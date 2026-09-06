Il nostro esperto di scommesse condivide i pronostici Arsenal - Chelsea per il derby di Londra, in programma domenica alle 17:30. Il fattore campo dei Gunners e la loro difesa solida dovrebbero essere decisivi.

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Migliori scommesse per Arsenal - Chelsea

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal - Chelsea 2-1

Pronostico marcatore: Arsenal - Kai Havertz, Bukayo Saka; Chelsea - Joao Pedro

La difesa del titolo dell'Arsenal in Premier League non poteva iniziare meglio. I Gunners hanno un record del 100% dopo due partite giocate, un dato che vorrebbero mantenere. Sono anche una delle due sole squadre del campionato a non aver ancora subito gol, insieme ai neopromossi dell'Hull City.

Non è una grande sorpresa, considerando che il loro trionfo in campionato è stato costruito sulla solidità difensiva. Anche con l'assenza per infortunio di William Saliba, non c'è stato alcun calo nel reparto arretrato della squadra di Mikel Arteta. I nordlondinesi si sono confermati lunedì sera, quando hanno fatto visita al Villa Park e sono tornati a casa con una vittoria per 1-0.

Saranno messi davvero alla prova da un Chelsea che ha iniziato con forza sotto la guida del nuovo tecnico Xabi Alonso. L'ex giocatore del Liverpool affronterà per la prima volta da allenatore il suo amico d'infanzia. La sfida viene presentata come una battaglia tra i due fratelli baschi. Alonso deve essere soddisfatto di quanto visto finora dalla sua squadra.

Il Chelsea arriva all'Emirates Stadium a pari punti con i campioni, ma due posizioni più in basso in classifica. La partita di domenica è un'occasione per entrambe le squadre di prevalere sui rivali locali e di lanciare un segnale importante per la stagione.

Probabili formazioni Arsenal - Chelsea

Arsenal : Raya, White, Konsa, Magalhaes, Calafiori, Rice, Odegaard, Guimaraes, Saka, Tzolis, Havertz

: Raya, White, Konsa, Magalhaes, Calafiori, Rice, Odegaard, Guimaraes, Saka, Tzolis, Havertz Chelsea: Martinez, Fofana, Lacroix, Colwill, Neto, Gusto, Lavia, Hato, Palmer, Rogers, Pedro

Il recente dominio dell'Arsenal

Oltre a essere i campioni in carica e ad affrontare questa stagione da favoriti per il titolo, i Gunners sono su un ottimo momento di forma. Hanno vinto le ultime tre partite competitive, inclusa quella difficile trasferta ad Aston Villa. Giocare un derby londinese all'Emirates Stadium dovrebbe fornire ulteriore motivazione ai Gunners.

Nei pronostici Arsenal - Chelsea non si può ignorare che la squadra di Arteta ha perso solamente uno degli ultimi 29 derby londinesi in Premier League ed è imbattuta nelle ultime 16 gare consecutive di questo tipo. Sarà una battaglia in salita per il Chelsea, ma se c'è una squadra capace di scombussolare i ritmi dei padroni di casa, è proprio quella dei Blues. Il Chelsea ha anche ottenuto tre vittorie in tre partite in questa stagione considerando tutte le competizioni, e potrebbe risultare complicato da contenere.

Tuttavia, il club di Londra Ovest ha perso le ultime quattro trasferte in campionato all'Emirates con un punteggio aggregato di 11-2. L'Arsenal è imbattuto contro il Chelsea nelle ultime nove partite di campionato e 12 considerando tutte le competizioni. La partita corrispondente della stagione scorsa si è conclusa 2-1 per i campioni, un risultato che appare probabile anche per la sfida di domenica.

Scommessa 1: Segno 1 a quota 1.67 su bet365

Il fuoco dell'attacco del Chelsea pronto a mostrarsi

Abbiamo già sottolineato che l'Arsenal è una delle due sole squadre del campionato a non aver ancora subito gol. Non è un caso, dato che Arteta ha dato priorità a una difesa solida. Tuttavia, la possibile assenza di Christian Mosquera per infortunio e il debutto dal primo minuto di Ezri Konsa potrebbero incidere su quella stabilità.

Il reparto offensivo del Chelsea è certamente da tenere d'occhio. I Blues sono la squadra più prolifica della Premier League, avendo segnato sette gol in due partite. La squadra di Alonso ha creato 10 grandi occasioni in due gare, dietro solo al Brighton, che ne ha creato 11.

Gli ospiti si sentiranno in grado di violare la difesa di casa domenica. Hanno molte armi offensive nelle loro fila. Dopo aver segnato nove gol in tre partite, i Blues dovrebbero riuscire a segnare almeno una volta contro la difesa più solida del campionato. Inoltre, in tre degli ultimi quattro scontri diretti entrambe le squadre hanno trovato la via del gol.

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Un avversario noto per Havertz

Kai Havertz si sta divertendo con il pallone da quando è passato da Ovest a Nord Londra. Se già con i Blues aveva avuto successo, il suo rendimento è ulteriormente migliorato all'Arsenal. Arteta lo ha fatto partire titolare in entrambe le gare di campionato, facendolo giocare per l'intera partita in entrambe le occasioni.

Il tedesco ha aperto le marcature alla prima giornata dopo appena 15 minuti. Contro il Villa non è riuscito a trovare la rete, ma ha lavorato duramente per la squadra. Il suo score di due gol nelle ultime tre presenze lo rende una scelta di valore.

Va sottolineato che Havertz ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite in casa contro i suoi ex compagni di squadra. Di conseguenza, ci aspettiamo che possa segnare anche domenica, nonostante ci siano altre opzioni più chiare per questa scommessa. In termini di valore, offre il mix migliore.

Scommessa 3: Kai Havertz marcatore a quota 2.50 su Goldbet

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