Pronostici Chelsea - Manchester City: i Citizens pronti a espugnare lo Stamford Bridge

L'analisi degli esperti indica il Manchester City come favorito per la vittoria allo Stamford Bridge, un risultato che permetterebbe agli uomini di Guardiola di ridurre a sei i punti di distacco dalla vetta della classifica.

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Quote Chelsea vs Manchester City

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Chelsea 1-3 Manchester City

Pronostico marcatore: Chelsea - Joao Pedro; Manchester City - Erling Haaland, Antonio Semenyo, Nico O’Reilly

Il Chelsea torna in Premier League dopo la netta vittoria per 7-0 in FA Cup contro il Port Vale. Tuttavia, il rendimento in campionato racconta una storia diversa, caratterizzata da due sconfitte consecutive.

Sebbene la vittoria per 4-1 contro l'Aston Villa a inizio marzo avesse ridato speranza ai Blues (pochi giorni dopo il ko per 2-1 contro l'Arsenal), i successivi passi falsi contro Newcastle United (1-0) e Everton (3-0) hanno ridimensionato le ambizioni del club. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Chelsea ha ottenuto un solo successo.

Il Manchester City prosegue la caccia alla capolista Arsenal, nonostante i due pareggi consecutivi in Premier League abbiano leggermente frenato la corsa al titolo. Dalla bruciante eliminazione in Champions League contro il Real Madrid (5-1 complessivo), la squadra di Pep Guardiola ha mostrato una reattività impressionante.

I Citizens hanno prima superato l'Arsenal per 2-0 nella finale di EFL Cup, per poi travolgere il Liverpool con un netto 4-0 nei quarti di finale di FA Cup.

Liam Rosenior conosce bene la pericolosità del City, avendo strappato un pareggio per 1-1 nella gara d'andata a gennaio. Tuttavia, i Citizens appaiono oggi una macchina molto più oliata e pronta per la fase cruciale della stagione. È lecito attendersi una vittoria autoritaria degli ospiti a Londra.

Probabili formazioni Chelsea - Manchester City

Chelsea:Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; Fernandez, Caicedo; James, Palmer, Pedro; Garnacho.

Manchester City:Donnarumma; Ait-Nouri, Nunes, Guehi, Dias; Rodri, Silva, Doku; Foden, Haaland, Semenyo.

Spettacolo e gol allo Stamford Bridge

Il Chelsea ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive tra tutte le competizioni con il roboante 7-0 contro il Port Vale. È stata la prima volta che i Blues hanno ritrovato la via del gol dopo tre partite a secco (l'ultima marcatura risaliva alla sfida di Parigi contro il PSG).

Quattro delle ultime sette partite ufficiali del Chelsea hanno visto segnare almeno cinque reti, superando la soglia dell'Over 4.5. La squadra di Rosenior viaggia a una media di 2,9 gol a partita in campionato e in 11 occasioni su 31 ha fatto registrare l'Over 3.5.

Il City vanta statistiche simili: una media di 2,9 gol a partita in Premier, anche se solo 7 match su 30 hanno superato i 3,5 gol totali. Tuttavia, quando l'attacco di Guardiola entra in ritmo, poche difese riescono a opporre resistenza.

La recente prova di forza contro il Liverpool è la prova lampante della capacità dei Citizens di smantellare i reparti arretrati avversari. Nonostante il fattore campo sia a favore del Chelsea, il City può contare sul fiuto del gol di Haaland. Ci si aspetta una pioggia di reti a Londra.

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I Citizens dettano il ritmo

Il Manchester City non sarà ai livelli della scorsa stagione, ma conserva intatto il pedigree dei campioni. Dalla sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League al Bernabeu, i Citizens hanno sbloccato il risultato in due delle ultime quattro partite.

Le partenze forti sono un marchio di fabbrica di Guardiola: il City ha evitato di trovarsi in svantaggio all'intervallo in nove delle ultime dieci partite ufficiali, chiudendo il primo tempo in vantaggio in ben cinque occasioni in questo parziale.

Dato ancora più significativo, i Citizens sono imbattuti a metà gara nelle ultime 21 partite di Premier League. In questa stagione, hanno condotto alla fine del primo tempo in 20 delle 30 partite disputate, subendo la rimonta solo due volte.

Il Chelsea faticherà a scardinare questa statistica, data l'intensità tattica del City fin dal fischio d'inizio. Un dato preoccupante per i Blues è l'incapacità di chiudere in vantaggio il primo tempo in 17 delle 31 partite di campionato giocate finora. Il City ha tutte le carte in regola per portarsi avanti prima dell'intervallo.

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Si prospetta un avvio di gara aperto

Il City è celebre per i suoi avvii fulminei. Eppure, nel 4-0 contro il Liverpool, sono serviti 39 minuti per sbloccare la gara con un rigore di Haaland, seguito dal raddoppio dello stesso norvegese proprio allo scadere del primo tempo.

Quattro degli ultimi otto gol segnati dal City nelle ultime quattro uscite ufficiali sono arrivati nella prima frazione di gioco. Non sarebbe una sorpresa vedere il trio Haaland-Semenyo-Doku colpire già nei primi 45 minuti.

Dall'altra parte, il Chelsea, attualmente sesto in classifica, è andato a riposo in vantaggio in 14 delle 31 partite stagionali. Anche i Blues non sono estranei a marcature precoci, sebbene con una frequenza minore rispetto ai visitatori.

Entrambe le formazioni hanno la qualità necessaria per mettere in difficoltà le rispettive difese sin da subito. Puntare sul fatto che entrambe le squadre vadano a segno prima dell'intervallo rappresenta una giocata di grande valore per questo big match.