Pronostici Chelsea - Manchester City: i Blues vedono tutto nero

Inoltre, i Citizens vantano un record negli scontri diretti estremamente favorevole contro i Blues: l'obiettivo a Wembley, questo fine settimana, è quello di estendere la striscia di imbattibilità a 14 partite.

Migliori scommesse per Chelsea - Manchester City

Manchester City -1 (handicap europeo) a quota 2.80 su Lottomatica.

(NG) a quota 2.05 su Goldbet.

Jeremy Doku marcatore in qualsiasi momento a quota 3.75 su Netbet.

Quote Chelsea vs Manchester City

Chelsea vs Manchester City Lottomatica Goldbet Netbet Chelsea 4.50 4.50 4.70 Pareggio 3.95 3.95 3.95 Manchester City 1.20 1.20 1.68

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Chelsea 0-2 Manchester City

Pronostico marcatore: Manchester City: Doku, Haaland

Chelsea e Manchester City si sfidano a Wembley sabato per contendersi la finale della FA Cup 2025/26.

È innegabile che il Chelsea arrivi a questo appuntamento con enormi problemi, sia dentro che fuori dal campo. I Blues sono attualmente guidati dal tecnico ad interim Calum McFarlane, in seguito all'esonero di Liam Rosenior. Nonostante il cambio in panchina, le sorti della squadra non sono migliorate: sono arrivate sette sconfitte nelle ultime nove partite di Premier League, incluso un netto 0-3 casalingo proprio contro gli avversari di sabato, il City.

La fase realizzativa rappresenta la preoccupazione principale per i londinesi, con soli sette gol segnati nelle ultime nove uscite di campionato. Il Chelsea deve inoltre fare i conti con un'infermeria affollata: destano preoccupazione le condizioni di Estevao (problema al bicipite femorale), Alejandro Garnacho (contusione), Pedro Neto (contusione) e Robert Sanchez (commozione cerebrale).

Il momento di forma del Manchester City è in netto contrasto con quello degli avversari. Gli uomini di Pep Guardiola stanno facendo tutto il possibile per mantenere alta la pressione sulla capolista Arsenal. Il City ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Premier League, restando a soli due punti di distanza dai Gunners.

I Citizens sono il miglior attacco del campionato con un margine considerevole, avendo siglato 75 reti in 36 gare. La media realizzativa in FA Cup in questa stagione è stata persino superiore, con 2.40 gol a partita. Guardiola può inoltre contare su una rosa quasi al completo, con il solo Rodri che dovrà sottoporsi a un test fisico dell'ultimo minuto prima del match di sabato pomeriggio.

Probabili formazioni Chelsea - Manchester City

Chelsea:Jorgensen, James, Colwill, Hato, Chalobah, Santos, Caicedo, Cucurella, Fernandez, Palmer, Pedro.

Manchester City:Donnarumma, O’Reilly, Nunes, Khusanov, Guehi, Silva, Gonzalez, Cherki, Semenyo, Doku, Haaland.

Vittoria del City con almeno due gol di scarto

Il City è imbattuto negli ultimi 13 confronti diretti con il Chelsea e ha vinto tre delle ultime quattro sfide con almeno due reti di scarto. La probabilità stimata dai mercati per un successo degli uomini di Guardiola con questo margine sabato è del 35,71%.

Il Chelsea appare attualmente molto disorganizzato, il che rende difficile ipotizzare un risultato positivo per una squadra priva di una guida tecnica permanente. Guardiola, dal canto suo, sarà estremamente motivato a conquistare un altro trofeo nazionale, in un clima segnato dalle indiscrezioni che vorrebbero questo come il suo ultimo anno alla guida del club.

La serie di infortuni che ha colpito i titolari dei Blues rappresenta un'incognita pesante in vista di una partita di tale importanza. Nel frattempo, il City sembra aver trovato la quadratura del cerchio e un undici iniziale ben collaudato.

Scommessa 1: Manchester City -1 (handicap europeo) a quota 2.80 su Lottomatica.

Valore sulla scommessa "Clean Sheet"

In sei degli ultimi dieci incontri tra Chelsea e Manchester City, almeno una delle due squadre ha mantenuto la porta inviolata. Nonostante questa frequenza del 60% per il mercato NG, la quota disponibile per questo fine settimana riflette una probabilità implicita di appena il 48,78%.

Il Chelsea fatica a trovare la via del gol con regolarità, come dimostrano le sole sette reti segnate nelle ultime nove partite di campionato. Di conseguenza, il City avrà piena fiducia nella possibilità di impedire ai giovani e inesperti Blues di andare a segno.

Parallelamente, la solidità difensiva del City è cresciuta ultimamente, con quattro clean sheet nelle ultime sei gare di Premier League. Guardiola ha recentemente lodato l'impatto del nuovo difensore centrale Marc Guehi, e si prevede che il City possa chiudere la sfida di Wembley senza subire reti.

Scommessa 2: (NG) a quota 2.05 su Goldbet.

Doku: quota di valore per l'uomo del momento

L'ala del City, Jeremy Doku, sta attraversando un momento di forma eccezionale. L'internazionale belga è stato estremamente prolifico sotto porta, realizzando quattro gol nelle ultime quattro apparizioni. Doku ha messo a referto sette partecipazioni attive al gol (tra reti e assist) in altrettante partite, elevando drasticamente il proprio rendimento dopo la sosta per le nazionali di marzo.

I mercati delle scommesse non sembrano aver recepito appieno questo exploit dell'esterno belga nel breve periodo. Le quote indicano solo il 26,67% di possibilità che Doku segni durante la finale di sabato, nonostante una media realizzativa del 71,43% registrata dall'inizio di aprile.

Questa potrebbe rappresentare la scommessa con il maggior valore della finale di FA Cup, considerando che Doku e Semenyo garantiranno ampiezza e pericolosità costante ai fianchi di Haaland.