europea.

Si tratta della loro prima partecipazione alla Champions League dalla stagione 2018/19, quindi vorranno sfruttarla al massimo. Trattandosi del primo confronto competitivo assoluto tra le due squadre, la sfida promette di essere interessante.

Probabili formazioni Fenerbahçe - Roma

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Aké, Brown, Yüksek, Kanté, Kahveci, Aydın, Greenwood, Lukaku

: Ederson, Semedo, Skriniar, Aké, Brown, Yüksek, Kanté, Kahveci, Aydın, Greenwood, Lukaku Roma: Svilar, Ndicka, Hermoso, Mancini, Molina, Cristante, Koné, Wesley, Soulé, Dybala, Malen

Gol previsti da entrambe le parti

Il Fenerbahçe ha sbloccato il risultato in quattro delle sue ultime cinque partite casalinghe, un dato che dovrebbe dare fiducia ai turchi contro la Roma. Nelle ultime cinque uscite ha segnato 10 gol, con una media di due reti a partita. In queste cinque partite, in quattro casi (80%) entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol.

Le ultime due partite di qualificazione del Fenerbahçe hanno seguito lo stesso schema, con entrambe le squadre a segno. I turchi hanno anche subito sei gol nelle ultime cinque partite, un dato che suggerisce che la Roma possa trovare la rete. Gli ospiti hanno peraltro mostrato la loro pericolosità offensiva lo scorso weekend, segnando due gol nell'arco di quattro minuti.

L'unico precedente tra questi due club risale al 2014, un'amichevole pre-campionato terminata 3-3. Con entrambe le squadre di ritorno in Champions League, un'altra partita con gol su entrambi i fronti appare probabile.

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La Roma in gran forma realizzativa

La Roma è stata la squadra più prolifica della Serie A in questa fase della stagione. Gasperini sta evidentemente lavorando bene con i suoi attaccanti, che stanno segnando con costanza. Le tre partite di campionato hanno prodotto 10 gol, con una media di 3,3 gol a partita.

I giallorossi hanno il miglior attacco del campionato e sperano di mantenere questa forma anche in Champions League. Cinque delle ultime sette partite competitive della Roma hanno prodotto più di due gol. I giallorossi hanno segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime otto partite competitive, vincendole tutte.

Il Fenerbahçe ha subito sei gol in quattro partite di Super Lig, con una media di 1,5 gol a partita. Questo dato suggerisce che la Roma potrebbe segnare due volte, rendendo la doppietta della squadra italiana un'ipotesi sensata.

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Malen, opzione interessante per il gol

La Roma è diventata più efficace in zona gol da quando Donyell Malen è arrivato dall'Aston Villa. L'olandese si è unito al club a gennaio e ha chiuso con 14 gol in appena 18 presenze in Serie A. Ha iniziato con forza anche questa stagione, dopo aver reso permanente il trasferimento dal Villa.

Malen ha segnato una tripletta nella prima partita contro la Fiorentina e ha fatto seguire una doppietta in trasferta contro il Lecce. Non è riuscito a segnare contro l'Atalanta lo scorso weekend, ma cinque gol in tre partite dovrebbero dargli molta fiducia.

Ha disputato otto partite di Europa League nella scorsa stagione tra Aston Villa e Roma, segnando quattro gol. La sua intesa con Paulo Dybala si è rivelata fruttuosa, con l'argentino che ha fornito tre assist nella prima partita di campionato della stagione. Se riusciranno a trovare il ritmo a Istanbul giovedì, Malen ha buone possibilità di beneficiare di un altro assist di Dybala.

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