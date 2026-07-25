Pronostici Celtic - AC Milan: possibile pareggio a Celtic Park

Gli esperti di scommesse prevedono una gara equilibrata in cui le due squadre finiranno per annullarsi a vicenda, accontentandosi di un pareggio.

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Quote Celtic vs AC Milan

Celtic vs AC Milan Lottomatica Goldbet Netbet Celtic 1.90 1.90 1.80 Pareggio 3.40 3.40 3.00 AC Milan 2.10 2.10 2.50

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Celtic 2-2 AC Milan

Pronostico marcatore: Celtic - Camilo Duran, Alex Oxlade-Chamberlain; AC Milan - Christopher Nkunku, Santiago Gimenez

L'inizio della Scottish Premiership, in cui il Celtic dovrà difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione, è ormai alle porte. Agli Hoops resta un'ultima amichevole da disputare prima del debutto ufficiale previsto per il 3 agosto: sabato pomeriggio, infatti, ad attenderli a Celtic Park ci sarà il Milan.

Finora la prestagione della squadra guidata da Martin O'Neill non è andata secondo i piani, dato che gli scozzesi sono ancora alla ricerca della prima vittoria. O'Neill ha recentemente firmato un contratto annuale dopo un brillante periodo da allenatore ad interim al termine della passata stagione, culminato con la conquista di una clamorosa doppietta nazionale e del titolo di campione di Scozia conquistato proprio all'ultima giornata.

Il club di Glasgow spera in un risultato più incoraggiante contro il Milan per approcciare con maggiore fiducia il nuovo campionato. Anche in casa rossonera tira un'aria di rinnovamento, con l'arrivo in panchina di Rúben Amorim al posto di Massimiliano Allegri. Il tecnico portoghese è stato ingaggiato dopo che la squadra non è riuscita a conquistare la qualificazione alla Champions League per questa stagione.

I rossoneri parteciperanno comunque alla Europa League e ad Amorim è stato affidato il compito di guidare la squadra nel percorso europeo. Poiché il campionato di Serie A prenderà il via solo a fine agosto, la preparazione estiva del Milan è appena agli inizi. Il club dovrà inoltre fare a meno di diversi elementi chiave impegnati nei Mondiali, un fattore che offrirà ai giovani della rosa l'opportunità di mettersi in mostra.

Probabili formazioni Celtic - AC Milan

Celtic: Sinisalo, Donavan, Carter-Vickers, Scales, Murray, McGregor, McCowan, Forrest, Oxlade-Chamberlain, Mcardle, Duran

AC Milan:Terracciano, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Bartesaghi, Gimenez, Nkunku

Entrambe le difese concedono troppo

Il Celtic ha le carte in regola per trovare la via del gol contro il Milan. Nelle ultime uscite gli scozzesi sono stati particolarmente incisivi in zona d'attacco, andando a segno in ciascuna delle ultime 12 partite disputate. Nelle ultime cinque gare hanno realizzato complessivamente nove reti, per una media di 1,8 gol a partita.

La situazione del Milan è diversa, ma la squadra è comunque andata a segno in tutte le ultime tre gare. Durante il fine settimana, Amorim ha testato i suoi in un test in famiglia contro il Milan Futuro, vinto per 7-0. Per quanto si tratti di un'amichevole interna, la formazione rossonera ha dimostrato di avere una notevole efficacia negli ultimi trenta metri.

Va sottolineato che il Celtic viene da una striscia di 10 incontri consecutivi in cui si è verificato l'esito GG (entrambe le squadre a segno). Considerando che gli scozzesi hanno recentemente incassato quattro reti contro lo Sporting CP, la formazione italiana avrà buone chance di scardinare la difesa di casa. Inoltre, sia le ultime tre partite del Milan sia i tre precedenti più recenti tra le due squadre si sono conclusi con più di due gol complessivi, scenario che potrebbe ripetersi anche in questa occasione.

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Il fattore campo a favore dei padroni di casa

I padroni di casa dovrebbero presentarsi con una condizione fisica superiore, avendo già disputato diverse amichevoli prestagionali. Tuttavia, non sono ancora riusciti a conquistare una vittoria. Il bilancio di due pareggi e una sconfitta non garantisce piena certezza sulla capacità di superare un club di rango europeo come il Milan.

In precedenza, il Celtic aveva collezionato una striscia d'impatto di nove vittorie consecutive, interrotta solo di recente dallo 0-0 contro lo Shelbourne. Superare gli scozzesi non sarà affatto semplice, soprattutto considerando che la formazione ospite si presenterà a Glasgow con un organico ampiamente rinnovato. I giovani schierati da Amorim si troveranno ad affrontare l'intensa atmosfera di Celtic Park, un fattore ambientale che potrebbe favorire i padroni di casa.

Escludendo l'allenamento congiunto in famiglia, il Milan ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite ufficiali e di preparazione. I rossoneri hanno infatti incassato tre sconfitte nelle ultime quattro uscite, dato che infonderà fiducia agli uomini di O'Neill. Sebbene gli italiani abbiano vinto tutti gli ultimi cinque scontri diretti, la squadra attuale presenta notevoli differenze rispetto al passato, rendendo il pareggio un esito decisamente verosimile.

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Ritmi di gioco contenuti per tutta la partita

Se da un lato ci si attende un pareggio al triplice fischio, l'equilibrio potrebbe caratterizzare l'incontro fin dai primi 45 minuti. Entrambe le squadre sono alla ricerca della migliore condizione atletica in vista dei rispettivi impegni ufficiali. Trattandosi di un'amichevole estiva, non sono previsti ritmi particolarmente elevati né un'intensità agonistica paragonabile a quella di una sfida di campionato.

Inoltre, i due allenatori effettueranno con ogni probabilità numerose sostituzioni a gara in corso per evitare infortuni e concedere minuti alle seconde linee. Due delle ultime tre sfide del Celtic si sono concluse con il segno X sia a fine primo tempo che al termine del match (Parziale/Finale Pareggio/Pareggio). Negli ultimi due impegni, gli scozzesi hanno inoltre chiuso in parità almeno una delle due frazioni.

Anche nelle ultime due uscite del Milan il punteggio all'intervallo era di parità. Lo stesso scenario si è verificato in due degli ultimi quattro scontri diretti tra i due club, a dimostrazione di una sostanziale equivalenza a metà gara. L'ultimo precedente del 2020 si era chiuso sul 2-2 già dopo i primi 45 minuti, a conferma di un trend che potrebbe ripetersi.