Pronostici Como - Lipsia: i Lariani vincenti tra le mura amiche

Il Como ha confermato di poter disputare la sua prima gara europea in assoluto al Sinigaglia. Questo solo fattore dovrebbe già dare un vantaggio agli uomini di Cesc Fàbregas.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Como - Lipsia 2-1

Pronostico marcatore: Como - Douvikas, Paz; Lipsia - Nusa

Il Como di Cesc Fàbregas gioca la sua prima partita della fase campionato di Champions League contro il Lipsia allo Stadio Giuseppe Sinigaglia giovedì.

I Lariani hanno inanellato un'altra partenza volante nel loro campionato di Serie A. Il Como ha raccolto sette punti nelle prime tre giornate. Questo bottino comprende due vittorie esterne di rilievo, in particolare un successo per 2-1 sul campo dei rivali del Napoli. Solo l'Inter ha totalizzato più punti del Como in Serie A nel 2026.

Questa sarà la prima volta che il Como gioca al Sinigaglia nella stagione 2026/27, dopo i lavori di adeguamento dello stadio alle linee guida richieste. L'unico dubbio per infortunio in casa Fàbregas questa settimana riguarda Jayden Addai (tendine d'Achille).

Gli avversari tedeschi arrivano nel nord Italia con Martin Demichelis in panchina, dopo l'addio di Ole Werner in estate. Il Lipsia ha avuto un inizio poco brillante nella Bundesliga 2026/27. Dopo una netta vittoria casalinga per 3-0 sul Borussia Mönchengladbach, è arrivato un pesante 3-1 sul campo del Werder Bremen.

È proprio questa incostanza che è costata la panchina a Werner la scorsa stagione. Demichelis dovrà fare a meno di Rocco Reitz, Romulo e Christoph Baumgartner per infortunio. Brajan Gruda e Assan Ouedraogo saranno valutati all'ultimo, mentre Christopher Nkunku parte titolare dopo il ritorno dal prestito al Milan.

Probabili formazioni Como - Lipsia

Como 1907 : Butez, Valle, Ramon, Chalobah, Couto, Da Cunha, Perrone, Baturina, Paz, Diao, Douvikas

: Butez, Valle, Ramon, Chalobah, Couto, Da Cunha, Perrone, Baturina, Paz, Diao, Douvikas Lipsia: Vandevoordt, Baku, Raum, Orban, Esteve, Seiwald, Banzuzi, El Aynaoui, Bakayoko, Nusa, Nkunku

I comfort di casa arrivano al momento giusto

Il Como ha raccolto sette punti in tre gare di Serie A. Ha già vinto sui campi di Napoli e Genoa in questa stagione. Alcuni osservatori ritengono già che il Como abbia il potenziale per candidarsi come outsider per lo Scudetto dietro l'Inter.

Il Lipsia arriva in Lombardia dopo la sconfitta per 3-1 a Brema. Il suo rendimento esterno in questa competizione è tutt'altro che positivo. La squadra di Demichelis ha raccolto un solo punto nelle ultime sei trasferte di Champions League.

Il Como torna a giocare in casa per la prima volta in questa stagione dopo i lavori al Sinigaglia. Una probabilità implicita del 54,6% per la vittoria del Como appare una scelta solida considerando tutti i fattori in gioco.

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Una gara che si preannuncia aperta

Entrambe le squadre hanno segnato in otto delle ultime 10 gare del Como. Cinque delle ultime sei partite del Lipsia hanno visto tre o più reti complessive.

La squadra tedesca non ha tenuto la porta inviolata in 18 gare europee. Ha inoltre segnato 14 gol e ne ha subiti 12 nelle ultime sei uscite. In questo computo rientrano 10 reti nelle ultime tre partite.

Fàbregas vuole una squadra propositiva piuttosto che schierata bassa. L'argomento contrario sono le tre reti subite dal Como in tre gare di campionato, ma giocatori come Nusa e Nkunku hanno qualità da fuoriclasse. Riteniamo che ci sia più di una probabilità implicita del 55,60% per questo esito combinato. Questo rende questo pronostico il nostro miglior value bet tra i pronostici Como - Lipsia.

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Nusa pronto a diventare il principale riferimento del Lipsia

Antonio Nusa ha segnato ed è stato premiato come migliore in campo nella gara d'apertura di Bundesliga del Lipsia. Il norvegese ha impressionato anche in Champions League, segnando al debutto nella competizione con il Club Bruges a soli 17 anni. Il norvegese è ora il principale riferimento offensivo del Lipsia sulle corsie esterne.

L'ex stella del Lipsia, Yan Diomande, è passato al Real Madrid in estate. Brajan Gruda è in dubbio, il che riduce ulteriormente le opzioni a disposizione di Demichelis.

I terzini del Como sono chiamati a spingere molto in avanti, il che dovrebbe lasciare spazi da attaccare. Con Nkunku davanti a lui, Nusa ha anche un finalizzatore di qualità da servire. Puntare sull'ipotesi di un contributo da gol di Nusa a una probabilità implicita del 36,4% appare sorprendentemente bassa.

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