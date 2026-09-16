Il Barcellona non perde contro il Racing Santander da 18 confronti diretti. Sei degli ultimi 8 precedenti hanno visto almeno 3 gol complessivi, quindi ci aspettiamo 90 minuti divertenti.

Migliori scommesse per Barcellona - Racing Santander

GG a quota 1.80 su bet365

a quota 1.80 su bet365 Anthony Gordon assist a quota 2.62 su Stake

a quota 2.62 su Stake 12+ tiri in porta totali a quota 1.83 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona - Racing Santander 3-1

Pronostico marcatore: Barcellona - Raphinha, Lopez, Yamal; Racing Santander - Zabiri

Il Barcellona ospita il Racing Santander allo Spotify Camp Nou mercoledì 16 settembre, alle ore 21:30. I padroni di casa hanno vinto tutte e cinque le partite di Liga finora giocate nella stagione 2026/27, mentre i neopromossi del Racing occupano il decimo posto dopo un inizio incoraggiante.

La squadra di Hansi Flick guida la classifica con 15 punti. Ha segnato 21 gol in campionato e ha battuto il Levante 4-2 domenica. La scorsa settimana ha inoltre superato i giganti olandesi del Feyenoord per 5-1 in Champions League.

Raphinha ha realizzato otto gol e tre assist in sei presenze. Frenkie de Jong e Roony sono entrambi indisponibili per infortuni al ginocchio. Gerard Martín potrebbe essere risparmiato dopo aver rimediato un taglio al volto contro il Levante.

Il Racing è decimo con sette punti al ritorno in massima serie. La squadra di José López ha vinto due partite, pareggiata una e persa due delle cinque disputate.

I cantabrici hanno battuto in casa l'Elche per 3-2 e pareggiato 2-2 contro il Villarreal. All'inizio del mese hanno perso 3-2 sul campo del Rayo Vallecano. Yassir Zabiri e Íñigo Vicente rappresentano le loro principali minacce offensive.

Probabili formazioni Barcellona - Racing Santander

Barcellona : Joan García, Eric García, Cubarsí, Christensen, Espart, Rodri, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Gordon

: Joan García, Eric García, Cubarsí, Christensen, Espart, Rodri, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Gordon Racing Santander: Agirrezabala, Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas, Prati, Iván Martín, Pablo García, Canales, Íñigo Vicente, Zabiri

Il Racing può trovare la via del gol contro il Barcellona

Il Racing ha segnato in quattro delle cinque partite disputate dal suo ritorno in massima serie. Il Rayo Vallecano è riuscito a segnare due gol al Camp Nou il mese scorso. Il Levante ha poi segnato due volte contro il Barcellona domenica.

La squadra di Flick ha subito gol in tre delle ultime quattro partite. Anche il Feyenoord è riuscito a segnare nella sua prima gara della fase campionato di Champions League 2026/27.

Il Racing non è una squadra che si chiude e difende per 90 minuti. La principale preoccupazione riguarda i precedenti tra le due squadre: il Barcellona ha tenuto la porta inviolata contro il Racing negli ultimi sei confronti diretti. Tuttavia, l'approccio offensivo blaugrana rende questa probabilità implicita del 55,6% una delle scommesse di miglior valore tra i nostri pronostici Barcellona - Racing Santander.

Yassir Zabiri ha già cinque gol in Liga con la maglia del Racing e sembra pronto a partire titolare come principale minaccia offensiva degli ospiti mercoledì.

Scommessa 1: GG a quota 1.80 su bet365

Gordon offre valore nel mercato degli assist

Anthony Gordon resta il migliore assistman del Barcellona con quattro passaggi vincenti in cinque partite di campionato. È stato titolare anche nel 4-2 di domenica sul campo del Levante. Flick lo ha stabilizzato sulla sinistra del tridente offensivo.

Da quando è arrivato dal Newcastle, Gordon ha creato occasioni per Raphinha e Lamine Yamal, entrambi a quota sei gol in campionato.

Il Barcellona ha segnato 21 gol in campionato in cinque partite. Il Racing ha subito gol in quattro delle cinque partite disputate finora. La principale incognita riguarda la rotazione, con Adeyemi e Olmo che spingono per un posto da titolare. L'ipotesi che possa creare un altro gol infrasettimanale con una probabilità implicita del 38,2% appare di grande valore, considerato il suo avvio produttivo in Catalogna.

Scommessa 2: Anthony Gordon assist a quota 2.62 su Stake

Un'altra partita ad alto volume di occasioni

Il Barcellona sta viaggiando a una media di 8,4 tiri in porta ogni 90 minuti. Il Racing ne aggiunge altri quattro a partita. Insieme, le due squadre si collocano leggermente sopra la linea dei 12 tiri prima del fischio d'inizio.

Anche il portiere del Racing sta registrando una media di 4,6 parate ogni 90 minuti. Questo dato suggerisce che la sua difesa concede molti tiri.

Raphinha da solo ha già otto gol in sei presenze. Lamine Yamal e Fermín López aggiungono ulteriore minaccia offensiva dalle corsie esterne. Il Racing rischia di passare lunghi tratti di partita all'inseguimento del risultato, e questo dovrebbe generare parecchie occasioni da gol.

Scommessa 3: 12+ tiri in porta totali a quota 1.83 su Lottomatica

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