Pronostici Australia - Brasile: partenza lenta della Seleção nel Queensland

Venerdì ore 12:00 italiane, il Brasile è atteso nel Queensland contro i padroni di casa in un'amichevole d'alto profilo. Ecco i nostri pronostici Australia - Brasile.

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a quota 1.95 su Brasile Over 3.5 gol a quota 2.27 su Goldbet

a quota 2.27 su Parziale/Finale X/2 a quota 5.00 su Lottomatica

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Australia - Brasile 0-3

Pronostico marcatore: Brasile - Joao Pedro, Raphinha (x2)

Il Mondiale dell'Australia non è andato come sperato. La vittoria per 2-0 nella gara d'esordio contro la Turchia aveva alzato le aspettative per gli incontri successivi. Quel successo, però, si è rivelato l'unico dell'intero torneo. Gli uomini di Tony Popovic sono usciti ai sedicesimi di finale dopo la sconfitta ai rigori contro l'Egitto.

Ora i Socceroos hanno l'occasione di mettersi alla prova contro una delle grandi nazionali del calcio mondiale. Giocare in casa rappresenta un vantaggio notevole, e avranno due occasioni per ribaltare le quote a proprio favore. L'Australia ci è già riuscita in passato: batté il Brasile 1-0 nella finale per il terzo posto della Confederations Cup 2001.

Il Brasile è rimasto profondamente deluso dal proprio Mondiale 2026. Le aspettative sulla Seleção di Carlo Ancelotti erano alte, ma non si sono concretizzate. I verdeoro sono stati sconfitti nettamente dalla Norvegia ai quarti di finale, nonostante un avvio di competizione positivo.

I Samba Kings hanno ora l'opportunità di gettare le basi per la prossima grande competizione grazie a un doppio impegno amichevole in terra australiana. Ancelotti utilizzerà probabilmente queste partite per provare nuove combinazioni con la rosa a disposizione. Tuttavia, l'orgoglio resta in palio, quindi non ci aspettiamo che i brasiliani prendano questa gara con superficialità.

Probabili formazioni Australia - Brasile

Australia: Beach, Circati, Souttar, Herrington, K. Bos, Irvine, O'Neill, Behich, Metcalfe, Robertson, Irankunda

Brasile: Souza, Wesley, Marquinhos, Magalhaes, Jair, Guimaraes, A. Santos, Rayan, Raphinha, Vinicius Junior, Pedro

Un digiuno di gol per i padroni di casa

Tony Popovic ha confermato 16 giocatori del Mondiale nella sua rosa di 26 per le amichevoli contro il Brasile. Ha convocato sette potenziali debuttanti e tre giocatori di ritorno che avevano saltato la rassegna globale. Con Jordy Bos, Cameron Burgess e Cristian Volpato tutti infortunati, l'attacco dei Socceroos potrebbe risentirne.

Gli australiani non sono riusciti a segnare in due delle ultime tre uscite, realizzando appena un gol in quelle partite. Hanno segnato solo tre reti nelle quattro gare del Mondiale, con una media di 0,75 gol ogni 90 minuti. Ancelotti può contare su una delle migliori coppie centrali di difesa del calcio internazionale, con Gabriel Magalhaes che potrebbe affiancare Marquinhos.

Questo rende segnare contro il Brasile un compito difficile. Nonostante l'uscita anticipata, i Samba Kings hanno registrato due porte inviolate in cinque partite al Mondiale. Inoltre, in ognuno dei sei precedenti registrati tra queste due squadre almeno una delle due non è riuscita a segnare.

Scommessa 1: GG - No a quota 1.95 su bet365

L'attacco brasiliano può accumulare gol

Ancelotti non si è trattenuto nella scelta degli attaccanti. C'è qualità autentica nel reparto offensivo, con Raphinha, Vinicius Junior, Estevao, Endrick e Joao Pedro tutti convocati. Questi giocatori offrono un livello di minaccia che i padroni di casa faranno fatica a contenere.

Il Brasile ha segnato 10 gol nelle cinque partite del Mondiale. Ha trovato la via del gol in ogni incontro disputato negli ultimi 12 mesi. La Seleção ha segnato almeno tre gol in tre degli ultimi cinque precedenti. Nel precedente confronto, disputato a Melbourne nel 2017, gli ospiti segnarono quattro gol senza risposta.

Se è vero che gli australiani sono migliorati dal 2017, lo stesso vale per il Brasile. Gli ospiti arrivano a questa sfida con un attacco feroce che potrebbe accumulare gol nel Queensland.

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I padroni di casa possono resistere al Brasile

Nonostante il Brasile si presenti a questa amichevole da netto favorito, i progressi compiuti dall'Australia negli anni dovrebbero contare qualcosa. I padroni di casa non renderanno semplice il compito agli avversari, e resistere fino all'intervallo sarebbe già considerato un risultato positivo. Popovic effettuerà probabilmente cambi massicci nella ripresa, il che potrebbe aprire varchi nella propria squadra.

Gli ultimi quattro precedenti mostrano incontri combattuti tra le due squadre. Due di quelle partite erano in equilibrio all'intervallo. In un'occasione i brasiliani hanno segnato due volte nel secondo tempo per vincere, mentre l'Australia si è imposta 1-0 nell'altra.

Va sottolineato che nell'ultima uscita il Brasile è arrivato al riposo in parità con la Norvegia. I padroni di casa potrebbero contenere gli ospiti fino all'intervallo, ma la qualità della Seleção uscirà probabilmente fuori nella ripresa. Si tratta di una scelta a quota più alta, ma che rappresenta valore: il mercato Parziale/Finale può concretizzarsi in questa direzione.

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