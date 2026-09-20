Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici Bournemouth - Liverpool. La squadra di casa dovrebbe mettere in difficoltà il Liverpool ed evitare la sconfitta.

Migliori scommesse per Bournemouth - Liverpool

Over 2.5 & GG a quota 1.59 su bet365

a quota 1.59 su Alexander Isak marcatore a quota 2.37 su Stake

a quota 2.37 su Segno X a quota 3.65 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bournemouth - Liverpool 2-2

Pronostico marcatore: Bournemouth - Marcus Tavernier, Justin Kluivert; Liverpool - Alexander Isak (x2)

Il Bournemouth non ha avuto un inizio di campionato da sogno sotto la guida di Marco Rose. Le Cherries non hanno ancora vinto una partita di Premier League dopo quattro tentativi. Questo è qualcosa che possono correggere questo fine settimana al Vitality Stadium. Il problema è che affrontano il loro ex allenatore Andoni Iraola, che li conosce a menadito.

La squadra di casa semplicemente non ha ancora ottenuto risultati soddisfacenti. Questo l'ha lasciata al 15° posto in classifica, con lo sguardo rivolto alla zona retrocessione. È ancora presto per includerla nel discorso salvezza, ma risultati negativi prolungati potrebbero metterla sotto pressione.

Tuttavia, Rose ha abbastanza qualità in rosa per ribaltare la situazione e conquistare la prima vittoria in campionato. Se ciò avverrà proprio contro il Liverpool è un altro discorso.

Anche il Liverpool non ha avuto un inizio brillante. Ha vinto solo una delle quattro partite di campionato. Tuttavia, i Reds sono ancora imbattuti in questa stagione e sono desiderosi di mantenere viva questa striscia. La vittoria per 3-1 di metà settimana contro il Tottenham in Coppa di Lega inglese sarà anche una grande spinta prima della sosta per le nazionali.

Confrontare il ruolino di marcia di Iraola nello stesso momento della stagione con quello di Arne Slot lo scorso anno desta qualche preoccupazione. Il Liverpool ha sei punti in meno rispetto a quanti ne aveva dopo quattro giornate di campionato sotto la guida dell'olandese la scorsa stagione. Devono trovare il modo di trasformare i pareggi in vittorie, a cominciare da questa trasferta a Bournemouth.

Probabili formazioni Bournemouth - Liverpool

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Scott, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evanilson

Liverpool: Allison, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Una storia di spettacoli di gol

Questa sfida ha storicamente prodotto molti gol, il che dovrebbe far piacere ai neutrali. Entrambe le squadre hanno segnato sei gol in campionato nelle rispettive quattro partite finora disputate. Fanno una media di 1,5 gol a partita, il che dimostra che possiamo contare sul fatto che i rispettivi attacchi vadano a segno.

Il problema per gli uomini di Rose è che sono piuttosto permeabili in difesa. Non hanno ancora mantenuto la porta inviolata in Premier League e sono ultimi per gol subiti nel secondo tempo. Sono però primi per gol segnati nel primo tempo, il che significa che è probabile che passino in vantaggio contro il Liverpool.

Entrambe le squadre hanno segnato in ognuna delle partite di campionato disputate finora dal Bournemouth, mentre lo stesso è accaduto in metà delle partite del Liverpool. Entrambi gli scontri diretti della scorsa stagione si sono conclusi con più di due gol totali ed entrambe le squadre a segno. Sei degli ultimi sette confronti tra le due squadre si sono chiusi con la linea dei gol sopra le due reti.

Scommessa 1: Over 2.5 & GG a quota 1.59 su bet365

Isak atteso al gol

Alexander Isak è stato risparmiato per la sfida di Coppa di Lega inglese contro il Tottenham, giocando solo quattro minuti verso la fine. Sarà senza dubbio rigenerato per la trasferta di questo fine settimana a Bournemouth, sperando di porre fine al suo pessimo trend contro questa squadra. Il suo bilancio personale negli scontri diretti mostra che ha segnato solo una volta in quattro presenze contro le Cherries.

Tuttavia, questa sarà la sua prima da giocatore del Liverpool contro il Bournemouth, e i tifosi in trasferta sperano che possa approfittare dei problemi difensivi della squadra di casa. Isak ha segnato tre gol nelle sue ultime tre partite di campionato, il che fa sperare che possa andare a segno anche qui. I suoi tre gol rappresentano metà del totale del Liverpool in Premier League quest'anno.

È indietro di un solo gol rispetto a Erling Haaland nella corsa alla classifica marcatori, il che è discreto, considerando che ha segnato quattro gol in 22 presenze la scorsa stagione. Di conseguenza, ci aspettiamo che vada a segno contro un Bournemouth che concede un tasso di conversione dei tiri avversari del 16,67%, secondo solo al Manchester United. Isak è anche quarto per tiri in porta con sei, il che significa che avrà probabilmente occasioni al Vitality Stadium.

Scommessa 2: Alexander Isak marcatore a quota 2.37 su Stake

Il Bournemouth può tenere a bada il Liverpool

Il Liverpool è una delle sette squadre ancora imbattute in Premier League, e vuole mantenere questo primato. Nelle sei partite giocate dall'inizio della stagione in tutte le competizioni, i Reds hanno registrato tre vittorie e tre pareggi. Tre pareggi su quattro in campionato (75%) la dice lunga, incluso lo 0-0 casalingo contro il Fulham lo scorso weekend.

Mentre il Bournemouth è ancora a caccia della prima vittoria stagionale in campionato, è una squadra difficile da battere in casa. Entrambe le partite disputate al Vitality Stadium quest'anno si sono concluse in pareggio, contro Brentford ed Everton. La scorsa stagione, le Cherries si sono imposte per 3-2 sul Liverpool proprio al Vitality Stadium, con Andoni Iraola in panchina.

Il Liverpool era stato ampiamente dominante prima della sconfitta della scorsa stagione, avendo vinto sei volte di fila contro questo avversario. Tuttavia, i Reds sono ancora in una fase di transizione, come dimostrato chiaramente dal risultato di Anfield del fine settimana scorso. Di conseguenza, il mercato del pareggio appare un'opzione solida per una squadra di casa pronta a mettere in difficoltà i Reds e a evitare la sconfitta contro il suo ex allenatore.