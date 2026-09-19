L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le trasferte di campionato. Eppure nessun'altra squadra di Premier League può eguagliare i 10,2 xG accumulati dal Brighton nelle prime 4 giornate.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Brighton - Arsenal 0-1

Pronostico marcatore: Arsenal - Saka

Il Brighton ospita l'Arsenal all'American Express Stadium sabato. I campioni in carica non hanno ancora lasciato per strada nemmeno un punto, un dato che preoccuperà le rivali dei Gunners nella corsa al titolo 2026/27.

I Seagulls di Fabian Hürzeler arrivano da un rotondo 5-0 esterno contro il Coventry. Charalampos Kostoulas ha aperto le marcature prima che il Brighton aggiungesse altre quattro reti nella ripresa, avendo ragione senza affanni dei neopromossi Sky Blues. Il Brighton ha segnato 13 gol nelle ultime cinque partite.

La lista degli infortunati resta però un problema. Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma, Jack Hinshelwood, Mats Wieffer, Stefanos Tzimas ed Evan Ferguson sono tutti indisponibili. Maxim De Cuyper continua ad essere adattato sull'esterno sinistro d'attacco.

L'Arsenal ha vinto tutte e quattro le gare di campionato e ha superato il Napoli in Europa. La squadra di Mikel Arteta ha anche eliminato l'Ipswich per 4-2 in EFL Cup martedì, senza troppi patemi.

Bukayo Saka e Bruno Guimarães sono andati a segno nel 2-0 in casa del Sunderland. William Saliba e Jurriën Timber restano indisponibili. Arteta ha attinto ampiamente al turnover a Portman Road e dovrebbe tornare al suo undici titolare per la trasferta sulla costa del Sussex.

Probabili formazioni Brighton - Arsenal

Brighton & Hove Albion : Verbruggen, Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli, Groß, Ayari, Gómez, Yalcouyé, De Cuyper, Kostoulas

: Verbruggen, Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli, Groß, Ayari, Gómez, Yalcouyé, De Cuyper, Kostoulas Arsenal: Raya, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Bruno Guimarães, Saka, Ødegaard, Eze, Tzolis

Un'altra sfida equilibrata all'orizzonte

Quattro degli ultimi cinque precedenti tra queste due squadre hanno visto due gol o meno. Lo stile controllato e strutturato dell'Arsenal è in grado di soffocare l'Albion di Hürzeler anche sul suo campo.

Il ruolino realizzativo del Brighton appare più impressionante di quanto non sia in realtà. I Seagulls hanno segnato cinque gol contro un Coventry rimasto in dieci uomini e impreparato al ritmo della Premier League. Hanno anche rifilato quattro reti a un Aston Villa in dieci e tre a un Chelsea che si è mostrato incredibilmente permeabile in fase difensiva.

Due settimane fa, il Brighton ha pareggiato 1-1 in casa contro il Leeds, la cui solidità difensiva si è rivelata ben più efficace. Solo due delle quattro gare di campionato dell'Arsenal hanno superato la soglia dei 2,5 gol. Ci aspettiamo che l'Under 2.5 possa concretizzarsi anche questo fine settimana, con una probabilità implicita del 48,78%.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 2.05 su bet365

Normale amministrazione per i campioni in carica

I Gunners hanno collezionato otto vittorie consecutive in tutte le competizioni. La squadra appare coesa in ogni reparto. Anche la formazione rimaneggiata è stata altrettanto fluida ed efficace nel 4-2 di EFL Cup a Ipswich in settimana.

L'Arsenal ha inoltre vinto entrambe le trasferte di apertura in Premier League mantenendo la porta inviolata, inclusa un'impegnativa trasferta a Sunderland arrivata a ridosso dell'impegno di Champions League col Napoli.

Arteta è riuscito a far rifiatare diversi titolari nella gara di EFL Cup a Portman Road in settimana. Può quindi tornare al suo undici migliore sul campo del Brighton. I Gunners avevano vinto 1-0 qui a marzo, e ci aspettiamo un esito simile anche stavolta.

Sebbene il Brighton vanti l'xG più alto della Premier League, l'Arsenal ha l'xGA più basso (2,7). Questa via offre un potenziale ritorno del 300% su una vittoria dell'Arsenal, con un quarto clean sheet in cinque partite. Questa sembra essere la scommessa di maggior valore tra i pronostici Brighton - Arsenal di questo weekend.

Scommessa 2: Arsenal vittoria e porta inviolata a quota 3.00 su Stake

Occasione ghiotta sul gol di Saka

Bukayo Saka è stato l'attaccante più in forma dell'Arsenal in questo avvio di stagione. Ha segnato 3 gol e accumulato un xG di 2,90, a conferma che il suo bottino realizzativo non è casuale. Fa registrare anche una media di tiri in porta a partita (2,1) superiore a qualsiasi altro attaccante dell'Arsenal.

I suoi 3,5 tiri per 90 minuti sono nettamente superiori a quelli del secondo miglior tiratore dell'Arsenal, Kai Havertz (2,1).

Mikel Arteta ha potuto lasciare Saka in panchina nella vittoria di EFL Cup a Ipswich martedì. Con questa pausa a metà settimana, Saka arriverà fresco e pronto per la trasferta all'Amex Stadium sabato. Ci aspettiamo che possa segnare, con una probabilità implicita del 35,71% che riflette il suo ottimo avvio di 2026/27.

Scommessa 3: Bukayo Saka marcatore a quota 2.80 su Lottomatica

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