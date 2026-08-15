Pronostici Borussia Dortmund - AS Roma: l'inerzia è dalla parte dei padroni di casa

Le migliori scommesse e pronostici per Borussia Dortmund vs AS Roma

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Quote Borussia Dortmund - Roma

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Analisi del match: Lo stato di forma delle due squadre

Pronostico risultato esatto: Borussia Dortmund - AS Roma 3-1

Pronostico marcatori: Borussia Dortmund: Konstantinos Karetsas, Samuele Inacio, Fabio Silva - AS Roma: Donyell Malen

Le ambizioni del Borussia Dortmund nella corsa al titolo di Bundesliga hanno tratto linfa da un pre-campionato convincente. Gli uomini di Niko Kovac si sono messi in evidenza nell'ultima amichevole dell'Emirates Cup contro l'Arsenal. La compagine tedesca ha superato i padroni di casa per 3-2 a Londra Nord al termine di un'ottima prestazione collettiva.

Ora il BVB fa ritorno al Signal Iduna Park per giocare nuovamente dinanzi al celebre Muro Giallo. Questa volta l'avversario di turno è l'AS Roma, formazione di Serie A. A giudicare dai risultati estivi, i sostenitori di casa si attendono un successo dei propri beniamini. Tuttavia, i giallorossi mostrano segnali di crescita, specialmente sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini.

L'allenatore ha condotto la Roma al terzo posto nella scorsa Serie A, centrando il piazzamento sul podio per la prima volta negli ultimi sette anni. Il rendimento del pre-campionato si è rivelato tuttavia molto meno convincente, come testimonia la sconfitta per 3-0 contro il Brighton. Una sola vittoria nel percorso di preparazione non rappresenta un ruolino di marcia rassicurante.

I giallorossi dovranno compiere progressi evidenti prima dell'inizio del campionato per evitare di trovarsi in difficoltà. Con il ritorno della Champions League allo Stadio Olimpico, Gasperini deve assicurarsi che la rosa sia pronta per un'annata impegnativa. Affrontare un avversario della caratura del Dortmund rappresenta il banco di prova ideale prima dell'inizio delle competizioni ufficiali.

Probabili formazioni Borussia Dortmund vs AS Roma

Borussia Dortmund: Meyer, Gadou, Mane, Bensebaini, Svensson, Bellingham, Nmecha, Beier, Karetsas, Inacio, Silva

AS Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley Franca, Dybala, Soule, Malen

Il fattore campo favorisce il Dortmund

Il Dortmund affronta questo appuntamento con grande fiducia dopo la vittoria contro i campioni d'Inghilterra. Il BVB è reduce da due successi consecutivi, inseriti in un parziale di tre vittorie nelle ultime cinque uscite. Il rendimento interno avvalora la candidatura tedesca: i padroni di casa hanno subito soltanto due sconfitte nelle 17 gare casalinghe di Bundesliga disputate al Signal Iduna Park nella scorsa stagione.

Le quattro amichevoli della Roma hanno portato in dote una vittoria, due sconfitte e un pareggio contro il Cannes. Curiosamente, le ultime tre sfide si sono giocate contro compagini inglesi, con un solo successo conquistato. I giallorossi non hanno brillato lontano da casa nella scorsa Serie A, incassando otto sconfitte su 19 trasferte.

Di conseguenza, i tedeschi godono di un netto vantaggio nei pronostici per la sfida di sabato. Gli unici precedenti ufficiali registrati tra le due squadre risalgono al 1993, un'epoca troppo distante nel tempo per incidere sul presente. Il fattore campo si preannuncia determinante in questo scontro amichevole.

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Spettacolo e gol nel pre-campionato

I padroni di casa hanno incassato due reti nello scorso fine settimana, salendo a sei gol subiti complessivi nelle cinque amichevoli estive. Con una media di 1.2 gol subiti a partita, appare lecito attendersi che gli ospiti riescano a perforare la retroguardia di Kovac. In tre delle ultime cinque uscite del Dortmund sono guarantees reti da entrambe le parti.

La Roma ha evidenziato diverse lacune difensive, subendo 11 gol in quattro incontri per una media di 2.75 reti a partita. In tre delle quattro amichevoli disputate si è verificato l'esito con entrambe le squadre a segno, eventualità altamente probabile anche questo fine settimana in Germania. Inoltre, la metà delle gare di campionato disputate dal Dortmund nella scorsa stagione si è conclusa con il segno GG - Goal.

Entrambe le formazioni hanno visto fioccare le reti da una parte e dall'altra durante la preparazione estiva. La presenza di reparti offensivi di qualità suggerisce che vedere entrambe le reti violate sia uno scenario decisamente verosimile.

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Gol a raffica al Signal Iduna Park

La dimostrazione di forza offensiva offerta dal Dortmund contro l'Arsenal fornisce ottimi segnali in vista del match di sabato. La squadra ha realizzato otto reti in cinque amichevoli di pre-season, mantenendo una media di 1.6 gol a partita.

Anche la formazione ospite ha messo a segno otto gol, ma in sole quattro uscite, registrando una media di due reti a partita. Tutte e quattro le amichevoli della Roma si sono concluse con tre o più reti complessive a referto. Lo stesso vale per tre delle ultime cinque uscite del Dortmund (60%), rendendo molto probabile un altro scontro ad alto punteggio.