Pronostici Fenerbahce - Gornik Zabrze: grande attesa tra i tifosi di casa

L'esperto di scommesse si aspetta che i giganti turchi impongano il proprio dominio in questo incontro, conquistando la vittoria e mettendo al sicuro un vantaggio cruciale prima della trasferta in Polonia.

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Quote Fenerbahce vs Gornik Zabrze

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Fenerbahce 3-0 Gornik Zabrze

Pronostico marcatore: Fenerbahce - Marco Asensio, Talisca x2

Il Fenerbahce si trova attualmente in una fase di rifondazione dopo aver chiuso la scorsa stagione della Super Lig turca al secondo posto, alle spalle del Galatasaray. Nel recente passato, i canarini gialli hanno subito l'eliminazione dai preliminari di Champions League sotto la guida di José Mourinho. Per un crudele scherzo del destino, lo Special One è poi passato al Benfica, la squadra che ha successivamente estromesso il club di Istanbul dalla competizione.

In seguito, Domenico Tedesco ha preso le redini della squadra, senza tuttavia riuscire ad arrivare in fondo all'Europa League a causa della sconfitta contro il Nottingham Forest. Ora, Ismail Kartal è tornato per la sua quarta esperienza sulla panchina del club, e il suo nuovo mandato è iniziato con un mercato decisamente scoppiettante. Innesti del calibro di Vedat Muriqi, Nathan Aké e Mason Greenwood sono arrivati per interrompere un digiuno di titoli nazionali che dura ormai dal 2014.

Ciononostante, la squadra avrà l'opportunità di ipotecare il passaggio al prossimo turno preliminare di Champions League con una vittoria in questa gara d'andata contro la compagine polacca. Il pre-campionato del Fener è stato finora positivo, culminato con il successo nell'ultima amichevole contro il LASK Linz. Il Gornik Zabrze, al contrario, si presenta a questo appuntamento dopo aver perso la Supercoppa di Polonia contro il Lech Poznań lo scorso giovedì.

I "Minatori" hanno posto fine a un digiuno di trofei durato ben 38 anni vincendo il loro primo titolo importante la scorsa stagione, con il veterano Lukas Podolski che ha sollevato la coppa. Tuttavia, l'ex campione tedesco siede ora dietro una scrivania in dirigenza, e spetta all'allenatore Michal Gasparik il compito di guidare la squadra verso il prossimo turno di qualificazione. Un passo falso a questo bivio comporterebbe la retrocessione nei preliminari di Europa League, uno scenario che entrambe le formazioni preferirebbero evitare.

Probabili formazioni Fenerbahce - Gornik Zabrze

Fenerbahce: Gunok, Muldur, Skriniar, Oosterwolde, Mercan, Guendouzi, Fred, Kahveci, Asensio, Akturkoglu, Talisca

Gornik Zabrze: Schulze, Janicki, Sacek, Josema, Janza, Donio, Sadilek, Urbanski, Ismaheel, Prekop, Khlan

L'atmosfera infuocata della Turchia per stordire gli ospiti

Il tasso tecnico superiore del Fenerbahce dovrebbe emergere chiaramente, soprattutto considerando il fattore campo in uno stadio di Istanbul gremito in ogni ordine di posti. Le tre amichevoli pre-campionato disputate finora hanno mostrato l'incredibile cinismo della squadra negli ultimi trenta metri: il Fener ha infatti messo a segno ben 12 reti in tre incontri, con una media realizzativa impressionante di quattro gol a partita.

Sebbene la formazione polacca sia rimasta a secco di gol in una sola delle ultime cinque sfide, affrontare un club della caratura dei giganti turchi rappresenterà un ostacolo decisamente arduo. Giocare in trasferta a Istanbul è un'esperienza che intimorisce anche i top club europei; di conseguenza, la squadra ospite potrebbe faticare enormemente a imporre il proprio gioco e a controllare il match.

I padroni di casa sono stati gli unici a trovare la via del gol in due delle ultime tre amichevoli disputate. Allargando l'orizzonte, si contano tre partite su cinque in cui solo il Fenerbahce è andato a segno. Davanti al proprio pubblico, si suggerisce di puntare sul fatto che a muovere il tabellino saranno esclusivamente i turchi.

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Il Fenerbahce punta a ipotecare la vittoria con cinismo

I padroni di casa si presentano a questo appuntamento in uno stato di forma smagliante, reduci da tre vittorie consecutive all'interno di una striscia di sei risultati utili. Le uniche due sconfitte nelle ultime dieci partite sono arrivate per mano dei campioni di Turchia del Galatasaray e del Konyaspor nei quarti di finale della Coppa di Turchia. Kartal punta a chiudere la pratica già nella gara d'andata, così da avere maggiore libertà nella gestione dei nuovi innesti nel match di ritorno.

Per quanto riguarda gli ospiti, il rendimento nelle ultime cinque uscite è stato piuttosto altalenante, con due sconfitte subite nelle ultime quattro partite e una sola vittoria a referto. La battuta d'arresto subita dagli uomini di Gasparik contro il Red Bull Salisburgo all'inizio di luglio non infonde particolare fiducia in merito a un possibile exploit a Istanbul.

Il Fenerbahce occupa attualmente una posizione nel ranking europeo superiore di ben 145 posti rispetto al Gornik, un dato che certifica il netto favore dei pronostici per questa sfida. La squadra turca ha tutte le carte in regola per far valere la propria superiorità tecnica e imporsi senza troppi affanni sulla formazione ospite.

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I nuovi acquisti pronti a trascinare i padroni di casa

Ci si attende un match ricco di gol, specialmente alla luce dei nuovi innesti nel reparto offensivo della formazione turca. I padroni di casa rappresentano una costante minaccia sotto porta e la recente valanga di reti segnate nelle amichevoli estive indica che il trend è destinato a continuare. Il Fenerbahce ha realizzato almeno tre gol in cinque delle ultime sei partite disputate.

In metà di questi incontri solo il Fener è andato a segno, uno scenario tutt'altro che improbabile per questa andata dei preliminari di Champions League. Tre delle ultime cinque partite del Gornik hanno fatto registrare più di due reti totali, mentre in due degli ultimi tre match disputati dagli ospiti solo una squadra (o nessuna) ha trovato la via del gol.

Di conseguenza, si prevede una prestazione in cui i padroni di casa attaccheranno con fluidità, mantenendo al contempo una retroguardia solida contro la compagine polacca. Due delle ultime tre amichevoli hanno visto il Fener trionfare senza subire gol: per questo motivo, appare sensato puntare sul fatto che martedì sera saranno solo i turchi ad andare a segno.